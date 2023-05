Classifica marcatori Europa Conference League 2022/23: Cabral e Amdouni in vetta

Zeki Amdouni ha segnato il suo settimo gol col Basilea anche se la sua squadra è uscita e non potrà affrontare la Fiorentina in finale. Arthur Cabral della Fiorentina è l'altro giocatore a quota sette gol in vetta alla classifica marcatori della UEFA Europa Conference League.

UEFA.com punta i riflettori sui migliori marcatori e assistmen della competizione, elencando anche i migliori marcatori di Europa Conference League per stagione.

La classifica marcatori 2022/23

Classifica marcatori Europa Conference League 2022/23

7 Arthur Cabral (Fiorentina)

7 Zeki Amdouni (Basel)



6 Michail Antonio (West Ham)

6 Luka Jović (Fiorentina)

6 Hugo Cuypers (Gent)

5 Mikael Ishak (Lech)

5 Artem Dovbyk (Dnipro-1)

5 Nicolás González (Fiorentina)

5 Kristoffer Velde (Lech)

5 Antonín Barák (Fiorentina)

5 Michał Skóraś (Lech)5 Gift Orban (Gent)

5 Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar)

5 Andi Zeqiri (Basel)

A parità di gol realizzati, i calciatori sono ordinati in base agli assist.

Classifica assist Europa Conference League 2022/23

5 Cristiano Biraghi (Fiorentina)

5 Christian Kouamé (Fiorentina)

4 Giorgi Chakvetadze (Slovan Bratislava)

4 Magnus Eriksson (Djurgården)

4 Mikael Ishak (Lech)

4 Jesper Karlsson (AZ Alkmaar)

4 Michael Lang (Basel)

4 Darian Males (Basel)

Classifica gol+assist Europa Conference League 2022/23

9 Mikael Ishak (Lech)

7 Zeki Amdouni (Basel)

7 Arthur Cabral (Fiorentina)

7 Artem Dovbyk (Dnipro-1)

7 Nicolás González (Fiorentina)

7 Darian Males (Basel)

Albo d'oro capocannonieri Europa Conference League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10