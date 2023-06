Europa Conference League: conosciamo i campioni del West Ham

L'Inghilterra ha la sua prima vincitrice della UEFA Europa Conference League: il West Ham, che con un 2-1 sulla Fiorentina a Praga si è aggiudicato la seconda edizione del torneo.

UEFA.com traccia il profilo della squadra campione.

Ranking UEFA: 37°

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2022/23)

Il cammino sino alla finale

Gruppo B: primo posto

Ottavi: 6-0 tot. contro AEK Larnaca

Quarti: 5-2 tot. contro Gent

Semifinale: 3-1 tot. contro AZ Alkmaar

Finale: 2-1 contro Fiorentina

Tutti i gol del West Ham in Conference League

La stagione in breve: inarrestabile e imbattuto in Europa, il West Ham ha fatto affidamento sulla sua forza mentale.

Come gioca il West Ham?

Per tutta la stagione, il West Ham ha giocato con era grinta, determinazione e spavalderia. Ha dimostrato carattere in più di un'occasione, soprattutto in finale con il gol della vittoria al 90', ma è stato anche difficile da superare in difesa.

Giocatore chiave: Declan Rice

Rice ha dato l'esempio in campo, trascinando spesso i compagni e ispirandoli a cambiare marcia. Il suo splendido gol su azione solitaria contro il Gent ha evidenziato che le sue qualità individuali possono dare più lustro alle prestazioni del West Ham.

*Ultimo aggiornamento coefficienti per club: 07/06/2023

