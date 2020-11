Fase finale di UEFA Nations League: guida completa

Che cos'è?

È la fase finale della nuova competizione UEFA per nazionali, giunta alla seconda edizione. Si gioca a ottobre 2021 e vede in gara le vincitrici dei quattro gironi della Lega A. Il Portogallo si è aggiudicato il primo titolo davanti al suo pubblico nel 2019.

Quando si gioca la fase finale?

Un sorteggio aperto (senza teste di serie) determina gli abbinamenti per le semifinali. Le date e le sedi degli incontri sono ancora da confermare.

6 ottobre: semifinale 1

7 ottobre: semifinale 2

10 ottobre: finale terzo posto

10 ottobre: finale

Highlights finale 2019: Portogallo - Olanda 1-0

Dove si gioca la fase finale?

Tre federazioni del Gruppo A1 hanno manifestato interesse a ospitare il torneo: Italia, Olanda e Polonia. In linea di principio, la vincente di questo girone sarà nominata nazione ospitante.

Qual è il format della fase finale?

Le vincitrici delle semifinali vanno in finale, mentre le squadre sconfitte si affrontano nella finale per il terzo posto.

Nelle semifinali e in finale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si procede ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Nella finale per il terzo posto non sono previsti i supplementari. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procede direttamente ai calci di rigore.

Che cosa si vince?

La storia del trofeo della UEFA Nations League

Innanzitutto, un trofeo in argento sterling alto 71 cm.

Per fare spazio a ottobre 2021, le quattro squadre che partecipano alla fase finale di UEFA Nations League saranno sorteggiate in un girone da cinque squadre (anziché da sei) per le qualificazioni.