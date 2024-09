Le partite di martedì: buona la prima per la Juve, cade il Milan, Bayern da record

La serata inaugurale della prima fase campionato di UEFA Champions League 2024/25 si conclude con una vittoria e una sconfitta per le italiane, un successo a valanga del Bayern München e la conferma del Real Madrid campione in carica.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di martedì.

Controlla il tuo punteggio Fantasy

L'Aston Villa festeggia la prima presenza in Coppa dei Campioni dopo 41 anni con una comoda vittoria a Berna. Dopo una conclusione di Ebrima Colley che mette alla prova Emiliano Martínez nel buon inizio di gara dei padroni di casa, Youri Tielemans porta in vantaggio la formazione inglese sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 27'. Jacob Ramsey raddoppia dalla corta distanza 11' più tardi, mentre Amadou Onana fissa il punteggio con un potente rasoterra dalla distanza a 4' dalla fine.

01/10: Barcelona - Young Boys, 02/10: Aston Villa - Bayern München

La Juventus torna in Champions League in grande stile e infligge la prima sconfitta stagionale al PSV. Al 21', Kenan Yildiz si accentra da sinistra e lascia partire un destro a giro che si insacca all'incrocio: si tratta del primo gol assoluto della nuova fase campionato. Sei minuti più tardi, Weston McKennie raddoppia in girata finalizzando un'azione caparbia di Nico González.

Al 52', il PSV perde palla e Dušan Vlahović serve l'assist per il terzo gol di González, ma gli ospiti hanno l'ultima parola nel recupero con il gol della bandiera di Ismael Saibari.

Statistica: a 19 anni e 136 giorni, Kenan Yıldız batte il record di Alessandro Del Piero (20 anni e 308 giorni) e diventa il più giovane marcatore della Juventus in Champions League (qualificazioni escluse).

01/10: PSV Eindhoven - Sporting CP, 02/10: Leipzig - Juventus

Il Liverpool reagisce al gol di Christian Pulišić al 3' e inizia al meglio la prima stagione con Arne Slot in panchina. Il vantaggio del Milan dura 20 minuti, poi Ibrahima Konaté pareggia di testa e Virgil van Dijk raddoppia a 4' dall'intervallo. I Reds, che colpiscono anche due traverse con Mohamed Salah nella prima frazione di gioco, fanno tris a metà della ripresa quando Dominik Szoboszlai finalizza un cross di Cody Gakpo e completa un contropiede da manuale.

Statistica: Van Dijk non segnava nella competizione dall'aprile 2019.

01/10: Bayer Leverkusen - AC Milan, 02/10: Liverpool - Bologna

Spiegazione del nuovo format

Harry Kane segna quattro gol e diventa il miglior marcatore inglese in Champions League, mentre il Bayern è la prima squadra di sempre a segnare nove gol. L'attaccante trasforma tre rigori e arriva a 33 gol in Champions League, superando i 30 di Wayne Rooney. Michael Olise firma una doppietta all'esordio in Champions League, ma la rete più bella è quella di Raphael Guerreiro. Con due gol in un minuto, gli ospiti tornano brevemente in partita portandosi sul 3-2, ma il Bayern dilaga nella ripresa con sei marcature in 33 minuti.

02/10: Aston Villa - Bayern München, GNK Dinamo - Monaco

Il Real Madrid inizia bene la difesa del titolo grazie a tre gol nel secondo tempo. Entrambi i portieri vengono impegnati in un primo tempo con diverse occasioni ma senza reti. Poco dopo l'intervallo, però, Kylian Mbappé capitalizza un cross di Rodrygo e batte Alexander Nübel. Deniz Undav pareggia di testa per lo Stoccarda, almeno fino alla rete di testa di Antonio Rüdiger su corner di Luka Modrić all'83'. Endrick suggella la vittoria nel recupero.

01/10: Stuttgart - Sparta Praha, 02/10: LOSC Lille - Real Madrid

Con i gol di Viktor Gyökeres e Zeno Debast, lo Sporting CP supera il Lille in dieci dopo l'espulsione di Angel Gomes. Nonostante l'uscita di Gonçalo Inácio per infortunio a inizio gara, i padroni di casa aprono le marcature al 38' con Gyökeres, a segno per l'ottava partita consecutiva. Gli ospiti rimangono in dieci 2' più tardi, quando Gomes esce per seconda ammonizione. La formazione portoghese blinda i tre punti al 65' con un tiro dalla distanza di Debast che non dà scampo a Lucas Chevalier.

01/10: PSV Eindhoven - Sporting CP, 02/10: LOSC Lille - Real Madrid