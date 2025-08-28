Europa League 2025/26: squadre, format, date, sorteggi, finale
giovedì 28 agosto 2025
Tutto quello che c'è da sapere sulla 55ª edizione della competizione per club.
Nel 2025/26, la competizione giunge alla 55ª edizione, la 17ª da quando è stata ribattezzata UEFA Europa League. Dopo un debutto di successo, la seconda stagione con il nuovo format è iniziata il 10 luglio e prosegue sino alla finale del 20 maggio 2026 a Istanbul.
Nota: le date sono soggette a variazioni.
Come funzionano le qualificazioni all'Europa League 2025/26?
Tredici squadre si qualificano direttamente alla fase campionato di Europa League, mentre 12 posti vengono assegnati tramite le qualificazioni che culminano con gli spareggi di agosto. Il tabellone a 36 squadre è completato da 11 squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione e agli spareggi di Champions League.
Il turno di qualificazione al quale accedono le squadre dipende dal ranking per coefficienti. Tutte le sfide prevedono due partite.
Quando si giocano le qualificazioni di Europa League 2025/26?
Primo turno di qualificazione: 10 e 17 luglio 2025
Secondo turno di qualificazione: 24 e 31 luglio 2025
Terzo turno di qualificazione: 7 e 14 agosto 2025
Spareggi: 21 e 28 agosto 2025
Quali squadre sono alla fase campionato di Europa League 2025/26?
Austria: Salzburg*, Sturm Graz*
Belgio: Genk
Bulgaria: Ludogorets
Croazia: GNK Dinamo
Cechia: Viktoria Plzeň*
Danimarca: Midtjylland
Inghilterra: Aston Villa, Nottingham Forest
Francia: Lille, Lyon, Nice*
Germania: Freiburg, Stuttgart
Grecia: Panathinaikos, PAOK
Ungheria: Ferencváros*
Israele: Maccabi Tel-Aviv
Italia: Bologna, Roma
Paesi Bassi: Feyenoord*, Go Ahead Eagles, Utrecht
Norvegia: Brann
Portogallo: Braga, Porto
Romania: FCSB
Scozia: Celtic*, Rangers*
Serbia: Crvena Zvezda*
Spagna: Celta, Real Betis
Svezia: Malmö
Svizzera: Basel*, Young Boys
Turchia: Fenerbahçe*
*Trasferite dal terzo turno di qualificazione o spareggi di Champions League
L'elenco riportato sopra è provvisorio e basato esclusivamente sulle prestazioni sportive, senza tenere conto di eventuali questioni disciplinari o di licenze. Pertanto, l'ammissione definitiva dei club alle relative competizioni è ancora da confermare. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.Tutti i gol del Tottenham in Europa League 2024/25
Quando si gioca la fase campionato di Europa League 2025/26?
Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025
Seconda giornata: 2 ottobre 2025
Terza giornata: 23 ottobre 2025
Quarta giornata: 6 novembre 2025
Quinta giornata: 27 novembre 2025
Sesta giornata: 11 dicembre 2025
Settima giornata 7: 22 gennaio 2026
Ottava giornata: 29 gennaio 2026
Quando si gioca la fase a eliminazione diretta di Europa League 2025/26?
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
Quando si svolgono i sorteggi dell'Europa League 2025/26?
Primo turno di qualificazione: 17 giugno 2025
Secondo turno di qualificazione: 18 giugno 2025
Terzo turno di qualificazione: 21 luglio 2025
Spareggi: 4 agosto 2025
Fase campionato: 29 agosto 2025
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026
Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026
Quando e dove si gioca la finale di Europa League 2026?
La finale di Europa League 2025/26 si giocherà al Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia). Lo stadio ha ospitato la Supercoppa UEFA 2019 tra Liverpool e Chelsea, vinta dai Reds ai rigori.
Oltre al trofeo dell'Europa League, i vincitori dell'edizione 2025/26 guadagnano un posto nella fase campionato di Champions League 2026/27, se non si sono qualificati attraverso le competizioni nazionali.
Cosa ricevono i vincitori dell'Europa League?
Il trofeo della UEFA Europa League, che con i suoi 15 kg è il più pesante messo in palio dalla UEFA.
I vincitori dell'edizione 2025/26 ottengono anche un posto nella fase campionato di UEFA Champions League 2026/27, se non si sono qualificati tramite le competizioni nazionali, e la possibilità di giocare contro i vincitori della UEFA Champions League 2025/26 nella Supercoppa UEFA 2027.