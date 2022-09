Europa Conference League: risultati e posizione in campionato delle contendenti

Alla fase a gironi di UEFA Europa Conference League partecipano 32 squadre. In questo articolo presentato da Swissquote, UEFA.com riepiloga gli ultimi risultati a livello nazionale di tutte le contendenti.

Highlights: İstanbul Başakşehir - Man. United 2-1

Gruppo A

Ultimi risultati: VVVVVPP (tutte le competizioni, dalla più recente)

Risultato più recente: Prossima partita: Beşiktaş - İstanbul Başakşehir 0-1, 12/09, Super League turca

Situazione attuale: 2° nella Super League Turca

Quarta in campionato la scorsa stagione, la squadra di Emre Belözoğlu è imbattuta da 12 partite nel 2022/23 (V9 P3).

Ultimi risultati: SPPSPP

Risultato più recente: Bologna - Fiorentina 2-1, 11/09, Serie A

Situazione attuale: 11ª in Serie A

La squadra di Vincenzo Italiano non vince da sette partite in tutte le competizioni (P5 S2) dopo aver vinto le prime due partite della stagione.

Ultimi risultati: SSSVSS

Risultato più recente: Hearts - İstanbul Başakşehir 0-4, 08/09, Europa Conference League

Situazione attuale: 4° in Premiership scozzese

La partita del weekend contro il St Mirren è stata rinviata per la scomparsa della Regina Elisabetta II..

Ultimi risultati: PPPVPPP

Risultato più recente: RFS - Spartaks Jūrmala 0-3, 12/09, First Division lettone

Situazione attuale: 3° in First Division lettone

Vincitore di campionato e Coppa di Lettonia la scorsa stagione, l'RFS è imbattuto da 9 partite in tutte le competizioni (V4 P5).

Highlights: West Ham 3-1 FCSB

Gruppo B

Ultimi risultati: VSPVVS

Risultato più recente: West Ham - FCSB 3-1, 08/09, Europa Conference League

Situazione attuale: 18° in Premier League inglese

Ultimi risultati: PSSPVSV

Risultato più recente: FCSB - Voluntari 1-1, 12/09, First League rumena

Situazione attuale: 13° in First League rumena

La squadra di Nicolae Dică è arrivata seconda in Romania nella passata stagione ma ha vinto solo una delle sue ultime otto partite di campionato nel 2022/23 (P5 S2)

Ultimi risultati: SVPSSS

Risultato più recente: Westerlo - Anderlecht 2-1, 11/09, First League belga

Situazione attuale: 9° in First League belga

Ultimi risultati: VSSSPV

Risultato più recente: Silkeborg - AGF 1-0, 11/09, Super League danese

Situazione attuale: 3° in Super League danese

Highlights: Villarreal - Lech 4-3 

Gruppo C

Ultimi risultati: SVVPVV

Risultato più recente: Betis - Villarreal 1-0, 11/09, Liga

Situazione attuale: 4° in Liga

Ultimi risultati: VPSSVP

Risultato più recente: Hapoel Tel-Aviv - Hapoel Beer-Sheva 2-3, 11/09, Premier League israeliana

Situazione attuale: 5° in Premier League israeliana

Ultimi risultati: VPPVPS

Risultato più recente: Hartberg - Austria Wien 0-3, 11/09, Bundesliga austriaca

Situazione attuale: 6° in Bundesliga austriaca

Ultimi risultati: PSVPVS

Risultato più recente: Pogoń - Lech Poznań 2-2, 11/09, First Division polacca

Situazione attuale: 10° in First Division polacca

Highlights: Nice - Köln 1-1 

Gruppo D

Ultimi risultati: VPVPVP

Risultato più recente: Partizan - Mladost Lučani 6-0, 11/09, Super League serba

Situazione attuale: 6° in Super League serba

Ultimi risultati: SPVPVP

Risultato più recente: Köln - Union Berlin 0-1, 11/09, Bundesliga

Situazione attuale: 7° in Bundesliga

Ultimi risultati: VPSVSV

Risultato più recente: Ajaccio - Nice 0-1, 11/09, Ligue 1

Situazione attuale: 12° in Ligue 1

Ultimi risultati: PPPSSV

Risultato più recente: Mladá Boleslav - Slovácko 1-1, 11/09, First League ceca

Situazione attuale: 8° in First League ceca

Highlights: Dnipro-1 - AZ Alkmaar 0-1 

Gruppo E

Ultimi risultati: PVVPVV

Risultato più recente: AZ Alkmaar - Twente 1-1, 11/09, Eredivisie

Situazione attuale: 4° in Eredivisie

Ultimi risultati: VPVVPP

Risultato più recente: Apollon - Omonoia 2-1, 11/09, First Division cipriota

Situazione attuale: 2° in First Division cipriota

Ultimi risultati: PPPVSV

Risultato più recente: Neuchâtel Xamax - Vaduz 1-1, 11/09, Challenge League svizzera

Situazione attuale: 9° in Challenge League svizzera

Ultimi risultati: VSVVSS

Risultato più recente: Dnipro-1 - Metalist 3-0, 11/09, Premier League ucraina

Situazione attuale: 3° in Premier League ucraina

Highlights: Molde - Gent 0-0 

Gruppo F

Ultimi risultati: VPSVSS

Risultato più recente: Gent - Zulte Waregem 2-0, 11/09, First League belga

Situazione attuale: 5° in First League belga

Ultimi risultati: VPVVVV

Risultato più recente: Jerv - Molde 2-4, 11/09, Premier Division norvegese

Situazione attuale: 1° in Premier Division norvegese

Ultimi risultati: VPSVVV

Risultato più recente: Shamrock Rovers - Finn Harps 5-1, 11/09, Premier Division irlandese

Situazione attuale: 1° in Premier Division irlandese

Ultimi risultati: PPVVVS

Risultato più recente: Hammarby - Djurgården 0-0, 11/09, First Division svedese

Situazione attuale: 1° in First Division svedese

Highlights: Sivasspor - Slavia Praha 1-1 

Gruppo G

Ultimi risultati: VPPVVV

Risultato più recente: Slavia Praha - České Budĕjovice 6-1, 11/09, First League ceca

Situazione attuale: 1° in First League ceca

Ultimi risultati: VPVSVP

Risultato più recente: CFR Cluj - Universitatea Craiova 2-0, 11/09, First League rumena

Situazione attuale: 5° in First League rumena

Ultimi risultati: PPPSSP

Risultato più recente: Sivasspor - İstanbulspor 1-1, 11/09, Super League turca

Situazione attuale: 15° in Super League turca

Ultimi risultati: SPVVV

Risultato più recente: Ballkani - Drita 0-2, 11/09, Superliga kosovara

Situazione attuale: 3° in Superliga kosovara

Highlights: Basel - Pyunik 3-1 

Gruppo H

Ultimi risultati: VVSVVV

Risultato più recente: Basel - Grasshoppers 5-1, 11/09, Super League svizzera

Situazione attuale: 7° in Super League svizzera

Ultimi risultati: PVPVPV

Risultato più recente: Slovan Bratislava - Žalgiris 0-0, 08/09, First League slovacca

Situazione attuale: 1° in First League slovacca

Ultimi risultati: VPPVVP

Risultato più recente: Kauno Žalgiris - Žalgiris 0-2, 11/09, First Division lituana

Situazione attuale: 1° in First Division lituana

Ultimi risultati: VSVVPSP

Risultato più recente: Pyunik - BKMA 3-1, 12/09, Premier League armena

Situazione attuale: 4° in Premier League armena