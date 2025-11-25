Riepilogo di martedì: vincono Napoli e Juventus, cadono Barcelona e City

La Juventus festeggia l'attesissima prima vittoria nella fase campionato con un gol nel recupero, mentre i partenopei non hanno problemi contro il Qarabağ. Il Chelsea vince 3-0 contro il Barcellona, il City perde in casa.

UEFA.com riassume tutte le partite del martedì della quinta giornata.

Estêvão segna per la terza volta consecutiva nella fase campionato, mentre Liam Delap festeggia il suo primo gol in Europa e contribuisce a una netta vittoria del Chelsea. Dopo un errore di Ferran Torres a inizio gara, Jules Koundé devia inavvertitamente in rete un tiro di Pedro Neto, sbloccando il risultato al 27'.

Al 44', Ronald Araújo viene espulso per doppia ammonizione. Al 10' della ripresa, Estêvão raddoppia dopo una bella fuga a rete, mentre Delap fissa il punteggio su assist di Enzo Fernández a 17 minuti dalla fine.

Player of the Match: Marc Cucerella (Chelsea)

Il Leverkusen interrompe l'imbattibilità del Manchester City nella fase campionato grazie a un preciso tiro di Alejandro Grimaldo e a un gol di testa di Patrik Schick. Il City sfiora il vantaggio nelle fasi iniziali, ma Nathan Aké costringe Mark Flekken a una bella parata d'istinto.

Gli ospiti resistono al forcing e passano in vantaggio a metà del primo tempo con il capitano Grimaldo, che finalizza un contropiede ben orchestrato. La squadra della Bundesliga deve ringraziare Flekken in diverse occasioni e raddoppia subito dopo l'intervallo, quando Schick svetta con destrezza su un cross a rientrare di Ibrahim Maza.

Player of the Match: Mark Flekken (Leverkusen)

Serhou Guirassy arriva a 18 gol in 23 partite di Champions League (un totale superato solo da Erling Haaland), e contribuisce al facile successo del Borussia Dortmund contro il Villarreal, ancora senza vittorie.

Guirassy segna di testa da zero metri a pochi secondi dall'intervallo, poi raddoppia sulla ribattuta di un calcio di rigore dopo l'espulsione di Juan Foyth per fallo di mano sulla linea. Il gol di Karim Adeyemi e il colpo di testa di Daniel Svensson suggellano la vittoria dei padroni di casa, che sbagliano anche un altro rigore con il subentrato Fábio Silva.

Player of the Match: Serhou Guirassy (Dortmund)

Galatasaray - Union SG 0-1

Con un gol di Promise David, l'Union SG centra un'altra vittoria nella fase campionato dopo quella alla prima giornata, interrompendo la striscia di tre successi consecutivi del Galatasaray. Gli ospiti sbloccano il risultato poco prima dell'ora di gioco con David, che indirizza in rete il preciso passaggio di Adem Zorgane.

I padroni di casa, privi di Victor Osimhen per infortunio, avevano colpito un palo verso la mezz'ora con un potente tiro di Gabriel Sara. Davinson Sánchez sfiora il pareggio a 15 minuti dalla fine ma riesce solo a concludere alto da distanza ravvicinata. Nel finale viene anche espulso Arda Ünyay.

Player of the Match: Adem Zorgane (Union SG)

Pierre-Emerick Aubameyang segna due gol nei primi cinque minuti del secondo tempo e completa una clamorosa rimonta contro il Newcastle.

Gli ospiti passano in vantaggio dopo sei minuti con Harvey Barnes, che sfrutta un cross dalla destra, ma poi sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi. Aubameyang tenta diverse conclusioni prima dell'intervallo ma non sbaglia nella ripresa, trovando la rete con due conclusioni precise.

Player of the Match: Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)

Le conclusioni di Samuel Dahl e Leandro Barreiro da dentro l'area regalano i primi punti al Benfica. Dahl apre le marcature al 6' dopo la respinta di Vitězslav Jaroš su colpo di testa di Richard Ríos, ma la squadra portoghese ha anche bisogno di Anatoliy Trubin per respingere i tiri di Davy Klaassen e Rayane Bounida.

Dopo un errore di Klaassen, nel recupero Barreiro scambia una serie di passaggi con Fredrik Aursnes e firma il raddoppio, infliggendo all'Ajax la quinta sconfitta.

Player of the Match: Samuel Dahl (Benfica)

Napoli - Qarabağ 2-0

Scott McTominay è protagonista di entrambi i gol che regalano al Napoli la seconda vittoria nella fase campionato. Il primo tempo si conclude a reti inviolate nonostante le occasioni su entrambi i fronti: Emmanuel Addai calcia di poco a lato dalla distanza per il Qarabağ, mentre una sforbiciata di David Neres viene respinta da Mateusz Kochalski.

Kochalski ferma anche Rasmus Højlund dal dischetto al 56' ma viene battuto al quarto d'ora da un colpo di testa di McTominay. I padroni di casa raddoppiano sette minuti dopo quando il cross di Mathías Olivera pesca McTominay e la sua conclusione al volo viene inavvertitamente deviata in rete da Marko Janković.

Player of the Match: Scott McTominay (Napoli)

La Juventus passa in rimonta e trova la prima vittoria della stagione. I padroni di casa hanno la meglio nei primi 45 minuti e aprono le marcature con Ole Didrik Blomberg sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

A inizio ripresa, però, Loïs Openda si fa trovare pronto sotto porta e firma il pareggio, poi Weston McKennie porta in vantaggio i bianconeri con uno stacco di testa. Nel finale, il rigore trasformato da Sondre Brunstad Fet sembra regalare almeno un punto alla squadra di casa, ma Jonathan David firma il gol vittoria da vero opportunista nei minuti di recupero.﻿

Player of the Match: Kenan Yıldız (Juventus)

Jindřich Staněk è determinante nello 0-0 tra Slavia Praga e Athletic Club, ma nessuna delle due squadre può dirsi soddisfatta del pareggio.

Oihan Sancet ha la migliore occasione del primo tempo, ma Staněk si fa trovare pronto sul contropiede dell'Athletic. La squadra spagnola parte subito forte nella ripresa e Staněk compie tre parate decisive in rapida successione, tutte su Robert Navarro. La migliore occasione per lo Slavia capita a Štěpán Chaloupek, ma il suo tiro dalla corta distanza finisce alto sulla traversa.

Player of the Match: Aitor Paredes (Athletic)