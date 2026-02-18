Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: brillano Bodø/Glimt e Newcastle, Inter KO

Bodø/Glimt, Leverkusen e Newcastle centrano vittorie importanti nelle gare di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, mentre la sfida tra Bruges e Atlético si conclude con ben sei gol.

UEFA.com riepiloga le partite di mercoledì.

Il poker di Anthony Gordon regala un margine rassicurante agli inglesi in vista del ritorno in casa. Il 24enne apre le marcature dopo soli tre minuti, poi Malick Thiaw raddoppia segnando di testa.

Due gol in rapida successione poco dopo la mezz'ora permettono a Gordon di portarsi a casa il pallone della partita. Nel recupero del primo tempo, il numero 10 dei Magpies sigla il suo quarto personale trasformando il suo secondo rigore della serata.

Elvin Jafarguliyev accorcia le distanze con una potente conclusione, ma il subentrato Jacob Murphy fissa il risultato sul 6-1.

Player of the Match: Anthony Gordon (Newcastle)

Patrik Schick segna due gol in 4' nel secondo tempo e permette al Leverkusen di vendicare la sconfitta per 2-0 al Pireo nella fase campionato.

Kostas Tzolakis dell'Olympiacos compie due parate straordinarie nel primo tempo, respingendo una conclusione di Schick e deviando alto il tiro al volo di Ibrahim Maza, ma anche il collega Janis Blaswich deve intervenire su un tiro a giro di Gelson Martins prima dell'intervallo.

Schick sblocca il risultato finalizzando un contropiede al minuto 60. Poco dopo, l'attaccante segna di testa il suo secondo gol personale su calcio d'angolo di Alejandro Grimaldo, avvicinando la squadra tedesca agli ottavi di finale.

Player of the Match: Patrik Schick (Leverkusen)

Il Bodø/Glimt segna due gol in quattro minuti nel secondo tempo e conquista la terza e memorabile vittoria consecutiva in Champions League dopo quelle contro Manchester City e Atlético.

Un bel colpo di tacco di Kasper Høgh serve Sondre Brunstad Fet per il primo gol dei padroni di casa al 20', ma l'Inter pareggia con un tiro potente di Pio Esposito.

Il Bodø/Glimt, però, riprende il controllo della partita segnando due gol poco dopo il quarto d'ora della ripresa. Prima, Jens Petter Hauge fa partire un tiro imparabile su assist di Høgh, che poi fissa il punteggio insaccando dalla corta distanza.

Player of the Match: Kasper Høgh (Bodø/Glimt)

Christos Tzolis segna a un minuto dalla fine e consente al Club Brugge di difendere l'imbattibilità casalinga in cinque gare contro l'Atleti.

Il rigore di Julián Alvarez e il tap-in di Ademola Lookman mettono gli ospiti in posizione di comando all'intervallo, ma i padroni di casa rispondono brillantemente.

Raphael Onyedika accorcia le distanze dopo una respinta di Jan Oblak su un tiro di Nicolò Tresoldi, che poi pareggia su cross di Mamadou Diakhon. L'autorete di Joel Ordoñez sembra regalare la vittoria all'Atleti, ma il gol di Tzolis nel finale lascia la sfida in bilico.

Player of the Match: Hans Vanaken (Club Brugge)