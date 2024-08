Champions League 2024/25: squadre, format, date, sorteggi, finale

Questa è la 70ª edizione della massima competizione europea per club, la 33ª da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League, ma la prima col nuovo format. Il torneo ha preso il via il 9 luglio 2024 e si concluderà sabato 31 maggio 2025 con la finale a Monaco di Baviera.

Tutte le date sono soggette a eventuali modifiche da parte della UEFA.

Cosa prevede il nuovo format della Champions League?

Il cambiamento più importante riguarda la fase campionato, che diventerà un'unica fase a 36 squadre. Ogni squadra affronta otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procede con la classica fase a eliminazione diretta.

Come funziona il nuovo format

Quali squadre partecipano alla Champions League 2024/15?

Venticinque squadre si qualificano automaticamente in virtù del piazzamento nel proprio campionato nazionale, mentre i vincitori della Champions League e della UEFA Europa League hanno il posto garantito nella fase campionato. Tuttavia, è stato necessario un ribilanciamento dato che entrambe le vincitrici si erano già qualificate alla fase campionato di Champions League grazie al piazzamento in campionato.

Spiegazione integrale: ribilanciamento per vincitore della Champions League

Spiegazione integrale: ribilanciamento per vincitore della Europa League

Altri due posti sono stati riservati alle squadre che beneficiano degli European Performance Spot, mentre gli ultimi sette posti sono determinati dalle qualificazioni.

Qualificate attraverso il campionato

Inghilterra: Man City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa

Spagna: Real Madrid, Barcelona, Girona, Atlético de Madrid

Germania: Leverkusen, Stuttgart, Bayern, Leipzig

Italia: Inter, Milan, Juventus, Atalanta

Francia: Paris Saint-Germain, Monaco, Brest

Paesi Bassi: PSV Eindhoven, Feyenoord

Portogallo: Sporting CP

Belgio: Club Brugge

Scozia: Celtic

Austria: Sturm Graz

Posti European Performance: Bologna (ITA), Dortmund (GER)

Ribilanciamento vincitrice Champions League: Shakhtar Donetsk (UKR)

Ribilanciamento vincitrice Europa League: Benfica (POR)

Spiegazione del nuovo format delle competizioni per club

Come funzionano le qualificazioni alla Champions League 2024/25?

Cinquantadue squadre si contendono i restanti sette posti della fase campionato che si decideranno con gli spareggi di agosto. La fase in cui le squadre, compresi i 42 campioni nazionali, accedono alle qualificazioni si basa sul loro ranking. Tutte le sfide hanno gare d'andata e ritorno.

Quando si giocano le qualificazioni alla Champions League 2024/25?

Primo turno di qualificazione: 9/10 e 16/17 luglio 2024

Secondo turno di qualificazione: 23/24 e 30/31 luglio 2024

Terzo turno di qualificazione: 6/7 e 13 agosto 2024

Spareggi: 20/21 e 27/28 agosto 2024

Quando si svolgeranno le partite della fase campionato della Champions League 2024/25?

Giornata 1: 17–19 settembre 2024

Giornata 2: 1/2 ottobre 2024

Giornata 3: 22/23 ottobre 2024

Giornata 4: 5/6 novembre 2024

Giornata 5: 26/27 novembre 2024

Giornata 6: 10/11 dicembre 2024

Giornata 7: 21/22 gennaio 2025

Giornata 8: 29 gennaio 2025

Quando si svolgerà la fase a eliminazione diretta della Champions League 2024/25?

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio 2025

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo 2025

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile 2025

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

Finale: 31 maggio 2025

Quando si svolgeranno i sorteggi della Champions League 2024/25?

Primo turno di qualificazione: 18 giugno 2024

Secondo turno di qualificazione: 19 giugno 2024

Terzo turno di qualificazione: 22 luglio 2024

Spareggi: 5 agosto 2024

Fase campionato: 29 agosto 2024

Spareggi fase a eliminazione diretta: 31 gennaio 2025

Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale: 21 febbraio 2025

FC Bayern via Getty Images

La Champions League 2024/25 si concluderà alla Fußball Arena München. L'evento clou del calendario europeo per club torna nello stadio del Bayern per la prima volta dal 2012.

I vincitori della stagione 2024/25 guadagnano anche un posto nella fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, se non si sono qualificati attraverso il proprio campionato.