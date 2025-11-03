Turno principale di UEFA Futsal Champions League: Palma, Benfica, Kairat, Sporting, Cartagena tra le squadre agli ottavi

Illes Balears Palma, Benfica, Kairat Almaty, Sporting CP e Cartagena Costa Cálida sono tra le squadre che hanno staccato il pass per i nuovi ottavi di finale dal turno principale.

Con il nuovo format, le squadre che superano il turno principale (12 dal Percorso A e 4 dal Percorso B) accedono agli ottavi di finale, disputati con gare di andata e ritorno. Seguiranno quarti di finale, anch’essi su doppia sfida, fino alla consueta Final Four in sede unica. Il sorteggio degli ottavi di finale e dei quarti di finale si terrà alle 14:00 CET di giovedì 6 novembre.

QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE

Vincitrici del girone, Percorso A: Cartagena Costa Cálida (ESP), Illes Balears Palma (ESP, campione in carica), Benfica (POR), Sporting CP (POR)

Seconde del girone, Percorso A: Piast Gliwice (POL), Etoile Lavalloise (FRA), Riga Futsal Club (LVA), Kairat Almaty (KAZ)

Terze del girone, Percorso A: Sporting Anderlecht (BEL), Semey (KAZ), Luxol St. Andrews (MLT), Prishtina 01 (KOS)

Vincitrici del girone, Percorso B: AEK Futsal Club (GRE), Hjørring Futsal Klub (DEN), Araz Naxçivan (AZE), Hit Kyiv (UKR)

Tutti i risultati del turno principale

Il Palma campione in carica e le squadre classificate dal 1° all'11° posto e dal 16° al 19° posto nel ranking della UEFA Futsal Champions League hanno avuto accesso diretto alla competizione nel Percorso A del turno principale. Le squadre classificate dal 12° al 15° e dal 20° al 23° posto hanno seguito il Percorso B e sono state raggiunte dalle otto squadre che hanno vinto i rispettivi gironi del turno preliminare.

Nel percorso A, in cui si qualificavano le prime tre di ogni girone, tre dei quattro gironi si sono conclusi con le sfide di sabato. Il Palma, reduce da uno storico terzo titolo consecutivo e ancora imbattuta in 27 partite nelle competizioni UEFA, ha chiuso al primo posto nel proprio girone, così come Benfica e Sporting CP.

Nel Gruppo 1, il Cartagena Costa Cálida ha chiuso il girone davanti ai padroni di casa del Piast Gliwice e agli ex semifinalisti dello Sporting Anderlecht. Il successo in rimonta per 2-1 del Piast contro lo Sporting Anderlecht è stata vista da ben 10.357 spettatori alla PreZero Arena Gliwice: si tratta di un record per una partita al di fuori delle finals.

I cechi del Chrudim, eliminati nel Gruppo 2, hanno schierato il 50enne Roman Mareš, la cui prima apparizione in una competizione UEFA risale a 25 anni fa, in un turno di qualificazione a UEFA Futsal EURO, partita in cui segnò tutti e quattro i gol della Cechia nel 4-1 contro il Belgio.

Nel Percorso B si sono qualificate agli ottavi di finale solo le prime classificate dei gironi. Gli ex semifinalisti dell’Araz hanno centrato la vittoria decisiva a 50 secondi dalla fine, superando i Tigers Roermond, mentre l’AEK ha preceduto il Catania grazie ai punti disciplinari dopo che entrambe le squadre si erano piazzate a pari merito per scontri diretti, differenza reti complessiva e gol segnati. È solo la seconda volta che una squadra greca supera questa fase, dopo l’impresa dell’Athina ’90 che raggiunse il turno elite nel 2009/10. Hanno raggiunto gli ottavi di finale anche Hit e Hjørring, la prima squadra danese che conquista un posto tra le migliori 16 in qualsiasi formato della competizione.

Un pubblico da record

Percorso A

Le prime tre squadre dei quattro gironi si qualificano agli ottavi di finale. Le prime due classificate di ogni girone del Percorso A saranno teste di serie agli ottavi e incontreranno una terza classificata o una vincitrice dei gironi del Percorso B.

Gruppo 1

Agli ottavi di finale: Cartagena Costa Cálida (ESP), Piast Gliwice (POL, squadra ospitante), Sporting Anderlecht (BEL)

Altre nel girone: Kauno Žalgiris (LTU)

Gruppo 2

Agli ottavi di finale: Illes Balears Palma (ESP, squadra ospitante/campione in carica), Etoile Lavalloise (FRA), Semey (KAZ)

Altre nel girone: Chrudim (CZE)

Gruppo 3

Agli ottavi di finale: Benfica (POR), Riga Futsal Club (LVA), Luxol St. Andrews (MLT, squadra ospitante)

Altre nel girone: Loznica-Grad 2018 (SRB)

Gruppo 4

Agli ottavi di finale: Sporting CP (POR), Kairat Almaty (KAZ), Prishtina 01 (KOS)

Altre nel girone: Novo Vrijeme Makarska (CRO, squadra ospitante)

Riepilogo finals 2024/25: il Palma vince a Le Mans

Percorso B

La vincitrice di ogni girone si qualifica agli ottavi di finale.

Gruppo 5

Agli ottavi di finale: AEK Futsal Club (GRE)

Altre nel girone: Catania (ITA, squadra ospitante), Akaa (FIN), Weilimdorf (GER)

Gruppo 6

Agli ottavi di finale: Hjørring Futsal Klub (DEN)

Altre nel girone: Buba Mara (BIH), Futsal Minerva (SUI), Lučenec (SVK, squadra ospitante)

Gruppo 7

Agli ottavi di finale: Araz Naxçivan (AZE)

Altre nel girone: Tigers Roermond (NED), United Galati (ROU, squadra ospitante), Differdange 03 (LUX),

Gruppo 8

Agli ottavi di finale: Hit Kyiv (UKR)

Altre nel girone: Kyiv Futsal (UKR), Vrhnika (SVN, squadra ospitante), FORCA (MKD)

Calendario

Sorteggio ottavi di finale e quarti di finale: 6 novembre

Ottavi di finale (andata e ritorno): 24 novembre e 5 dicembre

Quarti di finale (andata e ritorno): 23 febbraio e 6 marzo﻿

Sorteggio fase finale: da stabilire

Finals (Pesaro): 8 o 10 maggio