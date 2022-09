Lega B di Nations League: risultati e format

GIORNATA 6

Scozia e Serbia conquistano la promozione grazie rispettivamente a un pareggio esterno contro l'Ucraina e una vittoria in Norvegia. La Romania retrocede all'ultima giornata, nonostante una vittoria eclatante contro la Bosnia ed Erzegovina (vincitrice del Gruppo B3), mentre la Repubblica d'Irlanda condanna l'Armenia alla Lega C. Scende anche la Svezia dopo il pareggio casalingo contro la Slovenia.

Highlights: Montenegro - Finlandia 0-2

Lunedì 26 settembre

B3 Montenegro - Finlandia 0-2

B3 Romania - Bosnia-Erzegovina 4-1

Martedì 27 settembre

B1 Repubblica d'Irlanda - Armenia 3-2

B1 Ucraina - Scozia 0-0

B2 Albania - Islanda 1-1

B2 Russia (sospesa fino a nuovo avviso) - Israele

B4 Norvegia - Serbia 0-2

B4 Svezia - Slovenia 1-1

In breve Promosse in Lega A: Scozia, Israele, Bosnia ed Erzegovina

Retrocesse in Lega C: Armenia, Russia, Romania, Svezia

La situazione attuale

Gruppo 1: la Scozia pareggia 0-0 contro l'Ucraina in Polonia chiudendo con due punti di vantaggio sugli avversari, mentre la Repubblica d'Irlanda super l'Armenia dopo un'entusiasmante gara.

Gruppo 2: Israele ha suggellato il primo posto e la promozione in Lega A con un 2-1 sull'Albania alla quinta giornata.

Gruppo 3: la Bosnia ed Erzegovina è promossa. La Romania è retrocessa.

Gruppo 4: La Serbia vince per 2-0 all'ultima giornata in Norvegia chiudendo con tre punti di vantaggio sui padroni di casa in vetta. La Svezia retrocede dopo il pari contro la Slovenia.

Come funzionava la Lega B della UEFA Nations League

La Lega B è composta da 16 squadre che sono state sorteggiate in quattro gironi da quattro. Ogni squadra ha affrontato le avversarie del proprio girone in casa e in trasferta tra giugno e settembre. Le vincitrici dei gironi sono state promosse nella Lega A per l'edizione 2024/25, mentre le quarte retrocesse in Lega C.

I gironi della Lega B

B1: Ucraina, Scozia, Repubblica d'Irlanda, Armenia

B2: Islanda, Russia (sospesa fino a nuovo avviso), Israele, Albania

B3: Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Romania, Montenegro

B4: Svezia, Norvegia, Serbia, Slovenia

Tutte le partite della Lega B

GIORNATA 1

Svezia e Norvegia sono partite forte nel Gruppo B4, vincendo trasferte difficili grazie alle prodezze delle proprie giovani stelle, Dejan Kulusevski e Haaland. La prima partita dell'Armenia nella Lega B si è rivelata memorabile, con lo straordinario gol di Eduard Spertsyan che ha affondato la Repubblica d'Irlanda.

Lo splendido gol di Spertsyan

Giovedì 2 giugno

B2 Albania - Russia (sospesa fino a nuovo avviso)

B2 Israele - Islanda 2-2

B4 Serbia - Norvegia 0-1

B4 Slovenia - Svezia 0-2

Sabato 4 giugno

B1 Scozia - Armenia 1-0

B1 Repubblica d'Irlanda - Ucraina 1-1

B3 Finlandia - Bosnia-Erzegovina 1-1

B3 Montenegro - Romania 2-0

Mercoledì 21 settembre

B1 Scozia - Ucraina 3-0

GIORNATA 2

Haaland è stato ancora una volta protagonista con i due gol della Norvegia nella prima vittoria sulla Svezia dopo 17 anni. La Serbia e una Finlandia trascinata da Joel Pohanpalo hanno vinto le loro prime partite, mentre Ucraina e Scozia hanno iniziato con una vittoria dopo la delusione degli spareggi per il Mondiale FIFA.

Highlights: Serbia - Slovenia 4-1

Domenica 5 giugno

B4 Serbia - Slovenia 4-1

B4 Svezia - Norvegia 1-2

Lunedì 6 giugno

B2 Islanda - Albania 1-1

B2 Israele - Russia (sospesa fino a nuovo avviso)

Martedì 7 giugno

B3 Finlandia - Montenegro 2-0

B3 Bosnia-Erzegovina - Romania 1-0

Mercoledì 8 giugno

B1 Scozia - Armenia 2-0

B1 Repubblica d'Irlanda - Ucraina 0-1

GIORNATA 3

La Norvegia è rimasta in testa nonostante il pareggio a reti inviolate in casa contro la Slovenia, mentre la Serbia ha vinto 1-0 in Svezia ed è salita al secondo posto. Israele ha battuto in rimonta l'Albania e ha centrato il primo successo nel Gruppo B2. Vittoria netta per Ucraina e Repubblica d'Irlanda, ma il Gruppo B3 rimane molto combattuto perché le quattro squadre sono separate da soli due punti dopo la vittoria della Romania sulla Finlandia e il pari tra Montenegro e Bosnia-Erzegovina.

Highlights: Svezia - Serbia 0-1

Giovedì 9 giugno

B4 Norvegia - Slovenia 0-0

B4 Svezia - Serbia 0-1

Venerdì 10 giugno

B2 Albania - Israele 1-2

B2 Russia (sospesa fino a nuovo avviso) - Islanda

Sabato 11 giugno

B1 Repubblica d'Irlanda - Scozia 3-0

B1 Ucraina - Armenia 3-0

B3 Montenegro - Bosnia-Erzegovina 1-1

B3 Romania - Finlandia 1-0

GIORNATA 4

Ancora una volta Haaland ha segnato una doppietta contro la Svezia nella vittoria per 3-2, mentre la doppietta Edin Džeko ha aiutato la Bosnia-Erzegovina a battere la Finlandia 3-2. La tripletta di Stefan Mugoša ha invece regalato la vittoria per 3-0 al Montenegro contro la Romania. L'Ucraina ha pareggiato contro Repubblica d'Irlanda e Scozia, e battuto in rimonta un'Armenia in nove uomini per 4-1. Slovenia-Serbia e Islanda-Israele si sono entrambe concluse sul 2-2

Guarda la doppietta di Erling Haaland

Domenica 12 giugno

B4 Norvegia - Svezia 3-2

B4 Slovenia - Serbia 2-2

Lunedì 13 giugno

B2 Islanda - Israele 2-2

B2 Russia (sospesa fino a nuovo avviso) - Albania

Martedì 14 giugno

B1 Armenia - Scozia 4-1

B1 Ucraina - Repubblica d'Irlanda 1-1

B3 Bosnia-Erzegovina - Finlandia 3-2

B3 Romania - Montenegro 0-3

Gruppo 4 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti SRB Serbia Ora in gioco 6 4 1 1 13 5 8 13 NOR Norvegia Ora in gioco 6 3 1 2 7 7 0 10 SVN Slovenia Ora in gioco 6 1 3 2 6 10 -4 6 SWE Svezia Ora in gioco 6 1 1 4 7 11 -4 4

GIORNATA 5

Venerdì, il gol di Ermedin Demirović è stato sufficiente alla Bosnia-Erzegovina per battere il Montenegro e conquistare un posto in Lega A con una gara di anticipo. Sabato, Tal Baribo ha segnato nel finale e regalato a Israele la vittoria per 2-1 contro l'Albania, nonché la promozione. Con un altro gol, Haaland è rimasto in vetta alla classifica marcatori della competizione, ma la sua Norvegia ha perso 2-1 in Slovenia.

Highlights: Scozia - Repubblica d'Irlanda 2-1

Venerdì 23 settembre

B3 Bosnia-Erzegovina - Montenegro 1-0

B3 Finlandia - Romania 1-1

Sabato 24 settembre

B1 Armenia - Ucraina 0-5

B1 Scozia - Repubblica d'Irlanda 2-1

B2 Islanda - Russia (sospesa fino a nuovo avviso)

B2 Israele - Albania 2-1

B4 Slovenia - Norvegia 2-1

B4 Serbia - Svezia 4-1

Scarica l'app ufficiale