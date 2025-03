Paesi Bassi - Spagna 2-2: i campioni in carica pareggiano in extremis

La Spagna, detentrice della UEFA Nations League, ha strappato un prezioso pareggio contro i Paesi Bassi in inferiorità numerica grazie a un gol nei minuti di recupero di Mikel Merino.

A Rotterdam, la squadra di Ronald Koeman era passata in vantaggio all’inizio della ripresa con un magnifico tiro di Tijjani Reijnders. Tuttavia, l’espulsione di Jorrel Hato ha complicato i piani degli Oranje, permettendo alla Spagna di trovare il pareggio.

Momenti chiave

9' Williams porta in vantaggio la Spagna

28' Gakpo trova il gol del pari

46' Reijnders porta avanti i Paesi Bassi

82' Hato viene espulso per un fallo su Le Normand

90+3' Merino riporta il risultato in parità