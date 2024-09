Stato di forma delle squadre di Champions League: risultati, classifica, calendario

Il conto alla rovescia per l'inizio della fase campionato di UEFA Champions League è ormai agli sgoccioli, ma come stanno andando nelle competizioni nazionali le squadre impegnate nel cammino verso la finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025?

UEFA.com tiene traccia dello stato di forma e della posizione in campionato di ogni squadra, elencando anche i risultati delle ultime partite.

Nello stato di forma vengono prese in considerazione tutte le partite ufficiali del 2024/25; i risultati più recenti sono elencati per primi. Ai fini statistici, gli esiti delle partite decise ai calci di rigore non contano come risultato.

Forma: VPVV

Ultima partita: Tottenham - Arsenal 0-1, Premier League, 15/09

Classifica Premier League

Prossima partita di Champions League: Atalanta - Arsenal (19/09)

Forma: VVSV

Ultima partita: Aston Villa - Everton 3-2, Premier League, 14/09

Classifica Premier League

Prossima partita di Champions League: Young Boys - Aston Villa (17/09)

Forma: VSSVS

Ultima partita: Atalanta - Fiorentina 3-2, Serie A, 15/09

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: Atalanta - Arsenal (19/09)

L'acquisto estivo Mateo Retegui ha segnato la metà degli otto gol dell'Atalanta in questa stagione: il quarto gol è stato segnato domenica nella vittoria in rimonta contro la Fiorentina.

Forma: VVPVP

Ultima partita: Atlético de Madrid - Valencia 3-0, La Liga, 15/09

Classifica Liga spagnola

Prossima partita di Champions League: Atlético de Madrid - Leipzig (19/09)

Forma: VVVVV

Ultima partita: Girona - Barcelona 1-4, La Liga, 15/09

Classifica Liga spagnola

Prossima partita di Champions League: Monaco - Barcelona (19/09)

Forma: VVVV

Ultima partita: Holstein Kiel - Bayern 1-6, Bundesliga, 14/09

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: Bayern München - GNK Dinamo (17/09)

Forma: VPVVS

Ultima partita: Benfica - Santa Clara 4-1, massima serie, 14/09

Classifica massima serie portoghese

Prossima partita di Champions League: Crvena Zvezda - Benfica (19/09)

Forma: PPSP

Ultima partita: Como - Bologna 2-2, Serie A, 14/09

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: Bologna - Shakhtar Donetsk (18/09)

Il Bologna è senza vittorie nelle quattro partite disputate in questa stagione. L'unica volta che è successo lo scorso anno è stato quando è rimasto a secco di vittorie in cinque partite tra il 30 dicembre e il 27 gennaio.

Forma: SVSS

Ultima partita: Paris - Brest 3-1, Ligue 1, 14/09

Classifica Ligue 1

Prossima partita di Champions League: Brest - Sturm Graz (19/09)

Forma: VVVVVV

Ultima partita: Celtic - Hearts 2-0, Premiership, 14/09

Classifica Premiership scozzese

Prossima partita di Champions League: Celtic - Slovan Bratislava (18/09)

Forma: VVVVSS

Ultima partita: KV Kortrijk - Club Brugge 0-3, First League, 14/09

Classifica First League belga

Prossima partita di Champions League: Club Brugge - Dortmund (18/09)

Forma: VVVSVV

Ultima partita: Crvena Zvezda - Napredak 2-0, Super League, 14/09

Classifica Super League serba

Prossima partita di Champions League: Crvena Zvezda - Benfica (19/09)

Forma: VPVV

Ultima partita: Dortmund - Heidenheim 4-2, Bundesliga, 13/09

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: Club Brugge - Dortmund (18/09)

Forma: DPVPD

Ultima partita: Groningen - Feyenoord 2-2, massima serie, 14/09

Classifica massima serie Paesi Bassi

Prossima partita di Champions League: Feyenoord - Leverkusen (19/09)

Forma: SVVSD

Ultima partita: Girona - Barcelona 1-4, La Liga, 15/09

Classifica Liga spagnola

Prossima partita di Champions League: Paris Saint-Germain - Girona (18/09)

Forma: SPVVVV

Ultima partita: GNK Dinamo - Hajduk Split 0-1, First League, 13/09

Classifica First League croata

Prossima partita di Champions League: Bayern München - GNK Dinamo (17/09)

Forma: PVVP

Ultima partita: Monza - Inter 1-1, Serie A, 15/09

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: Manchester City - Inter (18/09)

Col gol del pari di Denzel Dumfries a Monza domenica scorsa, l'Inter ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque trasferte di Serie A (P3 S1).

Forma: PPVV

Ultima partita: Empoli - Juventus 0-0, Serie A, 14/09

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: Juventus - PSV Eindhoven (17/09)

Sebbene la Juventus abbia pareggiato le ultime due partite, non ha ancora subito un gol dopo quattro giornate di campionato.

Forma: PVVV

Ultima partita: Leipzig - Union Berlin 0-0, Bundesliga, 14/09

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: Atlético de Madrid - Leipzig (19/09)

Forma: VSVVP

Ultima partita: Hoffenheim - Leverkusen 1-4, Bundesliga, 14/09

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: Feyenoord - Leverkusen (19/09)

Forma: SSSVVV

Ultima partita: Saint-Étienne - Lille 1-0, Ligue 1, 13/09

Classifica Ligue 1

Prossima partita di Champions League: Sporting CP - Lille (17/09)

Forma: SVVV

Ultima partita: Liverpool - Nottingham Forest 0-1, Premier League, 14/09

Classifica Premier League

Prossima partita di Champions League: Milan - Liverpool (17/09)

Forma: VVVVP

Ultima partita: Manchester City - Brentford 2-1, Premier League, 14/09

Classifica Premier League

Prossima partita di Champions League: Manchester City - Inter (18/09)

Forma: VPSP

Ultima partita: Milan - Venezia 4-0, Serie A, 14/09

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: Milan - Liverpool (17/09)

Nel successo di sabato contro il Venezia, il Milan ha segnato quattro gol nei primi 30 minuti di una partita di Serie A per la prima volta dalla sfida con l'Alessandria del 19 ottobre 1958.

Forma: VPVV

Ultima partita: Auxerre - Monaco 0-3, Ligue 1, 14/09

Classifica Ligue 1

Prossima partita di Champions League: Monaco - Barcelona (19/09)

Forma: VVVV

Ultima partita: Paris - Brest 3-1, Ligue 1, 14/09

Classifica Ligue 1

Prossima partita di Champions League: Paris Saint-Germain - Girona (18/09)

Forma: VVVVVP

Ultima partita: PSV - NEC 2-0, massima serie, 14/09

Classifica massima serie Paesi Bassi

Prossima partita di Champions League: Juventus - PSV Eindhoven (17/09)

Forma: VVPVPV

Ultima partita: Real Sociedad 0-2 Real Madrid, La Liga, 14/09

Classifica Liga spagnola

Prossima partita di Champions League: Real Madrid - Stuttgart (17/09)

Forma: SPVVPV

Ultima partita: Rapid Wien - Salzburg 3-2, Bundesliga, 01/09

Classifica Bundesliga austriaca

Prossima partita di Champions League: Sparta Praha - Salzburg (18/09)

Forma: VSVSV

Ultima partita: Shakhtar - Karpaty 5-2, Premier League, 14/09

Classifica Premier League ucraina

Prossima partita di Champions League: Bologna - Shakhtar Donetsk (18/09)

Forma: VVSVVP

Ultima partita: Dunajská Streda - Slovan Bratislava 1-2, First League, 14/09

Classifica First League slovacca

Prossima partita di Champions League: Celtic - Slovan Bratislava (18/09)

Forma: VVPVVV

Ultima partita: Hradec Králové - Sparta Praha 0-2, First League, 31/08

Classifica First League ceca

Prossima partita di Champions League: Sparta Praha - Salzburg (18/09)

Forma: VVVVVS

Ultima partita: Arouca 0-3 Sporting CP, massima serie, 13/09

Classifica massima serie portoghese

Prossima partita di Champions League: Sporting CP - Lille (17/09)

Forma: VVVVVS

Ultima partita: Sturm Graz 4-2 Tirol, Bundesliga, 31/08

Classifica Bundesliga tedesca

Prossima partita di Champions League: Brest - Sturm Graz (19/09)

Forma: VPVSD

Ultima partita: Mönchengladbach 1-3 Stuttgart, Bundesliga, 14/09

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: Real Madrid - Stuttgart (17/09)

Forma: VPVVVP

Ultima partita: Vevey-Sports 2-4 Young Boys, Coppa di Svizzera, 14/09

Classifica Super League svizzera

Prossima partita di Champions League: Young Boys - Aston Villa (17/09)