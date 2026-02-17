Riepilogo spareggi Champions League: Paris e Real vincono di misura, cadono Juventus e Atalanta
martedì 17 febbraio 2026
Galatasaray, Real Madrid, Paris e Borussia Dortmund vincono le gare di andata degli spareggi di UEFA Champions League di martedì.
Il Galatasaray centra la vittoria più ampia nella prima serata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, ma festeggiano anche Real Madrid, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund.
UEFA.com riepiloga tutte le partite di martedì.
Galatasaray - Juventus 5-2
Il Galatasaray ribalta un 1-2 all'intervallo con quattro gol nel secondo tempo, vincendo una sfida emozionante contro una Juventus ridotta in dieci uomini.
Gabriel Sara apre le marcature per i padroni di casa dopo 15 minuti, ma una doppietta di Teun Koopmeiners porta in vantaggio i bianconeri: prima, il centrocampista ribadisce in rete dopo la respinta del portiere, poi lo trafigge con un sinistro all'incrocio.
A inizio ripresa, Noa Lang pareggia dalla corta distanza, mentre al quarto d'ora Davinson Sánchez segna di testa il gol del 3-2. Dopo l'espulsione di Juan Cabal per doppia ammonizione, Lang segna il suo secondo gol personale e Sacha Boey suggella il trionfo di un Galatasaray indomabile.
Player of the Match: Gabriel Sara (Galatasaray)
Monaco - Paris 2-3
Désiré Doué entra e firma una doppietta, consentendo al Paris di ribaltare uno svantaggio di due gol dopo 18 minuti e vincere.
Folarin Balogun apre le marcature al 1' su cross di Aleksandr Golovin e raddoppia con una volata a rete finalizzata ad arte. Quindi, il portiere di casa Philipp Köhn para un rigore a Vitinha, ma Doué entra in campo al posto dell'acciaccato Ousmane Dembélé e accorcia al 29'.
A 4' dall'intervallo, Achraf Hakimi segna il gol del pareggio. Al 3' della ripresa, la formazione monegasca perde Golovin per espulsione e inizia ad arrancare, fino a subire il secondo gol di Doué al 67'.
Player of the Match: Desiré Doué (Paris)
Benfica - Real Madrid 0-1
Il Real Madrid avrà un solo gol da difendere, quello strepitoso di Vinícius Júnior poco dopo l'intervallo. Il nazionale brasiliano si accentra dalla sinistra e lascia partire un destro a giro sul secondo palo, senza lasciare scampo ad Anatoliy Trubin.
Il gol premia gli ospiti dopo un forcing intenso alla fine del primo tempo. Trubin, autore di una rete rocambolesca all'ottava giornata, deve dare il massimo per neutralizzare soprattutto Kylian Mbappé e Arda Güler.
I padroni di casa partono bene ma non riescono a sfruttare il loro momento migliore della gara, con un rasoterra di Fredrik Aursnes che costringe Thibaut Courtois a una difficilissima parata.
Player of the Match: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)
Dortmund - Atalanta 2-0
Il Dortmund conquista la sua 100esima vittoria in Coppa dei Campioni giocando una gara controllata contro la Dea. I padroni di casa iniziano alla perfezione grazie al solito Julian Ryerson che, dopo aver servito quattro assist nel fine settimana, crossa per il colpo di testa vincente di Serhou Guirassy.
Pur mettendo diverse volte alla prova la difesa di casa, in particolare con Nicola Zalewski, l'Atalanta non riesce a concretizzare, anzi subisce il secondo gol prima dell'intervallo quando Maximilian Beier sfrutta al meglio un cross basso di Guirassy.
Nella ripresa, gli ospiti non riescono a trovare la via del gol e rimandano tutto alla prossima settimana, quando avranno un compito quasi proibitivo davanti al loro pubblico.
Player of the Match: Serhou Guirassy (B. Dortmund)
Calci di inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione.