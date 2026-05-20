Capocannoniere di Europa League: Igor Jesus e Petar Stanić primi con sette gol

Igor Jesus del Nottingham Forest e Petar Stanić del Ludogorets hanno chiuso in vetta a pari merito alla classifica marcatori di Europa League 2025/26 con sette gol segnati.

Antony del Real Betis e Kerem Aktürkoğluon del Fenerbahçe's hanno realizzato sei gol, mentre Vincenzo Grifo del Freiburg e la coppia dell'Aston Villa composta da John McGinn e Ollie Watkins sono tra i sette giocatori che hanno chiuso la stagione con cinque gol.

Classifica marcatori Europa League 2025/26 7 Igor Jesus (Nottingham Forest)

7 Petar Stanić (Ludogorets) 6 Antony (Real Betis)

6 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)﻿ 5 Dion Beljo (GNK Dinamo)

5 Federico Bernardeschi (Bologna)

5 Bilal El Khannouss (Stuttgart)

5 Vincenzo Grifo (Freiburg)

5 John McGinn (Aston Villa)

5 Williot Swedberg (Celta)

5 Ollie Watkins (Aston Villa)

Igor Jesus ha iniziato nel migliore dei modi la competizione, segnando due reti nei primi 23 minuti della trasferta del Nottingham Forest sul campo del Real Betis alla prima giornata. L’attaccante brasiliano ha aumentato il proprio bottino alla terza giornata, trasformando un rigore contro il Porto, prima di firmare il gol decisivo a Utrecht alla sesta. Assente per infortunio nella successiva trasferta di Braga, è tornato protagonista all’ottava giornata con una doppietta contro il Ferencváros. Per ultimo, ha trovato il gol anche nella vittoria per 3-0 negli spareggi per la fase a eliminazione diretta in casa del Fenerbahçe, ma non potrà più aumentare il suo bottino di gol dopo l'eliminazione del Forest contro l'Aston Villa in semifinale.

Petar Stanić a quota sette AFP via Getty Images

Dopo il gol contro il Malmö alla prima giornata, contro lo Young Boys alla terza e la tripletta contro il Celta alla quinta, il centrocampista serbo Stanić ha sbloccato il risultato nel 3-3 contro il PAOK. Stanić si è ripetuto anche all’ottava giornata, realizzando l’unico gol che ha regalato il successo al Ludogorets contro il Nice.

McGinn ha fornito un assist in finale per il Villa, ma né lui né Grifo o Watkins hanno incrementato il loro bottino di cinque reti a Istanbul.

John McGinn ha fornito un assist in finale ma non ha segnato Aston Villa FC via Getty Images

Classifica marcatori completa

Classifica assists Europa League 2025/26

6 Denis Undav (Stuttgart)

5 Emiliano Buendía (Aston Villa)

5 Ricardo Horta (Braga)

5 Morgan Rogers (Aston Villa)

5 Andrija Živković (PAOK)

4 Jan-Niklas Beste (Freiburg)



4 Vincenzo Grifo (Freiburg)

4 Daan Heymans (Genk)

4 Konstantinos Karetsas (Genk)



4 Víctor Gómez (Braga)

4 Bryan Zaragoza (Roma)

Classifica completa assist

Triplette in Europa League 2025/26

Anass Zaroury (Young Boys - Panathinaikos 1-4, 25/09/2025)

Petar Stanić (Ludogorets - Celta 3-2, 27/11/2025)

Corentin Tolisso (M. Tel-Aviv - Lyon 0-6, 27/11/2025)

Talisca (Brann - Fenerbahçe 0-4, 12/11/2025)

Albo d'oro capocannonieri Europa League (dalla fase a gironi alla finale)

2024/25 Bruno Fernandes (Man Utd), Kasper Høgh (Bodø/Glimt) and Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 7

2023/24 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 10

2022/23 Victor Boniface (Union SG), Marcus Rashford (Man United) – 6

2021/22 James Tavernier (Rangers) – 7

2020/21 Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica), Borja Mayoral (Roma), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille) – 7

2019/20 Bruno Fernandes (Sporting CP/Man United) – 8

2018/19 Olivier Giroud (Chelsea) – 11

2017/18 Ciro Immobile (Lazio), Aritz Aduriz (Athletic Club) – 8

2016/17 Edin Džeko (Roma), Giuliano (Zenit) – 8

2015/16 Aritz Aduriz (Athletic Club) – 10

2014/15 Alan (Salzburg), Romelu Lukaku (Everton) – 8

2013/14 Jonathan Soriano (Salzburg) – 8

2012/13 Libor Kozák (Lazio) – 8

2011/12 Radamel Falcao (Atlético de Madrid) – 12

2010/11 Radamel Falcao (Porto) – 17

2009/10 Óscar Cardozo (Benfica), Claudio Pizarro (Werder Bremen) – 9

Per ulteriori informazioni sui record della UEFA Europa League, consulta le nostre guide complete: