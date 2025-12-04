Ottavi UEFA Futsal Champions League: ecco le squadre ai quarti

Si sono conclusi gli ottavi di finale della nuova UEFA Futsal Champions League, con i quarti di finale in programma in vista di scoprire chi saranno le quattro squadre che si affronteranno a maggio a Pesaro.

Si tratta del primo di una coppia di turni ad eliminazione diretta appena introdotti, che porteranno alle consuete finali a quattro squadre che si disputeranno in un'unica sede a maggio. I due volte campioni dello Sporting CP hanno avuto la meglio sull'AEK giovedì, dopo che lunedì i francesi dell'Etoile Lavalloise hanno completato una comoda vittoria complessiva contro l'Hjørring Futsal Klub.

Gli altri incontri si sono conclusi venerdì, con i campioni in carica dell'Illes Balears Palma che hanno superato la sfida con l'Hit Kiev e si sono guadagnati la partita con il Riga Futsal Club, che ha pareggiato l'andata a Prishtina 01 ma ha vinto comodamente il ritorno in casa. Lo Sporting affronterà i rivali cittadini ed ex campioni del Benfica, che ha eliminato l'Araz Naxçivan, mentre il Semey affronterà l'Etoile Lavalloise grazie alla rimonta in trasferta sul Piast Gliwice.

Gli altri rappresentanti del Kazakistan, i due volte campioni del Kairat Almaty, hanno messo fine alle speranze dello Sporting Anderlecht e ora se la vedranno con la squadra che hanno battuto per 3-2 nelle semifinali della scorsa stagione, il Cartagena Costa Cálida, grazie al successo contro il Luxol St. Andrews.

Le 16 contendenti sono state decise dal turno principale, con 12 squadre che hanno superato il percorso A e quattro il percorso B. Con il nuovo format dell'edizione 2025/26, gli ottavi e i quarti di finale con gare di andata e ritorno sostituiscono il turno elite.

Quarti di finale Futsal Champions League Etoile Lavalloise - Semey

Illes Balears Palma - Riga Futsal Club

Benfica - Sporting CP

Kairat Almaty - Cartagena Costa Cálida Partite il 23 febbraio e 6 marzo, la squadra citata per prima gicoa l'andata in casa. Le quattro vincitrici dei quarti di finale accedono alle finali in programma a Pesaro dall'8 al 10 maggio. Un ulteriore sorteggio stabilirà gli abbinamenti delle semifinali.

OTTAVI DI FINALE DI FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE

Ritorno

Venerdì 5 dicembre

Kairat Almaty - Sporting Anderlecht 5-3 (totale: 12-6)

Riga Futsal Club - Prishtina 01 8-1﻿ (totale: 11-4)

Benfica - Araz Naxçivan 4-2 (totale: 13-2)

Piast Gliwice - Semey 3-5 (totale: 6-8)

Illes Balears Palma - Hit Kyiv 4-2 (totale: 6-4)

Cartagena Costa Cálida - Luxol St. Andrews 5-1 (totale: 14-2)

Giovedì 4 dicembre

Sporting CP - AEK Futsal Club 8-3 (tot: 19-3)

Lunedì 1 dicembre

Etoile Lavalloise - Hjørring Futsal Klu 7-4 (tot: 11-5)

Andata

Martedì 25 novembre

Hit Kyiv - Iles Balears Palma 2-2

Lunedì 24 novembre

Semey - Piast Gliwice 3-3

Araz Naxçivan - Benfica 0-9

Hjørring Futsal Klub - Etoile Lavalloise 1-4

Luxol St. Andrews - Cartagena Costa Cálida 1-9

L'esultanza di Pablo Ramirez (a sinistra) del Cartagena in casa del Luxol St. Andrews Domenic Aquilina

AEK Futsal Club - Sporting CP 0-11

Sporting Anderlecht - Kairat Almaty 3-7

Prishtina 01﻿ - Riga Futsal Club 3-3