Aston Villa - Nottingham Forest 4-0 (tot. 4-1), report e highlights: la doppietta di John McGinn regala la qualificazione in finale di Europa League all'Aston Villa
giovedì 7 maggio 2026
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La doppietta di John McGinn, e i gol di Ollie Watkins ed Emiliano Buendía nel ritorno della semifinale di UEFA Europa League, permettono all'Aston Villa di tornare a disputare una finale europea da 1982.
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Nel ritorno della semifinale di UEFA Europa League, l'Aston Villa vince 4-0 e ribalta la sconfitta dell'andata grazie alla doppietta di John McGinn e ai gol di Ollie Watkins ed Emiliano Buendía. L'Aston Villa, che non disputava una finale europea dal 1982, affronterà il Freiburg a Istanbul.
Momenti chiave
9' Il tiro a giro di Hutchinson sfiora il secondo palo
36' Watkins sblocca il risultato dopo una grande accelerazione di Buendia
58' Buendía trasforma il rigore dopo un fallo di Milenković
77' McGinn segna il terzo su assist di Watkins
80' la doppietta di McGinn blinda la qualificazione in finale dell'Aston Villa
La partita in breve
Nonostante un palo colpito dagli ospiti dopo pochi minuti, è l'Aston Villa a creare le occasioni più pericolose: Stefan Ortega respinge sopra la traversa un tiro di Pau Torres, il colpo di testa di Youri Tielemans esce di poco a lato e infine un altro colpo di testa di Ollie Watkins finisce tra le mani del portiere.
Al 36' l'Aston Villa sblocca il risultato: Emiliano Buendía si incunea in area e supera in velocità Jair Cunha ed Elliot Anderson prima di mettere un traversone al centro per Watkins che non sbaglia da pochi passi.
L'Aston Villa inizia il secondo tempo con la stessa intensità e, dopo 10 minuti, si porta in vantaggio nel doppio confronto con un calcio di rigore causato da Nikola Milenković per una trattenuta irregolare su Pau Torres in area. Dal dischetto si presenta Buendía, che con un tiro potente supera Ortega regalando il vantaggio complessivo alla squadra di Unai Emery.
Tra il 77' e l'80', John McGinn segna una doppietta che chiude definitivamente il discorso qualificazione, consentendo all'Aston Villa di conquistare un posto nella sua prima finale importante di competizioni UEFA dal 1982: prima il capitano segna con un rasoterra potente a giro di sinistro su assist di Watkins, e poi, tre minuti dopo, segna con una dinamica praticamente identica, questa volta su assist di Morgan Rogers.
Formazioni
Aston Villa: Martínez; Lindelöf (Bogarde 74'), Konsa, Pau Torres (Douglas Luiz 90'); Cash, McGinn, Buendia (Sancho 86'), Tielemans, Digne; Watkins, Rogers (Mings 90')
Nottingham Forest: Ortega; Jair Cunha (Murillo 88'), Milenković, Morato (Bakwa 71'), Williams; Hutchinson (Sinclair 88'), Dominguez, Anderson, McAtee (Yates 46'); Igor Jesus; Wood (Lucca 71')
Prossima tappa: Istanbul
L'Aston Villa affronterà il Freiburg nella finale di UEFA Europa League, che si terrà mercoledì 20 maggio al Beşiktaş Park di Istanbul. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00 CET.