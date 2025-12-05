Chi ha segnato più gol in una partita di Champions League? Erling Haaland, Lionel Messi e Luiz Adriano

Nel marzo 2023, Erling Haaland è diventato il terzo giocatore ad entrare in un esclusivo club della Champions League: quello dei calciatori capaci di segnare cinque gol in una singola partita, eguagliando Lionel Messi e Luiz Adriano.

Messi è anche uno dei 17 giocatori ad aver segnato quattro gol in una sola partita durante l'era della Champions League, un elenco che comprende anche Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski.

Ultimo aggiornamento 05/12/2025.

Cinque gol in una partita di Champions League: Erling Haaland, Luiz Adriano e Lionel Messi

Erling Haaland (Manchester City - Leipzig 7-0, 14/03/2023)

Highlights: Man City 7-0 Leipzig

22' (rig.), 24', 45+2', 53', 57'

A rendere ancora più straordinaria l’impresa di Haaland è il fatto che abbia realizzato cinque gol prima di essere sostituito al 63’. Dopo aver trasformato con sicurezza un rigore, il norvegese ha mostrato tutto il suo istinto da rapace d’area segnando altre due volte, ribattendo in rete i palloni finiti sul palo dopo i tentativi di Kevin De Bruyne e Rúben Dias. Nella ripresa ha poi completato la sua serata perfetta con altri due gol da distanza ravvicinata. Questo trionfo ha permesso al Manchester City di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League 2022/23 e ha spianato la strada verso la conquista del suo primo titolo a giugno.

Luiz Adriano (BATE - Shakhtar 0-7, 21/10/2014)

Luiz Adriano sui record ‘speciali’

28' (rig.), 36', 40', 44', 82' (rig.)

Luiz Adriano ha messo a segno quattro gol nel primo tempo, eguagliando Messi e diventando l’unico giocatore ad aver realizzato cinque reti in una singola partita della fase a gironi/campionato. L’attaccante brasiliano ha aperto le marcature trasformando con precisione un rigore nell’angolo in basso a sinistra, per poi aggiungere altre tre conclusioni da distanza ravvicinata prima dell’intervallo. Nella ripresa ha chiuso una serata memorabile esattamente come l’aveva iniziata: con un altro rigore realizzato con grande freddezza.

Lionel Messi (Barcelona - Leverkusen 7-1, 07/03/2012)

07/02/12: cinque volte Messi

25', 42', 49', 58', 84'

Messi ha scritto la storia aiutando il Barcellona a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League 2011/12. All’epoca ventiquattrenne, l’attaccante argentino ha impiegato appena 24 minuti per completare una tripletta sublime dopo il suo delizioso pallonetto iniziale. Una rifinitura di routine e un preciso tiro da fuori area lo hanno portato a realizzare cinque gol, un traguardo mai raggiunto prima.

Quattro gol in una partita di Champions League: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski

I quattro gol di Kylian Mbappé del Real Madrid contro l'Olympiacos

Kylian Mbappé è l'ultimo giocatore ad aver segnato quattro gol in una partita di Champions League, unendosi a nomi del calibro di Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski.

Lewandowski è l’unico giocatore presente due volte in questa lista, un traguardo che ha raggiunto con due club diversi: il Borussia Dortmund e il Bayern München. L’attaccante polacco detiene inoltre il record del poker più veloce nella storia della competizione, con appena 16 minuti tra il suo primo e il quarto gol contro la Crvena Zvezda nel 2019. Il primato precedente apparteneva a Ronaldo, che aveva firmato quattro reti in 21 minuti contro il Malmö nel 2015.

4 Kylian Mbappé (Olympiacos - Real Madrid 3-4, 26/11/2025)

4 Harry Kane (Bayern München - GNK Dinamo 9-2, 17/09/2024)

4 Sébastien Haller (Sporting CP - Ajax 1-5, 15/09/2021)

4 Olivier Giroud (Sevilla - Chelsea 0-4, 02/12/2020)

4 Josip Iličić (Valencia - Atalanta 3-4, 10/03/2020)

4 Robert Lewandowski (Crvena Zvezda - Bayern München 0-6, 26/11/2019)

4 Serge Gnabry (Tottenham - Bayern München 2-7, 01/10/2019)

4 Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Malmö 8-0, 08/12/2015)

4 Zlatan Ibrahimović (Anderlecht - Paris 0-5, 23/10/2013)

4 Robert Lewandowski (Borussia Dortmund - Real Madrid 4-1, 24/04/2013)

4 Mario Gomez (Bayern München - Basel 7-0, 13/03/2012)

4 Bafétimbi Gomis (GNK Dinamo - Lyon 1-7, 07/12/2011)

4 Lionel Messi (Barcelona - Arsenal 4-1, 06/04/2010)

4 Andriy Shevchenko (Fenerbahçe - AC Milan 0-4, 23/11/2005)

4 Ruud van Nistelrooy (Man United - Sparta Praha 4-1, 03/11/2004)﻿

4 Dado Pršo (Monaco - Deportivo 8-3, 05/11/2003)

4 Simone Inzaghi (Lazio - Marseille 5-1, 14/03/2000)

4 Marco van Basten (AC Milan - IFK Göteborg 4-0, 25/11/1992)