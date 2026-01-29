Le squadre della fase a eliminazione diretta di Champions League 2025/26
giovedì 29 gennaio 2026
Giocatori chiave, risultati e statistiche: tutto quello che devi sapere sulle squadre ancora in corsa nella UEFA Champions League 2025/26.
La UEFA Champions League 2025/26 è giunta alla fase a eliminazione diretta, con 24 squadre ancora in corsa per la finale a Budapest. Ecco il profilo di tutte le contendenti.
Ranking UEFA al termine della fase campionato.
Le 24 squadre in gara
Agli ottavi di finale: Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting CP, Tottenham
Agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: Atalanta, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Benfica, Bodø/Glimt, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Juventus, Leverkusen, Monaco, Newcastle, Olympiacos, Paris, Qarabağ, Real Madrid
Fase campionato: V8 P0 S0 GF23 GS4 (1° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Gabriel Martinelli (55)
Ranking UEFA: 8°
Scorsa stagione: semifinale (S1-3tot. contro Paris)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (2005/06)
Allenatore: Mikel Arteta
Giocatore chiave: Bukayo Saka
Lo sapevi?
Battendo l'Athletic Club (2-0 alla prima giornata) e l'Atleti (4-0 alla terza giornata), l'Arsenal è diventato il primo club a vincere sette partite consecutive nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League contro squadre spagnole.
Fase campionato: V4 P1 S3 GF10 GS10 (15° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Odilon Kossounou (37)
Ranking UEFA: 16ª
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S2-5tot. contro Club Brugge)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: quarti di finale (2019/20)
Tommaso Sardella, reporter di UEFA.com: dopo la sconfitta per 4-0 contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain alla prima giornata, l'Atalanta ha iniziato una serie impressionante, assicurandosi un posto nella fase a eliminazione diretta con due giornate di anticipo. Le vittorie contro Club Brugge e Chelsea in casa, unite ai successi in trasferta contro Marseille e Frankfurt, hanno messo ben in evidenza il 3-4-3 dell'Atalanta, ricco di soluzioni offensive grazie ai suoi centrocampisti tecnici. Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca hanno guidato la squadra, con Lazar Samardžić spesso decisivo dalla panchina.
Allenatore: Raffaele Palladino
Raffaele Palladino è stato nominato allenatore dell'Atalanta in seguito all'esonero di Ivan Jurić, che aveva totalizzato due vittorie, un pareggio e una sconfitta in quattro partite della fase campionato. L'attuale tecnico (41 anni) ha recentemente allenato la Fiorentina, portandola in semifinale di Conference League e al sesto posto in Serie A nella sua unica stagione in panchina.
Giocatore chiave: Charles De Ketelaere
Il nazionale belga è stato una figura importante in Europa per l'Atalanta, segnando contro Eintracht Frankfurt e Chelsea. Sempre positivo nel suo approccio, De Ketelaere unisce qualità tecnica e intelligenza tattica, cercando costantemente spunti tra le linee. Nei momenti difficili è pronto ad assumersi le proprie responsabilità e a risollevare la squadra, dimostrando la mentalità e la presenza di un vero leader.
Lo sapevi?
Nove dei dieci gol dell'Atalanta nella fase campionato sono arrivati nel secondo tempo.
Fase campionato: V4 P1 S3 GS17 GS15 (14° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Julián Alvarez (41)
Ranking UEFA: 12°
Scorsa stagione: ottavi di finale (2-2tot., S2-4dcr contro Real Madrid)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (1973/74, 2013/14, 2015/16)
Allenatore: Diego Simeone
Giocatore chiave: Julián Alvarez
Lo sapevi?
Grazie al gol contro l'Eintracht alla seconda giornata, Antoine Griezmann è andato a segno in Champions League per la 12esima stagione consecutiva.
Fase campionato: V3 P2 S3 GF19 GS17 (17° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Felix Nmecha (45)
Ranking UEFA: 10°
Scorsa stagione: quarti di finale (S3-5tot. contro Barcelona)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1996/97)
Allenatore: Niko Kovač
Giocatore chiave: Serhou Guirassy
Lo sapevi?
Alla prima giornata (4-4 in casa della Juventus) e alla seconda (4-1 contro l'Athletic Club), il Dortmund ha segnato quattro gol in due partite consecutive di Champions League per la prima volta dopo 11 anni, ovvero dalla fase a gironi 2014/15 contro il Galatasaray. Alla terza giornata (4-2 a Copenaghen), il BVB ha segnato quattro gol in tre partite consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta nella sua storia.
Fase campionato: V5 P1 S2 GF22 GS14 (5° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Fermín López (54)
Ranking UEFA: 7°
Scorsa stagione: semifinale (S6-7tot. contro Inter)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)
Allenatore: Hansi Flick
Giocatore chiave: Lamine Yamal
Lo sapevi?
Battendo l'Olympiacos 6-1 alla terza giornata, il Barcellona ha segnato sei gol in una partita di Champions League per la prima volta in oltre otto anni. L'ultima occasione risaliva alla storica vittoria per 6-1 contro il Paris Saint-Germain al ritorno degli ottavi di finale del 2017.
Fase campionato: V7 P0 S1 GF22 GS8 (2° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Harry Kane (58)
Ranking UEFA: 2°
Scorsa stagione: quarti di finale (S3-4tot. contro Inter)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)
Allenatore: Vincent Kompany
Giocatore chiave: Harry Kane
Lo sapevi?
Alla quarta giornata, Joshua Kimmich ha collezionato la sua 100esima presenza in Champions League, sempre con la maglia del Bayern. È diventato il 30esimo giocatore a raggiungere quota 100 con una singola squadra e il quinto per il Bayern dopo Thomas Müller, Manuel Neuer, Philipp Lahm e Oliver Kahn.
Fase campionato: V3 P0 S5 GF10 GS12 (24° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Samuel Dahl (35)
Ranking UEFA: 14°
Scorsa stagione: ottavi di finale (S4-1tot. contro Barcelona)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1960/61, 1961/62)
Allenatore: José Mourinho
Giocatore chiave: Vangelis Pavlidis
Lo sapevi?
Prima delle vittorie contro Napoli e Real Madrid, il Benfica aveva vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe di Champions League (P3 S8) e non vinceva da sette (P2 S5).
Fase campionato: V2 P3 S3 GF14 GS15 (23° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Jens Petter Hauge (41)
Ranking UEFA: 33°
Scorsa stagione: semifinale di Europa League (S1-5tot. contro Tottenham)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: fase campionato (2025/26)
Allenatore: Kjetil Knutsen
Giocatore chiave: Jens Petter Hauge
Lo sapevi?
Battendo il Manchester City alla settima giornata, il Bodø/Glimt è diventato il primo club norvegese a vincere una partita del tabellone principale di Champions League dal 2-0 tra Rosenborg e Valencia in Spagna il 6 novembre 2007.
Fase campionato: V5 P1 S2 GF17 GS10 (6° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Moisés Caicedo (38)
Ranking UEFA: 11°
Scorsa stagione: vincitore Conference League winners (V4-1 contro Real Betis)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (2011/12, 2020/21)
Allenatore: Liam Rosenior
Giocatore chiave: Cole Palmer
Lo sapevi?
Il Chelsea ha compiuto una nuova impresa nella vittoria per 5-1 contro l'Ajax alla terza giornata: è diventato la prima squadra nella storia della Champions League ad avere tre giocatori con meno di 20 anni a segno nella stessa partita (Marc Guiu, Estêvão e Tyrique George).
Fase campionato: V3 P1 S4 GF15 GS17 (19° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Aleksandar Stanković (46)
Ranking UEFA: 20°
Scorsa stagione: ottavi di finale (S1-6tot. contro Aston Villa)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (1977/78)
Allenatore: Ivan Leko
Giocatore chiave: Hans Vanaken
Lo sapevi?
Il Club Brugge ha segnato tre gol contro una squadra spagnola per la prima volta nella sua storia, pareggiando 3-3 contro il Barcelona alla quarta giornata, alla sua 31esima sfida contro una formazione della Liga nelle competizioni UEFA per club.
Fase campionato: V3 P1 S4 GF9 GS11 (20° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Victor Osimhen (46)
Ranking UEFA: 47°
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League (S3-6tot. contro AZ Alkmaar)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: semifinale (1988/89)
Allenatore: Okan Buruk
Giocatore chiave: Victor Osimhen
Lo sapevi?
L'ultima volta che il Galatasaray aveva superato la fase a gironi/campionato risaliva al 2013/14. Da allora era stato eliminato cinque volte nella stessa fase.
Fase campionato: V5 P0 S3 GF15 GS7 (10° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Federico Dimarco (48)
Ranking UEFA: 3ª
Scorsa stagione: vicecampione (S0-5 contro Paris)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)
Vieri Capretta, reporter di UEFA.com: i vicecampioni in carica hanno vinto le prime quattro partite ma hanno perso le tre successive prima della vittoria in casa del Dortmund all'ottava giornata, qualificandosi alla fase a eliminazione diretta. I nerazzurri hanno dimostrato di sapersi adattare agli avversari e alle varie sfide, riuscendo a leggere le partite e a schierarsi con un assetto più difensivo o aggressivo a seconda dei casi. I tre clean sheet e l'unica rete subita nelle prime quattro gare dimostrano che sono ancora una squadra difficile da battere quando serve, come si è visto contro il Dortmund.
Allenatore: Cristian Chivu
Dopo aver raggiunto ma perso due finali di Champions League in tre stagioni sotto la guida di Simone Inzaghi, l'Inter ha iniziato una nuova era con Cristian Chivu. Sebbene non abbia molta esperienza, nonostante una stagione promettente al Parma, il tecnico rumeno conosce l'Inter a menadito perché ne ha vestito la maglia dal 2007 al 2014 – vincendo la Champions League, tre scudetti e due Coppe Italia – e ha trascorso diversi anni sulla panchina delle giovanili.
Giocatore chiave: Lautaro Martínez
Attaccante instancabile, dotato di una grande visione di gioco e freddezza sotto porta, il capitano Martínez è il leader di questa squadra. L'attaccante argentino è stato il capocannoniere della Serie A nel 2023/24 per la prima volta con 24 gol in 33 presenze, la terza stagione consecutiva in cui ha segnato più di 20 reti. La scorsa stagione ha segnato 12 gol in campionato, mentre i suoi nove gol in Champions League si sono rivelati fondamentali per la corsa dell'Inter verso la finale.
Lo sapevi?
Lautaro Martínez è fra i tre giocatori argentini più prolifici in Champions League, dietro solo a Lionel Messi e Sergio Agüero.
Fase campionato: V3 P4 S1 GF14 GS10 (13° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Lloyd Kelly (41)
Ranking UEFA: 21ª
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-4tot. contro PSV)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1984/85, 1995/96)
Fabio Balaudo, reporter di UEFA.com: La Juventus è chiaramente una squadra "in crescendo", per usare una metafora musicale. L'arrivo di Luciano Spalletti in panchina, con l'intelligenza tattica che lo contraddistingue, ha portato un nuovo equilibrio a una squadra che aveva esordito in Europa con qualche esitazione. Il ritorno di Bremer in difesa e il ritrovato feeling con il gol di Jonathan David hanno completato il quadro. La stella, però, è sempre Kenan Yıldız, la cui luce sembra destinata a brillare ancora di più. Che stia forse seguendo le orme di Alessandro Del Piero?
Allenatore: Luciano Spalletti
Dopo la partenza di Igor Tudor a ottobre, la Juventus si è affidata a Spalletti, che ha guidato la nazionale fino a giugno 2025. L'ex centrocampista si è conoscere sulla panchina dell'Empoli in Serie A negli anni '90, poi ha allenato Roma e Inter e ha vinto lo scudetto con il Napoli nel 2022/23.
Giocatore chiave: Bremer
Se Kenan Yıldız è il giocatore che accende la Juventus con il suo estro, Bremer è la roccia su cui la squadra getta le fondamenta. Il ritorno del brasiliano dopo un lungo infortunio al ginocchio ha trasformato la difesa della Vecchia Signora, rendendola più solida e sicura. Con il ritorno di Bremer, Spalletti ha potuto tornare all'amata difesa a quattro, che ha anche aumentato la fiducia di Lloyd Kelly.
Lo sapevi?
La Juventus ha superato la fase a gironi/campionato 10 volte nelle ultime 11 partecipazioni, ma ha perso le ultime cinque sfide a eliminazione diretta.
Fase campionato: V3 P3 S2 GF13 GS14 (16° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Alejandro Grimaldo (61)
Ranking UEFA: 9°
Scorsa stagione: ottavi di finale (S0-5tot. contro Bayern)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (2001/02)
Allenatore: Kasper Hjulmand
Giocatore chiave: Aleix García
Lo sapevi?
Il Leverkusen ha raggiunto il traguardo delle 50 partite vinte nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League battendo il Manchester City per 2-0 alla quinta giornata.
Fase campionato: V6 P0 S2 GF20 GS8 (3° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Dominik Szoboszlai (67)
Ranking UEFA: 4°
Scorsa stagione: ottavi di finale (1-1 tot., S1-4dcr contro Paris)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)
Allenatore: Arne Slot
Giocatore chiave: Virgil van Dijk
Lo sapevi?
Liverpool e Juventus hanno segnato il loro 500° gol nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League alla quinta giornata: Real Madrid, Bayern, Barcellona, Manchester United e Benfica sono gli unici altri club ad aver raggiunto questo traguardo.
Fase campionato: V5 P1 S2 GF15 GS9 (8° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Erling Haaland (48)
Ranking UEFA: 5°
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-6tot. contro Real Madrid)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (2022/23)
Allenatore: Josep Guardiola
Giocatore chiave: Erling Haaland
Lo sapevi?
Dopo i gol contro il Villarreal e il Real Madrid nella fase campionato, Erling Haaland ha segnato 10 reti in 10 presenze contro squadre spagnole in Champions League.
Fase campionato: V2 P4 S2 GF8 GS14 (21° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Jordan Teze (40)
Ranking UEFA: 41°
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-4tot. contro Benfica)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (2003/04)
Allenatore: Sébastien Pocognoli
Giocatore chiave: Folarin Balogun
Lo sapevi?
Il Monaco ha perso le ultime quattro sfide a eliminazione diretta delle competizioni UEFA.
Fase campionato: V4 P2 S2 GF17 GS7 (12° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Anthony Gordon (59)
Ranking UEFA: 74°
Scorsa stagione: assente dalle competizioni europee
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: seconda fase a gironi (2002/03)
Allenatore: Eddie Howe
Giocatore chiave: Bruno Guimarães
Lo sapevi?
Il Newcastle ha perso solo quattro delle ultime 35 partite casalinghe europee (V24 P7).
Fase campionato: V3 P2 S3 GF10 GS14 (18° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Gelson Martins (39)
Ranking UEFA: x
Scorsa stagione: ottavi di finale di Europa League (S2-4tot. contro Bodø/Glimt)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: quarti di finale (1998/99)
Allenatore: José Luis Mendilibar
Giocatore chiave: Ayoub El Kaabi
Lo sapevi?
L'Olympiacos aveva superato per l'ultima volta la fase a gironi/campionato nel 2013/14.
Fase campionato: V4 P2 S2 GF21 GS11 (11° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Vitinha (65)
Ranking UEFA: 6°
Scorsa stagione: campione (V5-0 - Inter)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (2024/25)
Allenatore: Luis Enrique
Giocatore chiave: Ousmane Dembélé
Lo sapevi?
Il Paris aveva giocato 104 partite consecutive di Champions League senza mai pareggiare 0-0 prima della sfida contro l'Athletic Club alla sesta giornata.
Fase campionato: V3 P1 S4 GF13 GS21 (22° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Camilo Duran (41)
Ranking UEFA: 57°
Scorsa stagione: fase campionato di Europa League
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: fase a gironi/campionato (2017/18, 2025/26)
Allenatore: Gurban Gurbanov
Giocatore chiave: Leandro Andrade
Lo sapevi?
Il Qarabağ è diventato la prima squadra dell'Azerbaijan a vincere una partita nella fase a gironi/campionato di Champions League, trionfando per 3-2 in casa del Benfica alla prima giornata. È diventato anche la prima squadra azera a sconfiggere una squadra tedesca nelle competizioni UEFA per club, riuscendoci al 15esimo tentativo con il 3-2 contro l'Eintracht alla settima giornata.
Fase campionato: V5 P0 S3 GF21 GS12 (9° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Kylian Mbappé (77)
Ranking UEFA: 1°
Scorsa stagione: quarti di finale (S1-5tot. contro Arsenal)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24)
Allenatore: Álvaro Arbeloa
Giocatore chiave: Kylian Mbappé
Lo sapevi?
Alla quinta giornata, Kylian Mbappé ha segnato la seconda tripletta più veloce nella storia della Champions League, segnando tre gol all'Olympiacos in sei minuti e 42 secondi. L'impresa di Mbappé è stata superata solo da quella di Mohamed Salah, la cui tripletta per il Liverpool contro i Rangers nel 2022 è arrivata in sei minuti e 12 secondi.
Fase campionato: V5 P1 S2 GF17 GS11 (7° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Francisco Trincão (53)
Ranking UEFA: 18°
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S0-3tot. contro Dortmund)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: quarti di finale (1982/83)
Allenatore: Rui Borges
Giocatore chiave: Francisco Trincão
Lo sapevi?
Lo Sporting CP ha perso solo due delle ultime 13 partite casalinghe nelle competizioni UEFA (V8 P3). Ha vinto tutte e quattro le gare casalinghe di questa fase campionato di Champions League.
Fase campionato: V5 P2 S1 GF17 GS7 (4° posto)
Miglior giocatore Fantasy Football: Cristian Romero (44)
Ranking UEFA: 17°
Scorsa stagione: vincitore Europa League (V1-0 contro Manchester United)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (2018/19)
Allenatore: Thomas Frank
Giocatore chiave: Cristian Romero
Lo sapevi?
Il Tottenham è imbattuto nelle ultime 24 partite casalinghe delle competizioni UEFA (V20 P4) e ha vinto le quattro gare casalinghe di questa fase campionato senza subire gol.