Spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: guida alle partite e statistiche

Benfica e Real Madrid si affrontano nuovamente a Lisbona, mentre Galatasaray, Borussia Dortmund e Leverkusen inseguono traguardi collettivi e Kylian Mbappé, Alejandro Grimaldo e Kasper Høgh puntano a prolungare la loro serie positiva.

UEFA.com passa in rassegna di tutti gli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Calcio d'inizio ore 21:00 CET se non indicato diversamente

Scegli la tua squadra Fantasy!

Martedì 17 febbraio

Galatasaray - Juventus (18:45 CET)

Galatasaray e Juventus si sono affrontate sei volte nelle competizioni UEFA, sempre nella fase a gironi della Champions League. Il Galatasaray è in vantaggio con due vittorie, la Juventus ne ha ottenuta una, mentre le restanti tre partite sono finite in pareggio.

Questa è la seconda sfida a eliminazione diretta tra una squadra turca e una italiana nella storia delle competizioni, comprese le qualificazioni. La prima risale ai quarti di finale della Coppa dei Campioni 1962/63, quando il Milan sconfisse il Galatasaray con un punteggio complessivo di 8-1.

Il Galatasaray ha perso solo tre delle ultime 17 partite europee contro squadre italiane (V7 P7) e non perde in Turchia contro le italiane dal 1963, con 7 vittorie e 4 pareggi in 11 partite da allora.

Il Galatasaray giocherà la sua 200esima partita nella competizione, diventando il primo club turco a raggiungere questo traguardo. Inoltre, è a sole due lunghezze dai 250 gol segnati.

Il centrocampista del Galatasaray Mario Lemina ha giocato nella Juventus dal 2015 al 2017. Otto delle sue 42 presenze con i bianconeri sono state in Champions League.

La Juventus ha perso solo due delle 10 partite UEFA precedenti contro squadre turche (V5 P3), ma entrambe le sconfitte sono state inflitte dal Galatasaray.

I bianconeri non hanno perso all'andata in nessuna delle ultime sei doppie sfide disputate nelle competizioni UEFA (V3 P3).

La Juventus partecipa alla fase a eliminazione diretta della Champions League per la decima volta in dodici stagioni, il Galatasaray per la prima volta dalla stagione 2013/14.

Ottava giornata: Benfica - Real Madrid 4-2 ﻿

Benfica - Real Madrid

Le due squadre hanno dato vita a una partita memorabile di Champions League nell'ottava giornata, quando un gol di testa all'ultimo minuto del portiere Anatoliy Trubin ha assicurato al Benfica il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Prima di allora, il Benfica e il Real Madrid si erano incontrate tre volte nelle competizioni UEFA: nella finale di Coppa dei Campioni del 1962, vinta dal Benfica per 5-3, e nuovamente ai quarti di finale del 1964/65, quando il Benfica ha vinto 5-1 a Lisbona e ha perso 2-1 a Madrid.

Il Benfica ha perso le ultime cinque sfide a eliminazione diretta contro avversarie spagnole. Il suo ultimo successo risale alla Coppa UEFA 1982/83 contro il Real Betis.

La squadra portoghese ha vinto quattro delle sei partite casalinghe europee di questa stagione (S2).

Prima della sconfitta per 4-2 all'ottava giornata, il Real Madrid era imbattuto da 10 partite consecutive UEFA contro squadre portoghesi (V8 P2).

Il Real Madrid ha superato il turno in 10 delle ultime dodici sfide a eliminazione diretta di Champions League.

Kylian Mbappé ha segnato 13 gol in sole sette partite in questa stagione, otto dei quali nelle ultime tre gare.

Il Real Madrid partecipa alla fase a eliminazione diretta della Champions League per la 29esima stagione consecutiva, mentre il Benfica torna per la quarta volta in cinque stagioni.

L'allenatore del Benfica, José Mourinho, è stato alla guida del Real Madrid dal maggio 2010 al giugno 2013, vincendo la Copa del Rey nel 2010/11 e la Liga nella stagione successiva, mentre il difensore del Real Madrid, Álvaro Carreras, è stato ingaggiato dal club la scorsa estate dal Benfica, dove ha collezionato 68 presenze e segnato cinque gol tra il 2024 e il 2025.

Monaco - Paris

Si tratta del primo incontro in una competizione UEFA tra Monaco e Paris, che però hanno già affrontato una connazionale in Europa: il Monaco è stato eliminato dal Marseille al terzo turno di Coppa UEFA 1998/99, mentre il Paris ha sconfitto il Brest con un 10-0 complessivo in questa fase la scorsa stagione.

Il Monaco ha perso le ultime cinque sfide a eliminazione diretta nelle competizioni UEFA.

Tuttavia, il club del Principato ha perso solo una delle ultime sette gare di Champions League (V1 P4) e ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle sei precedenti.

Il difensore del Monaco, Thilo Kehrer, ha collezionato 128 presenze in quattro stagioni con il Paris Saint-Germain, di cui 20 in Champions League.

Lo scorso 29 novembre, il gol di Takumi Minamino ha regalato al Monaco la vittoria casalinga per 1-0 contro il Paris Saint-Germain in Ligue 1. Il successo ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive – e cinque partite senza vittorie (P1 S4) – contro il club della capitale.

Il Paris ha vinto sei delle ultime sette sfide a eliminazione diretta di Champions League e perso solo due delle ultime 12 partite complessive nelle competizioni UEFA (V7 P3).

Il Paris partecipa alla fase a eliminazione diretta della Champions League per la 14esima stagione consecutiva; il Monaco ha raggiunto questo turno la scorsa stagione ma è stato eliminato dal Benfica.

Borussia Dortmund - Atalanta

Gli unici precedenti tra le due squadre nelle competizioni UEFA risalgono ai sedicesimi di finale di Europa League 2017/18. Il Dortmund si è qualificato con una vittoria complessiva per 4-3, grazie a un 3-2 in casa nella gara di andata e un 1-1 in Italia.

Il Dortmund ha perso i tre precedenti doppi confronti contro squadre italiane in questa competizione, l'ultimo dei quali contro la Juventus agli ottavi di finale del 2014/15. Tuttavia, ha battuto i bianconeri per 3-1 nella finale del 1997, l'unica vinta finora.

Il club tedesco ha vinto solo una delle ultime sette partite UEFA contro squadre italiane (P3 S3).

Una vittoria sarebbe la numero 100 del Dortmund in questa competizione. La squadra tedesca ha vinto la gara di andata in casa in sei delle ultime otto sfide a eliminazione diretta di Champions League.

L'Atalanta ha perso solo due delle 11 partite europee precedenti contro squadre tedesche (V6 P3) e ha vinto le ultime tre senza subire gol.

La Dea è rimasta imbattuta nelle ultime quattro trasferte europee contro squadre tedesche (V3 P1).

Il Dortmund partecipa alla fase a eliminazione diretta della Champions League per l'11esima volta in 14 stagioni, l'Atalanta per la quarta nelle ultime sette.

Chi è già agli ottavi di finale? Arsenal, Barcellona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting CP, Tottenham Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale, delle semifinali e della finale si terrà venerdì 27 febbraio 2026.

Le squadre della fase a eliminazione diretta

Mercoledì 18 febbraio

Qarabag – Newcastle (18:45 CET)

Si tratta del primo incontro in una competizione UEFA tra questi club e del primo tra il Newcastle e una squadra dell'Azerbaigian.

I padroni di casa esordiscono alla fase a eliminazione diretta di Champions League e sono la prima squadra del loro paese a raggiungere questa fase della competizione.

Il Qarabağ non ha mai vinto in nove gare europee contro avversarie inglesi (P1 S8).

La squadra di Gurban Gurbanov ha segnato almeno due gol nelle ultime sei partite casalinghe di Champions League. Camilo Duran ha aperto le marcature nelle ultime due.

Il Newcastle ha vinto solo due delle ultime 15 trasferte UEFA (P8 S5). Ha chiuso la fase campionato con un bilancio di V1 P2 S1 fuori casa.

Anche il Newcastle è al debutto nella fase a eliminazione diretta di Champions League.

Highlights 2022/23: Club Brugge - Atlético 2-0

Club Brugge - Atleti

Le due squadre si sono incontrate otto volte nelle competizioni UEFA, con un bilancio di perfetta parità: V3 P2 S3. L'ultima sfida risale alla fase a gironi di Champions League 2022/23, quando il Club Brugge ha vinto 2-0 in casa e ha pareggiato 0-0 a Madrid.

La squadra belga ha vinto entrambe le sfide a eliminazione diretta precedenti contro l'Atletico. Ha ottenuto una vittoria complessiva per 4-3 ai quarti di finale di Coppa dei Campioni 1977/78 e si è ripetuta ai quarti di Coppa delle Coppe 1991/92.

Il Club Brugge è ancora imbattuto in casa contro l'Atletico dopo quattro incontri (V3 P1). Ha segnato almeno tre gol in cinque delle sei partite europee casalinghe di questa stagione.

La squadra di Diego Simeone ha perso quattro delle ultime sfide a eliminazione diretta di Champions League.

Oltre alle otto partite contro il Club Brugge, l'unica altra disputata dall'Atleti contro una squadra belga in una competizione europea è stata quella vinta in casa per 3-1 contro l'Union SG alla quarta giornata.

L'Atleti è alla fase a eliminazione diretta della competizione per l'11esima volta nelle ultime 13 stagioni; il Club Brugge vi partecipa per la seconda stagione consecutiva.

Bodø/Glimt - Inter

Gli unici precedenti tra le due squadre nelle competizioni UEFA risalgono al secondo turno di Coppa delle Coppe 1978/79. L'Inter ha passato il turno con un 7-1 complessivo, vincendo sia in casa che in trasferta.

La scorsa stagione, il Bodø/Glimt ha eliminato la Lazio e ha raggiunto le semifinali di Europa League. Tuttavia, è stato l'unico successo del club norvegese in una sfida a eliminazione diretta europea.

Kasper Høgh ha segnato tre gol nelle ultime due partite di Champions League. Il Bodø/Glimt ha segnato almeno due reti in sei delle ultime otto garee.

L'Inter è rimasta imbattuta nelle quattro partite UEFA contro squadre norvegesi (V3 P1).

I nerazzurri hanno vinto sei delle ultime sette sfide a eliminazione diretta della competizione, rimanendo imbattuti nella gara di andata (V6 P1).

Il Bodø/Glimt è all'esordio nella fase a eliminazione diretta di Champions League, mentre l'Inter ha raggiunto la finale in due delle ultime tre stagioni.

Highlights settima giornata: Olympiacos - Leverkusen 2-0

Olympiacos - Leverkusen