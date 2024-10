I marcatori più veloci della Nations League: Barcola, Hazard, Reijnders

Un gol in avvio può cambiare la partita, rendendola ancora più offensiva o difensiva a seconda dei casi. Lo si è visto chiaramente a settembre, quando la Francia è stata battuta 3-1 dall'Italia dopo aver segnato il gol più veloce nella storia della UEFA Nations League.

UEFA.com elenca i gol più veloci nella storia della competizione.

Chi sono i marcatori più veloci nella storia della Nations League?

13 secondi: Bradley Barcola (Francia) contro Italia, 06/09/2024

37 secondi: Kieffer Moore (Galles) contro Montenegro, 09/09/2024

57 secondi: Haris Seferović (Svizzera) contro Portogallo, 12/06/2022

59 secondi: Andrea Cambiaso (Italia) contro Belgio, 10/10/2024

1 minute 2 secondi: Arber Zeneli (Kosovo) contro Azerbaigian, 20/11/2018

1 minute 6 secondi: Thorgan Hazard (Belgio) contro Svizzera, 18/11/2018

1 minute 19 secondi: Kerem Aktürkoğlu (Turchia) contro Islanda, 09/09/2024

1 minute 40 secondi: Dimitrios Limnios (Grecia) contro Kosovo, 06/09/2020

1 minute 40 secondi: Tijjani Reijnders (Paesi Bassi) contro Germania, 10/10/2024

1 minute 41 secondi: Mohamed Elyounoussi (Norvegia) contro Irlanda del Nord, 07/09/2020

Andrea Cambiaso porta in vantaggio l'Italia contro il Belgio dopo 59 secondi UEFA via Getty Images

Non ci è voluto molto perché Barcola lasciasse il segno al debutto in Nations League. Nel giro di 13 secondi, l'attaccante ha anticipato Giovanni Di Lorenzo su un retropassaggio e ha piazzato la palla all'incrocio, diventando il marcatore più veloce nella storia della competizione. "Non ero ancora pronto, non mi ero neanche messo i guanti", ha scherzato il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma, aggiungendo; "Prendere gol così presto è dura". L'Italia, però, si è rimboccata le maniche e alla fine ha vinto 3-1.

L'attaccante gallese Kieffer Moore – secondo nella lista – è invece riuscito a festeggiare al termine dei 90 minuti, perché il suo gol dopo 37 secondi si è sommato a quello dalla distanza di Harry Wilson e ha regalato a Craig Bellamy la prima vittoria da Ct.