Lech-Fiorentina 1-4: poker Viola , semifinale ipotecata

Una splendida Fiorentina sbanca con autorità il campo del Lech Poznań e si avvicina a grandi passi alla semifinale di UEFA Europa Conference League. Al Poznań Stadium, i Viola di Vincenzo Italiano rifilano un netto 4-1 ai campioni di Polonia, rendendo quasi una formalità il ritorno dei quarti di finale, in programma al Franchi tra una settimana: il norvegese Kristoffer Velde risponde all'immediato vantaggio di Arthur Cabral, prima dei gol in serie di Nicolás González, Giacomo Bonaventura e del subentrato Jonathan Ikoné.

I momenti chiave 5': Cabral firma il vantaggio dopo il legno colpito da Nico González

20': Brekalo centra il palo con una bella conclusione

20': Velde trova il pareggio dopo la sponda aerea di Ishak

41': González con un colpo di testa riporta avanti i Viola

58': Bonaventura firma il tris della Fiorentina

63': Ikoné trova il poker con un sinistro chirurgico all'angolino

La partita in breve: poker delle meraviglie per i Viola

Arthur Cabral firma il gol del vantaggio dopo il palo colpito da Nicolás González UEFA via Getty Images

La partita si sblocca dopo appena quattro minuti. Un sinistro a giro di Nico González si stampa sul palo, il rimbalzo fortuito sul portiere Filip Bednarek propizia il tiro di Cabral che sotto misura firma l'1-0: per l'attaccante brasiliano ex Basilea è il settimo gol nella competizione.

I Viola insistono, il croato Josip Brekalo colpisce un clamoroso palo ma al 20' arriva la doccia gelata del pareggio dei padroni di casa. Sul cross dalla destra del portoghese Joel Pereira, Mikael Ishak fa di testa la sponda per Velde che di prima intenzione manda il pallone all'angolino per l'1-1. con palla all'angolino!

Prima dell'intervallo, però, i ragazzi di Italiano si riportano in vantaggio. Cross dalla sinistra del capitano, Cristiano Biraghi, Nico González sovrasta Pedro Rebocho e di testa realizza il 2-1: per l'attaccante argentino si tratta del quarto gol in Conference League.

La ripresa si apre con Ikoné al posto proprio di Nico González e con l'ingresso dell'attaccante francese ex PSG e Lille la Fiorentina dilaga. Segano prima Bonaventura, con un gran destro dal limite, e poi proprio Ikoné, con un sinistro "chirurgico" all'angolino che non lascia scampo a Bednarek.



Il portiere del Lech evita il tracollo alla squadra di John van den Brom salvando su Ikoné e sul difensore Luca Ranieri, ma per la Fiorentina è un'altra grande serata. La squadra di Italiano colleziona il tredicesimo risultato utile consecutivo, una striscia in cui ha inanellato undici vittorie e due pareggi.

Lech Poznan-Fiorentina 1-4: la partita minuto per minuto e le reazioni

Reazioni

In casa del Lech, la Fiorentina ha ottenuto il tredicesimo risultato utile consecutivo UEFA via Getty Images

John van den Brom, allenatore Lech: "a seguire"

Vincenzo Italiano, allenatore Fiorentina: "a seguire"

Clive Allen, BT Sport "Non si può mai dire che è finita e il Lech imparerà da questo, ma è stata una prestazione eccezionale da parte della squadra ospite".

Kristoffer Velde esulta dopo il momentaneo pareggio del Lech contro la Fiorentina UEFA via Getty Images

Statistiche

La Fiorentina ha vinto le ultime sette parite in trasferta in tutte le competizioni, chiudendo con la porta inviolata in sei occasioni.

La squadra italiana ha ottenuto nove vittorie consecutive in UEFA Europa Conference League.

I Viola hanno segnato tre o più reti in sei degli ultimi otto incontri nella competizione.

Cabral ha segnato sei reti in altrettante partite in questa campagna europea.

Il Lech ha subito più di una rete soltanto per la seconda volte nelle ultime 17 partite europee.

Velde ha realizzato sette centri in 14 presenze nelle competizioni UEFA per club (comprese le qualificazioni) oltre a quattro assist.

Formazioni

Lech: Bednarek; Pereira, Milić, Šatka; Skóraś (Ba Lua 76'), Kvekveskiri (Afonso Sousa 76'), Karlström, Velde, Rebocho; Marchwiński, Ishak (Sobiech 76')

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenković, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (Castrovilli 78'), Amrabat, Mandragora (Barák 85'); González (Ikoné 51'), Cabral (Jović 78'), Brekalo (Sottil 85')