Le squadre della fase a eliminazione diretta di Champions League 2025/26

Fase campionato: V4 P1 S3 GF10 GS10 (15° posto)

Miglior giocatore Fantasy Football: Odilon Kossounou (37)

Ranking UEFA: 16ª

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S2-5tot. contro Club Brugge)

Miglior traguardo Coppa dei Campioni: quarti di finale (2019/20)

Tommaso Sardella, reporter di UEFA.com: dopo la sconfitta per 4-0 contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain alla prima giornata, l'Atalanta ha iniziato una serie impressionante, assicurandosi un posto nella fase a eliminazione diretta con due giornate di anticipo. Le vittorie contro Club Brugge e Chelsea in casa, unite ai successi in trasferta contro Marseille e Frankfurt, hanno messo ben in evidenza il 3-4-3 dell'Atalanta, ricco di soluzioni offensive grazie ai suoi centrocampisti tecnici. Charles De Ketelaere e Gianluca Scamacca hanno guidato la squadra, con Lazar Samardžić spesso decisivo dalla panchina.

Allenatore: Raffaele Palladino

Raffaele Palladino è stato nominato allenatore dell'Atalanta in seguito all'esonero di Ivan Jurić, che aveva totalizzato due vittorie, un pareggio e una sconfitta in quattro partite della fase campionato. L'attuale tecnico (41 anni) ha recentemente allenato la Fiorentina, portandola in semifinale di Conference League e al sesto posto in Serie A nella sua unica stagione in panchina.

Giocatore chiave: Charles De Ketelaere

Il nazionale belga è stato una figura importante in Europa per l'Atalanta, segnando contro Eintracht Frankfurt e Chelsea. Sempre positivo nel suo approccio, De Ketelaere unisce qualità tecnica e intelligenza tattica, cercando costantemente spunti tra le linee. Nei momenti difficili è pronto ad assumersi le proprie responsabilità e a risollevare la squadra, dimostrando la mentalità e la presenza di un vero leader.

Lo sapevi?

Nove dei dieci gol dell'Atalanta nella fase campionato sono arrivati nel secondo tempo.