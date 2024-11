Giocatori più anziani in Nations League: Lee Casciaro, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Pepe

Nel successo della Spagna sulla Croazia nella finale della terza edizione di UEFA Nations League, il 34enne Jordi Alba e il 37enne Luka Modrić sono stati i capitani delle rispettive nazionali. La Francia, vittoriosa nella seconda edizione, invece è stata capitanata dal 34enne Hugo Lloris, mentre il 34enne Cristiano Ronaldo è stato il capitano del Portogallo nel successo nell'edizione inaugurale.

UEFA.com rivela i dieci giocatori più longevi che hanno partecipato alla Nations League.

Chi sono i giocatori più anziani nella storia della Nations League?

43 anni 14 giorni: Lee Casciaro (Gibilterra) contro Liechtenstein, 13/10/2024

42 anni 250 giorni: Georgi Petkov (Bulgaria) contro Slovenia, 19/11/2018

42 anni 182 giorni: Ildefons Lima (Andorra) contro Liechtenstein, 10/06/2022

42 anni 50 giorni: Marc Pujol (Andorra) contro Moldavia, 10/10/2024

41 anni 289 giorni: Craig Gordon (Scozia) contro Portogallo, 15/10/2024

41 anni 61 giorni: Roy Chipolina (Gibilterra) contro Lituania, 21/03/2024

40 anni 152 giorni: Juli Sánchez (Andorra) contro Lettonia, 19/11/2018

39 anni 253 giorni: Cristiano Ronaldo (Portogallo) contro Scozia, 15/10/2024

39 anni 106 giorni: Pepe (Portogallo) contro Svizzera, 12/06/2022

39 anni 36 giorni: Luka Modrić (Croazia) contro Polonia, 15/10/2024

Il difensore del Portogallo, Pepe, in Nations League Getty Images

Quando l'attaccante di Gibilterra, Casciaro, è sceso in campo sul finale dello 0-0 col Liechtenstein, ha allungato il suo record di giocatore più anziano della Nations League. In una lista che comprende anche i nomi illustri di Ronaldo, Pepe e Modrić, è il 43enne, che gioca per il Lincoln Red Imps nella Premier League di Gibilterra, ad guidare la classifica.

Chi sono i giocatori più anziani che hanno giocato le fasi finali di Nations League?

37 anni 282 giorni: Luka Modrić* (Croazia) contro Spagna, 18/06/2023

37 anni 209 giorni: Jesús Navas* (Spagna) contro Croazia, 18/06/2023

37 anni 53 giorni: Giorgio Chiellini (Italia) contro Spagna, 06/10/2021

36 anni 99 giorni: Pepe (Portogallo) contro Svizzera, 05/06/2019

36 anni 45 giorni: Leonardo Bonucci (Italia) contro Spagna, 15/06/2023

35 anni 169 giorni: José Fonte* (Portogallo) contro Paesi Bassi, 09/06/2019

35 anni 128 giorni: Francesco Acerbi (Italia) contro Paesi Bassi, 18/06/2023

34 anni 288 giorni: Hugo Lloris* (Francia) contro Spagna, 10/10/2021

34 anni 169 giorni: Jan Vertonghen (Belgio) contro Italia, 10/10/2021

34 anni 136 giorni: Ivan Perišić* (Croazia) contro Spagna, 18/06/2023

*Presenza in una finale di Nations League

Jesús Navas ha sollevato il trofeo dopo il successo della Spagna ai rigori sulla Croazia in finale di Nations League Getty Images

Il trofeo può anche essergli sfuggito, ma Modrić ha aggiunto un altro record individuale a una sfolgorante carriera con la nazionale quando la sua Croazia ha perso ai rigori nella finale della Nations League del 2023. Modrić prima ha segnato nella vittoria sui Paesi Bassi in semifinale e poi ha trasformato il suo rigore nella finale contro la Spagna. Nell'atto conclusivo del torneo, però, a fare la differenza per la Spagna sono stati i due rigori parati da Unai Simón. Jesús Navas, partito titolare con la Spagna, è diventato il secondo giocatore più anziano a partecipare alle fasi finali di Nations League.