Champions League: i numeri della fase campionato 2025/26

Le statistiche non comprendono le qualificazioni se non diversamente indicato.

1 Il Qarabağ è diventato la prima squadra dell'Azerbaigian a vincere una partita della fase a gironi/campionato di Champions League, trionfando per 3-2 in casa del Benfica alla prima giornata. È diventato anche il primo club azero a battere un'avversaria tedesca nelle competizioni UEFA per club (al 15esimo tentativo) battendo l'Eintracht Frankfurt per 3-2 alla settima giornata.

3 Il Chelsea ha stabilito un altro record nella vittoria per 5-1 contro l'Ajax alla terza giornata, diventando la prima squadra nella storia della Champions League ad avere tre giocatori con meno di 20 anni a segno nella stessa partita (Marc Guiu, Estêvão e Tyrique George).

4 Quattro squadre erano all'esordio nella fase a gironi/campionato di Champions League: Bodø/Glimt, Kairat, Union SG e Pafos.

5 Il 4-4 tra Juventus e Dortmund alla prima giornata è stato il quinto incontro nella storia della Champions League a concludersi con quel punteggio. È stato anche eguagliato il record di gol segnati in una partita tra squadre italiane e tedesche nelle competizioni UEFA.

Highlights: Juventus-Borussia Dortmund 4-4

6 Alla quinta giornata, Kylian Mbappé ha segnato la seconda tripletta più veloce nella storia della Champions League, realizzando tre gol contro l'Olympiacos in sei minuti e 42 secondi. L'impresa di Mbappé è stata superata solo da Mohamed Salah, la cui tripletta per il Liverpool contro i Rangers nel 2022 era arrivata in sei minuti e 12 secondi.

7 Battendo l'Athletic Club (2-0 alla prima giornata) e l'Atleti (4-0 alla terza giornata), l'Arsenal è diventato il primo club a vincere sette partite consecutive nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League contro una squadra spagnola.

8 Superando l'Olympiacos per 6-1 alla terza giornata, il Barcellona ha segnato sei gol in una partita di Champions League per la prima volta dopo più di otto anni. L'ultima era stata la storica vittoria per 6-1 sul Paris al ritorno degli ottavi di finale del 2017.

9 Fino al 2-0 dell'Olympiacos sul Leverkusen alla settima giornata, le squadre greche avevano perso nove partite consecutive contro avversarie tedesche nel tabellone principale di Champions League.

10 Dopo le sconfitte contro Liverpool e Arsenal, l'Atleti non ha ancora vinto una partita della fase a gironi/campionato di una competizione UEFA contro una squadra inglese (P4 S6, sempre in Champions League).

11 Alla prima giornata (4-4 in casa della Juventus) e alla seconda (4-1 contro l'Athletic Club), il Dortmund ha segnato quattro gol in due partite consecutive di Champions League per la prima volta dopo 11 anni, ovvero dalle due gare della fase a gironi 2014/15 contro il Galatasaray. Alla terza giornata (4-2 a Copenaghen), il BVB ha segnato quattro gol in tre partite consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta nella sua storia.

12 Grazie al gol contro l'Eintracht alla seconda giornata, Antoine Griezmann è andato a segno in Champions League per la 12esima stagione consecutiva.

13 Kylian Mbappé ha concluso la fase campionato 2025/26 come capocannoniere con 13 gol, cinque in più di Harry Kane (8). Ha anche superato il record di gol segnati nella fase a gironi/campionato di Champions League stabilito da Cristiano Ronaldo nel 2015/16 con 11.

14 Battendo il Villarreal per 1-0 alla quarta giornata, il Pafos è diventato la prima squadra cipriota a vincere una partita della fase a gironi/campionato di Champions League dal 2-1 tra APOEL e Porto nel novembre 2011. È stata anche la prima volta che una squadra cipriota ha sconfitto una spagnola nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

15 Alla quarta giornata, Max Dowman dell'Arsenal è diventato il giocatore più giovane a esordire in Champions League, scendendo in campo all'età di 15 anni e 308 giorni. Alla settima, Robert Lewandowski ha segnato per la 15esima stagione consecutiva trovando la rete contro lo Slavia Praga.

16 Il gol di Serhou Guirassy per il Dortmund contro l'Athletic Club alla seconda giornata è stato il 16esimo nelle prime 20 presenze in Champions League: solo Erling Haaland ha segnato di più nelle prime 20 partite nella competizione.

17 Alla quinta giornata, per la terza volta, due diciassettenni hanno segnato nella stessa partita: Dastan Satpayev e Viktor Dadason, in gol nella vittoria per 3-2 del Copenaghen sul Kairat Almaty. In precedenza ci erano riusciti solo Ansu Fati e Pedri (Barcellona-Ferencváros, 2020) e Marc Guiu e George Ilenikhena (Barcellona-Anversa, 2023).

18 Franco Mastantuono (18 anni e 33 giorni) è diventato il giocatore più giovane a esordire con il Real Madrid in Champions League scendendo in campo contro il Marsiglia alla prima giornata.

21 Alla sesta giornata, João Neves (21 anni e 74 giorni) del Paris è diventato il più giovane giocatore portoghese a raggiungere le 30 presenze in Champions League, battendo il record di Cristiano Ronaldo (22 anni e 226 giorni).

22 Con il 3-1 sul Chelsea alla prima giornata, il Bayern ha vinto la sua partita d'esordio in 22 stagioni consecutive di Champions League.

Highlights: Bayern - Chelsea 3-1

23 Victor Osimhen ha segnato tutti e tre i gol del Galatasaray nel 3-0 contro l'Ajax alla quarta giornata. Così facendo, è diventato il primo giocatore nigeriano a segnare una tripletta nella competizione dai tempi di Yakubu Ayegbeni del Maccabi Haifa contro l'Olympiacos nel settembre 2002.

24 Il 18 settembre, Jordan Larsson ha segnato il suo primo gol in Champions League con il Copenaghen contro il Leverkusen. Esattamente 24 anni prima, suo padre Henrik aveva segnato il suo primo gol nella fase a gironi con il Celtic.

25 Lamine Yamal (18 anni e 100 giorni) è diventato il giocatore più giovane a collezionare 25 presenze in Champions League, battendo il record di Warren Zaïre-Emery (19 anni e 32 giorni).

30 Warren Zaïre-Emery (19 anni e 227 giorni) è diventato il primo giocatore sotto i 20 anni a collezionare 30 presenze in Champions League.

31 Per la prima volta, il Club Brugge ha segnato tre gol contro una squadra spagnola, pareggiando 3-3 contro il Barcellona alla quarta giornata nel 31esimo confronto diretto europeo tra squadre delle due nazioni.

36 Il secondo gol di Pierre-Emerick Aubameyang nella vittoria per 2-1 del Marsiglia sul Newcastle alla quinta giornata è stato il suo 20esimo in Champions League. All'età di 36 anni e 160 giorni, è diventato il giocatore più anziano a raggiungere questo traguardo, superando Olivier Giroud (36 anni e 25 giorni).

38 David Luiz è diventato il secondo marcatore più anziano della Champions League dopo Pepe (40 anni e 290 giorni) andando a segno con il Pafos nel 2-2 contro il Monaco alla quinta giornata a 38 anni e 218 giorni.

40 All'ottava giornata, Robert Lewandowski ha segnato contro il Copenaghen, 40esima squadra contro cui è andato in gol: solo Lionel Messi aveva fatto altrettanto.

49 Erling Haaland è diventato il decimo giocatore a raggiungere quota 50 gol in Champions League, ma anche il più veloce (49 partite), superando il record di Ruud van Nistelrooy (62 partite).

50 Jude Bellingham (22 anni e 128 giorni) è diventato il giocatore più giovane a raggiungere le 50 presenze in Champions League. Il record apparteneva a Iker Casillas (22 anni e 155 giorni).

64 Il Paris ha avuto una media del 64% di possesso palla durante la fase campionato, la più alta tra tutti i 36 club in gara.

71 La terza giornata è stata quella con il maggior numero di gol segnati nella storia della Champions League, 71 in 18 partite.

Guarda i 71 gol della terza giornata di Champions League

98 Il portiere del Benfica, Anatoliy Trubin, ha segnato un rocambolesco gol di testa al 98' nella vittoria per 4-2 contro il Real Madrid, assicurando alla sua squadra un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. È diventato il quinto portiere a segnare in Champions League.

100 Alla quarta giornata, Joshua Kimmich ha collezionato la sua 100ª presenza in Champions League, sempre con la maglia del Bayern. È diventato il 30° giocatore a raggiungere questo traguardo con una sola squadra e il quinto del Bayern dopo Thomas Müller, Manuel Neuer, Philipp Lahm e Oliver Kahn.

104 Il Paris aveva giocato 104 partite consecutive di Champions League senza mai pareggiare 0-0 prima di interrompere la serie in casa dell'Athletic Club alla sesta giornata.

153 Alla terza giornata, Manuel Neuer del Bayern è salito al quinto posto nella classifica presenze assoluta della Champions League, disputando la sua 153esima partita.

200 Alla prima giornata, il Real Madrid è diventato il primo club a vincere 200 partite e segnare 700 gol in Champions League.

487 Nella fase campionato sono stati segnati 487 gol, per una media di 3,39 a partita.

500 Juventus e Liverpool hanno segnato il loro 500esimo gol nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League alla quinta giornata. Real Madrid, Bayern, Barcellona, Manchester United e Benfica sono gli unici altri club ad aver raggiunto questo traguardo.