Le squadre della fase campionato di Champions League 2025/26

Ranking UEFA: 16°

Come si è qualificato: terzo in Italia

Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S2-5tot. contro Club Brugge)

Miglior piazzamento: quarti di finale (2019/20)

Miglior giocatore del Fantasy Football: Isak Hien 55

Allenatore: Ivan Jurić

L'ex nazionale croato ha allenato per brevi periodi la Roma e il Southampton nella scorsa stagione e in questa ha sostituito il suo ex mentore Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta. Ha grande esperienza del calcio italiano avendo giocato con Crotone e Genoa, squadre che poi ha allenato, oltre a Hellas Verona e Torino.

Giocatore chiave: Éderson

Éderson è un giocatore completo a centrocampo. La sua energia, forza e visione di gioco sono state fondamentali per il successo della squadra bergamasca negli ultimi anni. Il ventiseienne è ora titolare della nazionale brasiliana e ha collezionato 139 presenze nelle sue prime tre stagioni all'Atalanta, dove è stato determinante nella conquista dell'Europa League nel 2024.

Acquisto estivo più importante: Nikola Krstović

Dopo aver segnato 18 gol in Serie A in due stagioni con il Lecce, il venticinquenne è stato ingaggiato con il difficile compito di sostituire Mateo Retegui nell'attacco dell'Atalanta, ma ha il talento e la forza per riuscirci. Attaccante prolifico con le maglie di Zeta e DAC Dunajská Streda prima di approdare al Lecce, il montenegrino ha già collezionato 27 presenze e sei gol con la maglia della sua nazionale.

Osservato speciale: Honest Ahanor

Il terzino sinistro diciassettenne era molto richiesto dopo aver esordito in Serie A con il Genoa la scorsa stagione, col quale ha collezionato sei presenze. Con l'Atalanta, club molto attento ai giovani, potrebbe diventare un pilastro della difesa grazie alla sua forza, velocità e versatilità.

Stagione 2024/25

Dopo un inizio lento, l'Atalanta ha stabilito il record del club con una serie di 11 vittorie consecutive in Serie A, arrivando al primo posto alla sosta natalizia. Nel 2025 però sono arrivate l'eliminazione dalla Champions League per mano del Club Brugge e l'eliminazione dalla Coppa Italia nei quarti di finale contro il Bologna, dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana contro l'Inter all'inizio di gennaio. Gian Piero Gasperini ha concluso il suo regno di nove anni alla fine della stagione trasferendosi in estate alla Roma.

Lo sapevi?

L'Atalanta ha registrato la sua più grande vittoria casalinga (5-0 contro lo Sturm Graz) e in trasferta (6-1 contro lo Young Boys) nella fase campionato della scorsa Champions League.