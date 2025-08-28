Europa League 2025/26: squadre, format, date, sorteggi, finale

Nel 2025/26, la competizione giunge alla 55ª edizione, la 17ª da quando è stata ribattezzata UEFA Europa League. Dopo un debutto di successo, la seconda stagione con il nuovo format è iniziata il 10 luglio e prosegue sino alla finale del 20 maggio 2026 a Istanbul.

Nota: le date sono soggette a variazioni.

Come funzionano le qualificazioni all'Europa League 2025/26?

Tredici squadre si qualificano direttamente alla fase campionato di Europa League, mentre 12 posti vengono assegnati tramite le qualificazioni che culminano con gli spareggi di agosto. Il tabellone a 36 squadre è completato da 11 squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione e agli spareggi di Champions League.

Il turno di qualificazione al quale accedono le squadre dipende dal ranking per coefficienti. Tutte le sfide prevedono due partite.

Quando si giocano le qualificazioni di Europa League 2025/26?

Primo turno di qualificazione: 10 e 17 luglio 2025

Secondo turno di qualificazione: 24 e 31 luglio 2025

Terzo turno di qualificazione: 7 e 14 agosto 2025

Spareggi: 21 e 28 agosto 2025

Quali squadre sono alla fase campionato di Europa League 2025/26?

Austria: Salzburg*, Sturm Graz*

Belgio: Genk

Bulgaria: Ludogorets

Croazia: GNK Dinamo

Cechia: Viktoria Plzeň*

Danimarca: Midtjylland

Inghilterra: Aston Villa, Nottingham Forest

Francia: Lille, Lyon, Nice*

Germania: Freiburg, Stuttgart

Grecia: Panathinaikos, PAOK

Ungheria: Ferencváros*

Israele: Maccabi Tel-Aviv

Italia: ﻿Bologna, Roma

Paesi Bassi: Feyenoord*, Go Ahead Eagles, Utrecht

Norvegia: Brann

Portogallo: Braga, Porto

Romania: FCSB

Scozia: Celtic*, Rangers*

Serbia: Crvena Zvezda*

Spagna: Celta, Real Betis

Svezia: Malmö

Svizzera: Basel*, Young Boys

Turchia: Fenerbahçe*

*Trasferite dal terzo turno di qualificazione o spareggi di Champions League

Lista d'accesso alla fase campionato

L'elenco riportato sopra è provvisorio e basato esclusivamente sulle prestazioni sportive, senza tenere conto di eventuali questioni disciplinari o di licenze. Pertanto, l'ammissione definitiva dei club alle relative competizioni è ancora da confermare. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.Tutti i gol del Tottenham in Europa League 2024/25

Quando si gioca la fase campionato di Europa League 2025/26?

Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025

Seconda giornata: 2 ottobre 2025

Terza giornata: 23 ottobre 2025

Quarta giornata: 6 novembre 2025

Quinta giornata: 27 novembre 2025

Sesta giornata: 11 dicembre 2025

Settima giornata 7: 22 gennaio 2026

Ottava giornata: 29 gennaio 2026

Quando si gioca la fase a eliminazione diretta di Europa League 2025/26?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

Quando si svolgono i sorteggi dell'Europa League 2025/26?

Primo turno di qualificazione: 17 giugno 2025

Secondo turno di qualificazione: 18 giugno 2025

Terzo turno di qualificazione: 21 luglio 2025

Spareggi: 4 agosto 2025

Fase campionato: 29 agosto 2025

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026

Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 27 febbraio 2026

Una vista del Beşiktaş Park durante la Supercoppa UEFA 2019 UEFA via Getty Images

Quando e dove si gioca la finale di Europa League 2026?

La finale di Europa League 2025/26 si giocherà al Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia). Lo stadio ha ospitato la Supercoppa UEFA 2019 tra Liverpool e Chelsea, vinta dai Reds ai rigori.

Oltre al trofeo dell'Europa League, i vincitori dell'edizione 2025/26 guadagnano un posto nella fase campionato di Champions League 2026/27, se non si sono qualificati attraverso le competizioni nazionali.

Cosa ricevono i vincitori dell'Europa League?

Il trofeo della UEFA Europa League, che con i suoi 15 kg è il più pesante messo in palio dalla UEFA.

I vincitori dell'edizione 2025/26 ottengono anche un posto nella fase campionato di UEFA Champions League 2026/27, se non si sono qualificati tramite le competizioni nazionali, e la possibilità di giocare contro i vincitori della UEFA Champions League 2025/26 nella Supercoppa UEFA 2027.

Guarda: il Tottenham alza il trofeo dell'Europa League



