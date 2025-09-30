Migliori marcatori in Champions League: Kylian Mbappé davanti ad Harry Kane e Erling Haaland

Grazie ai cinque gol segnati nelle prime due giornate, Kylian Mbappé è in vetta nella corsa al titolo di capocannoniere della UEFA Champions League 2025/26 con Harry Kane del Bayern München che insegue a una rete di distanza e Erling Haaland del Manchester City a quota tre.

I migliori marcatori della Champions League 2025/26 5 Kylian Mbappé (Real Madrid) 4 Harry Kane (Bayern München) 3 Jonathan Burkardt (Frankfurt)

3 Anthony Gordon (Newcastle)

3 Erling Haaland (Manchester City)

I primi tre gol di Mbappé sono stati realizzati su calcio di rigore, due dei quali hanno portato il Real Madrid alla vittoria per 2-1 contro il Marseille alla Giornata 1, prima di quello che ha aperto le marcature alla Giornata 2 nel successo sul campo del Kairat Almaty.

L'attaccante francese ha poi segnato due reti nella ripresa, di cui una su assist di Thibaut Courtois, realizzando così la prima tripletta della Champions League 2025/26.

I migliori marcatori di sempre in Champions League

Subito dietro in classifica c'è Kane, grazie ai due gol che hanno permesso al Bayern di avere la meglio sul Chelsea alla Giornata 1 e alle altre due reti nel primo tempo nella vittoria in trasferta contro il Pafos alla Giornata 2.

Il collega di Bundesliga di Kane, Burkardt, e la coppia della Premier League composta da Gordon e Haaland sono appaiati al terzo posto con tre gol, mentre Marcus Rashford del Barcelona, Marcus Thuram dell’Inter e Gabriel Martinelli dell’Arsenal sono tra i dodici giocatori a quota due reti.

La classifica marcatori completa

Più assist nell'edizione 2025/26 della Champions League

3 Michael Olise (Bayern München)

2 Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

2 Julián Alvarez (Atleti)

2 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)

2 Hakan Çalhanoğlu (Inter)

2 Kevin De Bruyne (Napoli)

2 Håkon Evjen (Bodø/Glimt)

2 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

2 Nicolas Jackson (Bayern München)

2 Lukáš Provod (Slavia Praha)

Triplette nell'edizione 2025/26 della Champions League

Kylian Mbappé (Kairat Almaty - Real Madrid 0-5, 30/09/2025)

Migliori marcatori in Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

2024/25: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24: Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23: Erling Haaland (Man City) 12

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético de Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

Le statistiche di tutti i tempi della Champions League