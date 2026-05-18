Europa League 2025/26: conosciamo le finaliste

Solo due squadre sono rimaste in corsa per la UEFA Europa League 2025/26: Freiburg e Aston Villa si sfideranno nella finale di Istanbul del 20 maggio.

Ecco il profilo delle contendenti.

L'avvicinamento alla finale

Piazzamento fase campionato: 7°

Ottavi di finale: 5-2 tot. contro Genk

Quarti di finale: 6-1 tot. contro Celta

Semifinale: 4-3 tot. contro Braga

Ranking UEFA: 44

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23, 2023/24)

Dopo aver lottato per arrivare in Bundesliga negli anni '90, il Friburgo si è guadagnato il soprannome di "Brasile del Breisgau" per il suo stile di gioco spettacolare. L'attuale allenatore, Julian Schuster, ha trascorso dieci anni nel club nel ruolo di centrocampista, poi ha lavorato come vice del suo predecessore Christian Streich prima di assumere la guida della squadra nel 2024.

La stagione finora: il Friburgo ha vissuto una stagione storica raggiungendo i quarti di finale e poi la sua prima finale europea. La semifinale di andata contro il Braga è stata la prima partita in cui ha subito due gol in questa Europa League, ma al ritorno la formazione portoghese è rimasta in dieci uomini a inizio gara e quella tedesca ne ha approfittato appieno. Eterni outsider, gli uomini di Schuster hanno sempre qualcosa da dimostrare e hanno sfoggiato il loro miglior calcio in Europa. Ora vogliono coronare la stagione con il primo trofeo nella storia del club.



Come gioca: il Friburgo si è dimostrato molto solido in difesa, subendo solo dieci gol in 14 partite e vincendo tutte e sette le gare casalinghe. I centrocampisti difensivi Maximilian Eggestein e Johan Manzambi, con il centrale Matthias Ginter alle loro spalle, sono alla base di questi ottimi risultati, mentre una sapiente miscela di giocatori giovani ed esperti ha permesso alla squadra di variare le dinamiche in campo.

– Judith Tuffentsammer, reporter Freiburg

Tutti i gol del Freiburg in Europa League finora

Piazzamento fase campionato: 2°

Ottavi di finale: 3-0 tot. contro Lille

Quarti di finale: 7-1 tot. contro Bologna

Semifinale: 4-1 tot. contro Nottingham Forest

Coefficiente UEFA: 19

Scorsa stagione: quarti di finale di Champions League (S 4-5 tot. contro Paris)

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1977/78, 1997/98, 2025/26)

Vincitore della Coppa dei Campioni nel 1982, il Villa ha raggiunto le semifinali di Conference League 2023/24 e i quarti di finale della scorsa Champions League e ora si appresta a disputare la sua prima finale europea dopo 44 anni. Il tecnico Unai Emery ha vinto quattro Europa League – tre con il Siviglia e una con il Villarreal – diventando così l'allenatore più titolato nella storia della competizione.

La stagione finora: fino alle semifinali, il cammino dell'Aston Villa verso la sua seconda finale europea si è svolto senza intoppi. Sette vittorie su otto partite sono state sufficienti per assicurarsi il secondo posto nella fase campionato, seguito dai facili successi contro Lille e Bologna agli ottavi e ai quarti di finale. I connazionali del Nottingham Forest hanno rappresentato un ostacolo non indifferente in semifinale, ma la sconfitta per 1-0 all'andata è stata compensata da un 4-0 a Birmingham, decima vittoria casalinga consecutiva in Europa per la squadra di Emery.

Come gioca: Unai Emery si discosta raramente dal 4-2-3-1 che gli ha regalato tanti successi dal suo arrivo a novembre 2022. L'Aston Villa è stato difficile da superare, anche grazie alle occasionali prodezze di Emiliano Martínez, e ha mantenuto la porta inviolata in otto partite europee. Morgan Rogers, Youri Tielemans e John McGinn sono i principali creatori di gioco in fase offensiva, con McGinn e Ollie Watkins autori di cinque gol ciascuno nel cammino verso Istanbul.

– John Atkin, giornalista dell'Aston Villa