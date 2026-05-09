Finale di Futsal Champions League: Sporting CP - Palma

La finale della UEFA Futsal Champions League si giocherà domenica alla Pesaro Futsal Arena, in Italia, con i due volte campioni dello Sporting CP pronti a sfidare i detentori del titolo dell'Illes Balears Palma, che puntano a conquistare il quarto titolo consecutivo, in una rivincita della finale del 2023.

Lo Sporting ha superato il Cartagena Costa Cálida ai rigori nella prima semifinale, mentre i campioni in carica del Palma hanno battuto l’Étoile Lavalloise dopo essere riusciti a rimontare uno svantaggio di 6-1.

La scorsa stagione, il Palma ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo, mentre il Cartagena, all’esordio nella competizione, ha superato lo Sporting conquistando il bronzo.

Le finali del 2025 si sono svolte a Le Mans, dove l’Étoile Lavalloise – alla sua prima partecipazione alle finali quest’anno – era il club ospitante ufficiale.

Vendita biglietti

Questa sarà la decima finale con la partecipazione di un club portoghese e potrebbe regalare al Portogallo il suo quarto titolo.

Si tratta inoltre della 21ª finale su 25 con la presenza di un club spagnolo. L’Illes Balears Palma potrebbe conquistare il 15° titolo per la Spagna e il quinto consecutivo per la nazione.

Sfide del passato

2024/25, semifinali: Sporting CP - Palma 0-3(Le Mans)

2022/23, finale: Palma - Sporting CP 1-1dts, 5-3 ai rigori (Palma de Mallorca)﻿

Futsal Champions League highlights: Cartagena Costa Cálida 3-3 Sporting CP (5-6 ai rigori)

Record finali : V2 S5

Precedenti piazzamenti nelle finals

2025: Quarto posto

2024: Quarto posto﻿

2023: Secondo posto (1-1dts, 3-5 ai rigori - Palma, Palma de Mallorca)

2022: Secondo posto (0-4 - Barça, Riga)

2021: Vincitori (4-3 - Barça, Zadar, eight-team finals)

2019: Vincitori (2-1 - Kairat, Almaty)

2018: Secondo posto (2-5 - Inter FS, Zaragoza)

2017: Secondo posto (0-7 - Inter FS, Almaty)

2015: Terzo posto, padroni di casa﻿

2012: Quarto posto﻿

2011: Secondo posto (2-5 - Montesilvano, Almaty)

2002: Semifinalista, padroni di casa (finals a otto squadre)

• Lo Sporting CP ha raggiunto la fase finale per la 13ª volta, un record assoluto: 12 nel formato introdotto dopo la stagione 2006/07 e, in precedenza, come club ospitante del torneo finale a otto squadre che concluse la stagione inaugurale 2001/02. Inoltre, è presente alle finali per la sesta stagione consecutiva, superando il record di cinque partecipazioni di fila stabilito dal Barça tra il 2017/18 e il 2021/22.

Highlight finale 2023: Palma 1-1 Sporting CP (dts, 5-3 rigori)

Record finali: V3 L0

Precedenti piazzamenti nelle finals

2025: Vincitori (9-4 - Kairat Almaty, Le Mans)

2024: Vincitori (5-1 - Barça, Yerevan)

2023: Vincitori (1-1dts, 5-3 ai rigori - Sporting CP, Palma de Mallorca), padroni di casa

• La scorsa stagione, l’Illes Balears Palma è diventato il primo club a vincere il trofeo per tre anni consecutivi, riuscendoci nelle sue prime tre partecipazioni. È inoltre diventata la prima squadra a raggiungere la finale per quattro stagioni consecutive.﻿

• I portieri Carlos Barrón e Luan Muller hanno fatto parte di tutti e tre i precedenti trionfi del Palma; in precedenza, solo Sergio Lozano aveva sollevato il trofeo quattro volte con lo stesso club (Barça).﻿

