In UEFA Champions League, un duello avvincente sta coinvolgendo sportivi e appassionati di tutto il mondo. I due migliori attaccanti di questa generazione hanno entrambi superato quota 100 gol.

La stella della Juventus è a quota 126 contro i 112 della Pulce in UEFA Champions League, menttre considerando tutte le competizione UEFA il punteggio è 129-115.

UEFA.com elenca tutte le reti di Messi e Ronaldo in UEFA Champions League, e vi racconta alcune statistiche degne di nota.

Messi è stato il primo giocatore a segnare 100 gol con un singolo club, raggiungendo questo traguardo con il Real Madrid il 14 febbraio 2018; Messi è arrivato a quota 100, tutti con il Barcellona, esattamente un mese dopo

Quando Messi ha segnato, la sua squadra ha perso in appena tre occasioni

Ronaldo ha segnato due o più gol in 34 occasioni

Messi guida 8-7 su Ronaldo in fatto di triplette

Ronaldo ha dovuto aspettare 30 partite per segnare il suo primo gol nel torneo; da allora ne ha firmati 83

Ronaldo è il primo giocatore ad aver segnato 50 gol nelle fasi a eliminazione diretta

Ronaldo è il primo giocatore ad aver segnato in tre finali di UEFA Champions League

Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato in 11 gare consecutive nella competizione

I dieci gol segnati da Ronaldo contro la Juventus - suo attuale club - non hanno eguali per Messi, che non ha mai segnato così tanto contro una singola avversaria

Messi ha segnato 66 gol contro i 61 di Ronaldo nella fase a gironi

Ronaldo ha impiegato 144 gare per fare 100 reti, Messi 123.

Ritorno ottavi di finale

Tutti i gol di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale)

Messi

(tutte le reti segnate con la maglia del Barcellona) Ronaldo

(reti 1-15 con il Man Utd; 16-120 con il Real Madrid; 121 in poi con la Juventus) Rete Avversario Data Fase Avvesario Data Fase 1 Panathinaikos (c), 5-0 02/11/05 Fase a gironi Roma (c), 7-1 10/04/07 Ritorno quarti di finale 2 Werder Bremen (t), 1-1 27/09/06 Fase a gironi Roma (t), 7-1 10/04/07 Ritorno quarti di finale 3 Lyon (c), 3-0 19/09/07 Fase a gironi Milan (c), 3-2 24/04/07 Andata semifinale 4 Stuttgart (t), 2-0 02/10/07 Fase a gironi Sporting CP (t), 1-0 19/09/07 Fase a gironi 5 Rangers (c), 2-0 07/11/07 Fase a gironi Dynamo Kyiv (t), 4-2 23/10/07 Fase a gironi 6 Lyon (t), 2-2 27/11/07 Fase a gironi Dynamo Kyiv (t), 4-2 23/10/07 Fase a gironi 7 Celtic (t), 3-2 20/02/08 Andata ottavi di finale Dynamo Kyiv (c), 4-0 07/11/07 Fase a gironi 8 Celtic (t), 3-2 20/02/08 Andata ottavi di finale Sporting CP (c), 2-1 27/11/07 Fase a gironi 9 Shakhtar (t), 2-1 01/10/08 Fase a gironi Lyon (c), 1-0 04/03/08 Ritorno ottavi di finale 10 Shakhtar (t), 2-1 01/10/08 Fase a gironi Roma (t), 2-0 01/04/08 Andata quarti di finale 11 Basel (t), 5-0 22/10/08 Fase a gironi Chelsea (n), 1-1 21/05/08 Finale 12 Basel (c), 1-1 04/11/08 Fase a gironi Internazionale (c), 2-0 11/03/09 Ritorno ottavi di finale 13 Sporting CP (t), 5-2 26/11/08 Fase a gironi Porto (t), 1-0 15/04/09 Ritorno quarti di finale 14 Lyon (c), 5-2 11/03/09 Ritorno ottavi di finale Arsenal (t), 3-1 05/05/09 Ritorno semifinale 15 Bayern (c), 4-0 08/04/09 Andata quarti di finale Arsenal (t), 3-1 05/05/09 Ritorno semifinale 16 Bayern (c), 4-0 08/04/09 Andata quarti di finale Zürich (t), 5-2 15/09/09 Fase a gironi 17 Man United (n), 2-0 27/05/09 Finale Zürich (t), 5-2 15/09/09 Fase a gironi 18 Dynamo Kyiv (c), 2-0 29/09/09 Fase a gironi Marseille (c), 3-0 30/09/09 Fase a gironi 19 Dynamo Kyiv (t), 2-1 09/12/09 Fase a gironi Marseille (c), 3-0 30/09/09 Fase a gironi 20 Stuttgart (c), 4-0 17/03/10 Ritorno ottavi di finale Marseille (t), 3-1 08/12/09 Fase a gironi 21 Stuttgart (c), 4-0 17/03/10 Ritorno ottavi di finale Marseille (t), 3-1 08/12/09 Fase a gironi 22 Arsenal (c), 4-1 06/04/10 Ritorno quarti di finale Lyon (c), 1-1 10/03/10 Ritorno ottavi di finale 23 Arsenal (c), 4-1 06/04/10 Ritorno quarti di finale Milan (c), 2-0 19/10/10 Fase a gironi 24 Arsenal (c), 4-1 06/04/10 Ritorno quarti di finale Ajax (t), 4-0 23/11/10 Fase a gironi 25 Arsenal (c), 4-1 06/04/10 Ritorno quarti di finale Ajax (t), 4-0 23/11/10 Fase a gironi 26 Panathinaikos (c), 5-1 14/09/10 Fase a gironi Auxerre (c), 4-0 08/12/10 Fase a gironi 27 Panathinaikos (c), 5-1 14/09/10 Fase a gironi Tottenham (c), 4-0 05/04/11 Andata quarti di finale 28 København (c), 2-0 20/10/10 Fase a gironi Tottenham (t), 1-0 13/04/11 Ritorno quarti di finale 29 København (c), 2-0 20/10/10 Fase a gironi Ajax (c), 3-0 27/09/11 Fase a gironi 30 København (t), 1-1 02/11/10 Fase a gironi Lyon (t), 0-2 02/11/11 Fase a gironi 31 Panathinaikos (t), 3-0 24/11/10 Fase a gironi Lyon (t), 0-2 02/11/11 Fase a gironi 32 Arsenal (c), 3-1 08/03/11 Ritorno ottavi di finale CSKA Moskva (t), 1-1 21/02/12 Andata ottavi di finale 33 Arsenal (c), 3-1 08/03/11 Ritorno ottavi di finale CSKA Moskva (c), 4-1 14/03/12 Ritorno ottavi di finale 34 Shakhtar (t), 1-0 12/04/11 Ritorno quarti di finale CSKA Moskva (c), 4-1 14/03/12 Ritorno ottavi di finale 35 Real Madrid (t), 2-0 27/04/11 Andata semifinale APOEL (c), 5-2 04/04/12 Ritorno quarti di finale 36 Real Madrid (t), 2-0 27/04/11 Andata semifinale APOEL (c), 5-2 04/04/12 Ritorno quarti di finale 37 Man United (n), 3-1 28/05/11 Finale Bayern (c), 2-1 25/04/12 Ritorno semifinale 38 BATE (t), 5-0 28/09/11 Fase a gironi Bayern (c), 2-1 25/04/12 Ritorno semifinale 39 BATE (t), 5-0 28/09/11 Fase a gironi Man City (c), 3-2 18/09/12 Fase a gironi 40 Viktoria Plzeň (t), 4-0 01/11/11 Fase a gironi Ajax (t), 4-1 03/10/12 Fase a gironi 41 Viktoria Plzeň (t), 4-0 01/11/11 Fase a gironi Ajax (t), 4-1 03/10/12 Fase a gironi 42 Viktoria Plzeň (t), 4-0 01/11/11 Fase a gironi Ajax (t), 4-1 03/10/12 Fase a gironi 43 Milan (t), 3-2 23/11/11 Fase a gironi Borussia Dortmund (t), 1-2 24/10/12 Fase a gironi 44 Leverkusen (t), 3-1 14/02/12 Andata ottavi di finale Ajax (c), 4-1 04/12/12 Fase a gironi 45 Leverkusen (c), 7-1 07/03/12 Ritorno ottavi di finale Man United (c), 1-1 13/02/13 Andata ottavi di finale 46 Leverkusen (c), 7-1 07/03/12 Ritorno ottavi di finale Man United (t), 2-1 05/03/13 Ritorno ottavi di finale 47 Leverkusen (c), 7-1 07/03/12 Ritorno ottavi di finale Galatasaray (c), 3-0 03/04/13 Andata quarti di finale 48 Leverkusen (c), 7-1 07/03/12 Ritorno ottavi di finale Galatasaray (t), 3-2 09/04/13 Ritorno quarti di finale 49 Leverkusen (c), 7-1 07/03/12 Ritorno ottavi di finale Galatasaray (t), 3-2 09/04/13 Ritorno quarti di finale 50 Milan (c), 3-1 03/04/12 Ritorno quarti di finale Borussia Dortmund (t), 1-4 24/04/13 Andata semifinale 51 Milan (c), 3-1 03/04/12 Ritorno quarti di finale Galatasaray (t), 6-1 17/09/13 Fase a gironi 52 Spartak Moskva (c), 3-2 19/09/12 Fase a gironi Galatasaray (t), 6-1 17/09/13 Fase a gironi 53 Spartak Moskva (c), 3-2 19/09/12 Fase a gironi Galatasaray (t), 6-1 17/09/13 Fase a gironi 54 Celtic (t), 1-2 07/11/12 Fase a gironi København (c), 4-0 02/10/13 Fase a gironi 55 Spartak Moskva (t), 3-0 20/11/12 Fase a gironi København (c), 4-0 02/10/13 Fase a gironi 56 Spartak Moskva (t), 3-0 20/11/12 Fase a gironi Juventus (c), 2-1 23/10/13 Fase a gironi 57 Milan (c), 4-0 12/03/13 Ritorno ottavi di finale Juventus (c), 2-1 23/10/13 Fase a gironi 58 Milan (c), 4-0 12/03/13 Ritorno ottavi di finale Juventus (t), 2-2 05/11/13 Fase a gironi 59 Paris (t), 2-2 02/04/13 Andata quarti di finale København (t), 2-0 10/12/13 Fase a gironi 60 Ajax (c), 4-0 18/09/13 Fase a gironi Schalke (t), 6-1 26/02/14 Andata ottavi di finale 61 Ajax (c), 4-0 18/09/13 Fase a gironi Schalke (t), 6-1 26/02/14 Andata ottavi di finale 62 Ajax (c), 4-0 18/09/13 Fase a gironi Schalke (c), 3-1 18/03/14 Ritorno ottavi di finale 63 Milan (t), 1-1 22/10/13 Fase a gironi Schalke (c), 3-1 18/03/14 Ritorno ottavi di finale 64 Milan (c), 3-1 06/11/13 Fase a gironi Borussia Dortmund (c), 3-0 02/04/14 Andata quarti di finale 65 Milan (c), 3-1 06/11/13 Fase a gironi Bayern (t), 4-0 29/04/14 Ritorno semifinale 66 Man City (t), 2-0 18/02/14 Andata ottavi di finale Bayern (t), 4-0 29/04/14 Ritorno semifinale 67 Man City (c), 2-1 12/03/14 Ritorno ottavi di finale Atlético (n), 4-1 25/05/14 Finale 68 Paris (t), 2-3 30/09/14 Fase a gironi Basel (c), 5-1 16/09/14 Fase a gironi 69 Ajax (c), 3-1 21/10/14 Fase a gironi Ludogorets (t), 2-1 01/10/14 Fase a gironi 70 Ajax (t), 2-0 05/11/14 Fase a gironi Liverpool (t), 3-0 22/10/14 Fase a gironi 71 Ajax (t), 2-0 05/11/14 Fase a gironi Basel (t), 1-0 26/11/14 Fase a gironi 72 APOEL (t), 4-0 25/11/14 Fase a gironi Ludogorets (c), 4-0 09/12/14 Fase a gironi 73 APOEL (t), 4-0 25/11/14 Fase a gironi Schalke (t), 2-0 18/02/15 Andata ottavi di finale 74 APOEL (t), 4-0 25/11/14 Fase a gironi Schalke (c), 3-4 10/03/15 Ritorno ottavi di finale 75 Paris (c), 3-1 10/12/14 Fase a gironi Schalke (c), 3-4 10/03/15 Ritorno ottavi di finale 76 Bayern (c), 3-0 06/05/15 Andata semifinale Juventus (t), 2-1 05/05/15 Andata semifinale 77 Bayern (c), 3-0 06/05/15 Andata semifinale Juventus (c), 1-1 13/05/15 Ritorno semifinale 78 Roma (c), 6-1 24/11/15 Fase a gironi Shakhtar (c), 4-0 15/09/15 Fase a gironi 79 Roma (c), 6-1 24/11/15 Fase a gironi Shakhtar (c), 4-0 15/09/15 Fase a gironi 80 Leverkusen (t), 1-1 09/12/15 Fase a gironi Shakhtar (c), 4-0 15/09/15 Fase a gironi 81 Arsenal (t), 2-0 23/02/16 Andata ottavi di finale



Malmö (t), 2-0 30/09/15 Fase a gironi 82 Arsenal (t), 2-0 23/02/16 Andata ottavi di finale



Malmö (t), 2-0 30/09/15 Fase a gironi 83 Arsenal (c), 3-1 16/03/16 Ritorno ottavi di finale Shakhtar (t), 4-3 25/11/15 Fase a gironi 84 Celtic (c), 7-0 13/09/16 Fase a gironi Shakhtar (t), 4-3 25/11/15 Fase a gironi 85 Celtic (c), 7-0 13/09/16 Fase a gironi Malmö (c), 8-0 08/12/15 Fase a gironi 86 Celtic (c), 7-0 13/09/16 Fase a gironi Malmö (c), 8-0 08/12/15 Fase a gironi 87 Man. City (c), 4-0 19/10/16 Fase a gironi Malmö (c), 8-0 08/12/15 Fase a gironi 88 Man. City (c), 4-0 19/10/16 Fase a gironi Malmö (c), 8-0 08/12/15 Fase a gironi 89 Man. City (c), 4-0 19/10/16 Fase a gironi Roma (t), 2-0 17/02/16 Andata ottavi di finale 90 Man. City (t), 1-3 01/11/16 Fase a gironi Roma (c), 2-0 08/03/16 Ritorno ottavi di finale 91 Celtic (t), 0-2 23/11/16 Fase a gironi Wolfsburg (c), 3-0 12/04/16 Ritorno quarti di finale 92 Celtic (t), 0-2 23/11/16 Fase a gironi Wolfsburg (c), 3-0 12/04/16 Ritorno quarti di finale 93 Gladbach (c), 1-0 06/12/16 Fase a gironi Wolfsburg (c), 3-0 12/04/16 Ritorno quarti di finale 94 Paris (c), 6-1 08/03/17 Ritorno ottavi di finale Sporting (c), 2-1 14/09/16 Fase a gironi 95 Juventus (c) 12/09/17 Fase a gironi Dortmund (t), 2-2 27/09/16 Fase a gironi 96 Juventus (c) 12/09/17 Fase a gironi Bayern (t) 12/04/17 Andata quarti di finale 97 Olympiacos (c) 3-1 18/10/17 Fase a gironi Bayern (t) 12/04/17 Andata quarti di finale 98 Chelsea (c) 3-0 14/03/18 Ritorno ottavi di finale Bayern (c), 4-2 18/04/17 Ritorno quarti di finale 99 Chelsea (c) 3-0 14/03/18 Ritorno ottavi di finale Bayern (c), 4-2 18/04/17 Ritorno quarti di finale 100 Chelsea (c)

3-0 14/03/08 Ritorno ottavi di finale Bayern (c), 4-2 18/04/17 Ritorno quarti di finale 101 PSV (c) 18/09/18 Fase a gironi Atlético (c), 3-0 02/05/17 Andata semifinali 102 PSV (c) 18/09/18 Fase a gironi Atlético (c), 3-0 02/05/17 Andata semifinali 103 PSV (c) 18/09/18 Fase a gironi Atlético (c), 3-0 02/05/17 Andata semifinali 104 Tottenham (t) 03/10/18 Fase a gironi Juventus (n), 4-1 03/06/17 Finale 105 Tottenham (t) 03/10/18 Fase a gironi Juventus (n), 4-1 03/06/17 Finale 106/ PSV (t) 28/11/18 Fase a gironi APOEL (c), 3-0 13/09/17 Fase a gironi 107 Lyon (h), 5-1 13/03/2019 Ritorno ottavi di finale APOEL (c), 3-0 13/09/17 Fase a gironi 108 Lyon (h), 5-1 13/03/2019 Ritorno ottavi di finale Dortmund (t), 3-1 26/09/17 Fase a gironi 109 Manchester United (c) 3-0 16/04/19 Ritorno quarti di finale Dortmund (t), 3-1 26/09/17 Fase a gironi 110 Manchester United (c) 3-0 16/04/19 Ritorno quarti di finale Tottenham (c), 1-1 17/10/17 Fase a gironi 111 Liverpool (c), 3-0 01/05/19 Andata semifinali Tottenham (f), 1-3 01/11/17 Fase a gironi 112 Liverpool (c), 3-0 01/05/19 Andata semifinali APOEL (t), 6-0 21/11/17 Fase a gironi 113 APOEL (t), 6-0 21/11/17 Fase a gironi 114 Dortmund (c), 3-2 06/12/17 Fase a gironi 115 Paris (c), 3-1 14/02/17 Andata ottavi di finale 116 Paris (c), 3-1 14/02/17 Andata ottavi di finale 117 Paris (t) 2-1 06/03/18 Ritorno ottavi di finale 118 Juventus (t) 3-0 03/04/18 Andata quarti di finale 119 Juventus (t) 3-0 03/04/18 Andata quarti di finale 120 Juventus (c) 1-3 11/04/18 Ritorno quarti di finale 121 Man. United (c) 1-2 07/11/2018 Fase a gironi 122 Atlético (c) 3-0 12/03/19 Ritorno ottavi di finale 123 Atlético (c) 3-0 12/03/19 Ritorno ottavi di finale 124 Atlético (c) 3-0 12/03/19 Ritorno ottavi di finale 125 Ajax (t) 1-1 10/04/19 Andata Quarti di finale 126 Ajax (c) 1-2 16/04/19 Ritorno quarti di finale



Tutte le statistiche sono prese in considerazione dalla fase a gironi alla finale.

Il club di appartenenza dei due giocaori è sempre menzionato per primo nei tabellini, anche per le sfide in trasferta.

Altri gol in competizioni UEFA per club:

Messi: Porto 2-0 (n), 26/08/2011, Supercoppa UEFA; Sevilla 5-4dts x 2 (n), 11/08/2015, Supercoppa UEFA

Ronaldo: Debreceni 3-0 (c) 09/08/05, terzo turno di qualificazione UEFA Champions League; Sevilla 2-0 x 2 (n), 12/08/2014, Supercoppa UEFA