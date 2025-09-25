Prima giornata Europa League: cade il Bologna contro l'Aston Villa, vittorie in trasferta per Genk e Lyon

Il gol di John McGinn nel primo tempo, condanna il Bologna alla sconfitta in casa dell'Aston Villa, mentre negli altri campi vincono Genk in casa dei Rangers e Lyon in trasferta contro l'FC Utrecht.

UEFA.com riepiloga i risultati della prima giornata della fase campionato di UEFA Europa League.

La rasoiata da fuori area di John McGinn regala all'Aston Villa la vittoria di misura in una gara equilibrata al Villa Park. Dopo appena 13 minuti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il capitano dei Villans raccoglie il pallone dal limite dell'area e lascia partire un sinistro che si insacca a fil di palo non lasciando scampo a Łukasz Skorupski. Il portiere rossoblù Skorupski si rend protagonista di alcune parate dall'alto coefficiente di difficoltà, e para persino un rigore al 68' a Ollie Watkins, ma non basta ai rossoblù per portare a casa almeno un punto. La migliore occasione del Bologna capita a Santiago Castro, ma il potente colpo di testa dell'attaccante sfiora solo la traversa.

L'ex attaccante del Celtic, Hyeongyu Oh, torna a Glasgow e segna il gol-vittoria del Genk a Ibrox. In un primo tempo ricco di episodi ed occasioni, Patrik Hrošovský del Genk colpisce un palo e Mohamed Diomande dei Rangers viene espulso in seguito a un'entrata irregolare su Zakaria El Ouahdi. Nei minuti di recupero del primo tempo, James Tavernier stende in area Yaimar Medina, ma il conseguente rigore calciato da Oh, viene parato da Jack Butland. L'attaccante ha più fortuna dopo l'intervallo, quando la sua conclusione da dentro l'area regala i tre punti alla squadra belga.

Il meglio dagli altri campi

L'esterno del Panathinaikos, Anass Zaroury, segna la prima tripletta dell'Europa League 2025/26 (e la prima tripletta della sua carriera). La formazione greca, nonostante sia ancora senza allenatore, con questo 4-1 sullo Young Boys a Berna, prova a voltare pagina lasciandosi alle spalle i problemi interni.

A cinque giorni dal suo 39° compleanno, Olivier Giroud (entrato a partita in corso) è diventato il terzo marcatore più anziano nella storia dell'Europa League segnando di testa il gol della vittoria del Lille contro il Brann, risolvendo una partita entusiasmante in cui entrambe le squadre hanno colpito due volte la traversa.

William Gomes, con un tiro a giro nei minuti di recupero, ha regalato al Porto una vittoria per 1-0 in casa del Salzburg. Tanner Tessmann ha segnato il gol vittoria del Lyon a Utrecht, mentre lo Stuttgart ha superato il Celta in Germania, con Badredine Bouanani e Bilal El Khannouss a segno per la squadra di casa.

Highlights: Real Betis - Nott'm Forest 2-2 ﻿

Il gol del pareggio di Antony all'85' regala al Betis un punto nella prima partita europea del Nottingham Forest da marzo 1996. Cédric Bakambu apre le marcature per la squadra spagnola al 15', ma Igor Jesus pareggia dopo tre minuti e porta in vantaggio il Forest di testa al 23'. La squadra inglese colpisce anche un palo con Callum Hudson-Odoi. I Verdiblancos effettuano tre cambi nell'intervallo ma faticano a creare occasioni nette fino al gol dell'attaccante ex Manchester United.

Highlights: Crvena Zvezda - Celtic 1-1 ﻿

Marko Arnautović segna dalla corta distanza ed evita alla Stella Rossa di perdere la combattuta gara di Belgrado. Il potente tiro di Bruno Duarte viene deviato abilmente sulla traversa da Kasper Schmeichel, mentre Matheus effettua tre grandi parate su Benjamin Nygren, Kelechi Iheanacho e Colby Donovan. Al 55' arriva il gol di Iheanacho su assist di Nygren, ma il vantaggio degli ospiti dura solo dieci minuti perché Arnautović riporta il risultato in parità.

Il meglio delle altre partite

Il portiere dello Sturm Graz, Oliver Christensen, segna suo malgrado il primo gol della stagione deviando nella propria porta un corner di Djú Franculino al 7' della gara contro il Midtjylland. La squadra danese finisce per vincere 2-0.

Grazie al gol di Mounsef Bakrar nel recupero e alla doppietta di Dion Beljo, la GNK Dinamo inizia la fase campionato con un 3-1 sul Fenerbahçe, che aveva momentaneamente pareggiato con Sebastian Szymański.

I centrali Evan N'Dicka e Gianluca Mancini segnano i gol della Roma nella vittoria per 2-1 contro il Nizza, che accorcia con Terem Moffi su rigore.