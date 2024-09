Le squadre della prima fase campionato di Champions League

Ranking UEFA: N/D

Cammino qualificazione: quinto in Italia (European Performance Spot)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni europee

Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: turno preliminare (1964/65)



Allenatore: Vincenzo Italiano

L'ex centrocampista si è fatto conoscere portando lo Spezia Calcio in Serie A per la prima volta nel 2019/20, ottenendo un 15° posto di tutto rispetto nella stagione successiva. Quindi è passato alla Fiorentina, che ha condotto a due finali consecutive di UEFA Conference League (entrambe perse), mentre a giugno è approdato a Bologna.



Giocatore chiave: Riccardo Orsolini

Orsolini, che si appresta alla sua settima stagione completa con la maglia del Bologna, ha avuto un ruolo importante nel migliorare il piazzamento in campionato del club negli ultimi anni. La scorsa stagione ha segnato 10 gol e servito due assist in 33 presenze e quest'anno continuerà a impsensierire i difensori con le due incursioni seguite spesso da una conclusione a rete.



Acquisto più importante: Thijs Dallinga

L'attaccante olandese ha attirato l'attenzione con il Tolosa in Europa League la scorsa stagione, segnando un bel gol durante la memorabile vittoria per 3-2 sul Liverpool nella fase a gironi. Dallinga, che lo scorso anno ha anche collezionato la prima presenza nella nazionale maggiore dei Paesi Bassi, sembra pronto per il debutto in Champions League dopo il passaggio al Bologna.



Osservato speciale: Giovanni Fabbian

Centrocampista dinamico, Fabbian è cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Ha maturato un'esperienza importante in prestito alla Reggina in Serie B nel 2022/23, trasferendosi definitivamente al Bologna la scorsa estate. È diventato subito un ingranaggio fondamentale della squadra, collezionando 27 presenze, cinque gol e due assist.



Stagione 2023/24

I rossoblù hanno conquistato la qualificazione alla Champions League per la prima volta dopo il sorprendente quinto posto in Serie A. Anche se il suo capocannoniere Joshua Zirkzee è partito per il Manchester United e l'allenatore Thiago Motta si è accasato alla Juventus, la squadra è ottimista e pronta a dare il massimo in una nuova avventura europea.

Lo sapevi?

L'ultima partecipazione del Bologna a una competizione europea risale alle Coppa UEFA 1999/2000, quando ha raggiunto il terzo turno ma è stato eliminato dal Galatasaray.