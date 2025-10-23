Terza giornata Europa League: cade la Roma, vince il Bologna
giovedì 23 ottobre 2025
Nella terza giornata di UEFA Europa League, la Roma perde in casa contro il Viktoria Plzeň, mentre il Bologna vince in trasferta con l'FCSB.
Nella terza giornata di UEFA Europa League, la Roma perde in casa per 2-1 contro il Viktoria Plzeň, mentre il Bologna vince in trasferta con lo stesso risultato contro l'FCSB.
UEFA.com riepiloga le partite della terza giornata.
Risultati terza giornata
Salzburg - Ferencváros 2-3
Fenerbahçe - Stuttgart 1-0
Feyenoord - Panathinaikos 3-1
FCSB - Bologna 1-2
Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1
Genk - Real Betis 0-0
Lyon - Basel 2-0
Braga - Crvena Zvezda 2-0
Brann - Rangers 3-0
Roma - Viktoria Plzeň 1-2
Young Boys - Ludogorets 3-2
Celtic - Sturm Graz 2-1
Lille - PAOK 3-4
Maccabi Tel-Aviv - Midtjylland 0-3
Malmö - GNK Dinamo 1-1
Nottingham Forest - Porto 2-0
Celta - Nice 2-1
Freiburg - Utrecht 2-0
Partite di cartello
Nottingham Forest - Porto 2-0
Il nuovo allenatore del Forest, Sean Dyche, inizia con una vittoria grazie a due rigori trasformati con freddezza dai suoi giocatori, mentre per il Porto è la prima sconfitta di questa edizione. I padroni di casa passano in vantaggio dopo quasi 20 minuti dagli 11 metri col capitano Morgan Gibbs-White dopo un tocco di mani in area di Jan Bednarek.
I Dragões vanno sotto di due gol con il rigore di Igor Jesus al 77' dopo un fallo di Martim Fernandes su Nicolò Savona.
Roma - Viktoria Plzeň 1-2
La seconda sconfitta casalinga consecutiva nella fase a gironi lascia la Roma con molti spunti di riflessione, mentre la seconda affermazione consecutiva del Viktoria Plzeň nasce da a un ottimo primo tempo coronato dalle reti di Prince Kwabena Adu e Cheick Souaré.
Il rigore di Paulo Dybala, il suo 200esimo gol in carriera, non basta a ispirare la rimonta. La squadra di Martin Hyský, alla sua prima stagione europea, rimane imbattuta e sale a sette punti.
Come funzionano le qualificazioni
Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal 9° al 24° posto vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che si qualificano agli ottavi di finale.
Go Ahead Eagles - Aston Villa 2-1
Il gol della vittoria del capitano Mats Deijl, regala al Go Ahead Eagles la seconda vittoria consecutiva in rimonta. Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena quattro minuti con un gol di Evann Guessand che poco dopo fallisce il raddoppio su un uno contro uno con Jari De Busser.
Al 42' Mathis Suray pareggia con un pallonetto da dentro l'area con quello che è anche il primo gol della formazione olandese in casa nel tabellone principale della competizione. Al 60' il terzino destro Deijl segna la rete che regala i tre punti alle Aquile. A 11 minuti dalla fine, Emiliano Buendía calcia un rigore sopra la traversa, lasciando l'Aston Villa a sei punti con qualche rimpianto.
Fenerbahçe - Stuttgart 1-0
Il rigore di Kerem Aktürkoğlu nel primo tempo basta al Fenerbahçe per vincere la prima partita casalinga di questa fase campionato. L'esterno turco spiazza con freddezza il portiere dello Stuttgart, Alexander Nübel, segnando così il suo terzo gol di questa edizione che gli vale anche la vetta della classifica marcatori.
Il meglio dagli altri campi
- Il nuovo allenatore dei Rangers, Danny Röhl, non riesce a invertire il trend della squadra: i gol di Emil Kornvig, Jacob Sørensen e Noah Holm permettono al Brann di infliggere alla squadra scozzese la terza sconfitta consecutiva in Europa League.
- Il Lyon vince la terza partita in altrettante giornate (tutte senza subire gol), grazie alla rete iniziale di Corentin Tolisso e al gran gol di Afonso Moreira che stendono il Basel.
- Due gol in quattro minuti del secondo tempo di Liam Scales e Benjamin Nygren regalano al Celtic la prima vittoria in questa Europa League, dopo il vantaggio iniziale dello Sturm Graz con Tomi Horvat.
Quarta giornata (6 novembre)
Ore 18:45 CET
Salzburg - Go Ahead Eagles
Basel - FCSB
Midtjylland - Celtic
Utrecht - Porto
Crvena Zvezda - Lille
GNK Dinamo - Celta
Malmö - Panathinaikos
Nice - Freiburg
Sturm Graz - Nottingham Forest
Ore 21:00 CET
Aston Villa - Maccabi Tel-Aviv
Bologna - Brann
Viktoria Plzeň - Fenerbahçe
Ferencváros - Ludogorets
PAOK - Young Boys
Rangers - Roma
Real Betis - Lyon
Braga - Genk
Stuttgart - Feyenoord