Sorteggio fase campionato di Champions League: tutte le avversarie delle 36 squadre in gara

Dopo il sorteggio di giovedì a Montecarlo, le 36 squadre della fase campionato di UEFA Champions League 2024/25 conoscono finalmente le loro otto avversarie.

Spiegazione del nuovo format

Anche se le squadre conoscono tutte le avversarie, il calendario con le date e gli orari d'inizio delle partite verrà elaborato successivamente e annunciato sabato 31 agosto, per garantire che non vi siano sovrapposizioni tra le squadre della stessa città che disputano la UEFA Europa League e la UEFA Conference League.

Le avversarie di ogni squadra nella fase campionato

AC Milan In casa

Liverpool (ENG)

Club Brugge (BEL)

Crvena Zvezda (SRB)

Girona (ESP) In trasferta

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (GER)

GNK Dinamo (CRO)

Slovan Bratislava (SVK)

Arsenal In casa

Paris Saint-Germain (FRA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

GNK Dinamo (CRO)

Monaco (FRA) In trasferta

Inter (ITA)

Atalanta (ITA)

Sporting CP (POR)

Girona (ESP)

Aston Villa In casa

Bayern München (GER)

Juventus (ITA)

Celtic (SCO)

Bologna (ITA) In trasferta

Lipsia (GER)

Club Brugge (BEL)

Young Boys (SUI)

Monaco (FRA)

Atalanta In casa

Real Madrid (ESP)

Arsenal (ENG)

Celtic (SCO)

Sturm Graz (AUT) In trasferta

Barcellona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Young Boys (SUI)

Stoccarda (GER)

Atlético Madrid In casa

Lipsia (GER)

Leverkusen (GER)

Lille (FRA)

Slovan Bratislava (SVK) In trasferta

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

Salisburgo (AUT)

Sparta Praga (CZE)

Barcellona In casa

Bayern München (GER)

Atalanta (ITA)

Young Boys (SUI)

Brest (FRA) In trasferta

Dortmund (GER)

Benfica (POR)

Crvena Zvezda (SRB)

Monaco (FRA)

Bayern München In casa

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

GNK Dinamo (CRO)

Slovan Bratislava (SVK) In trasferta

Barcellona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Feyenoord (NED)

Aston Villa (ENG)

Benfica In casa

Barcellona (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Feyenoord (NED)

Bologna (ITA) In trasferta

Bayern München (GER)

Juventus (ITA)

Crvena Zvezda (SRB)

Monaco (FRA)

Bologna In casa

Dortmund (GER)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Lille (FRA)

Monaco (FRA) In trasferta

Liverpool (ENG)

Benfica (POR)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ENG)

Borussia Dortmund In casa

Barcellona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Celtic (SCO)

Sturm Graz (AUT) In trasferta

Real Madrid (ESP)

Club Brugge (BEL)

GNK Dinamo (CRO)

Bologna (ITA)

Brest In casa

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (GER)

PSV Eindhoven (NED)

Sturm Graz (AUT) In trasferta

Barcellona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Salisburgo (AUT)

Sparta Praga (CZE)

Celtic In casa

Lipsia (GER)

Club Brugge (BEL)

Young Boys (SUI)

Slovan Bratislava (SVK) In trasferta

Dortmund (GER)

Atalanta (ITA)

GNK Dinamo (CRO)

Aston Villa (ENG)

Club Brugge In casa

Dortmund (GER)

Juventus (ITA)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ENG) In trasferta

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

Celtic (SCO)

Sturm Graz (AUT)

Crvena Zvezda In casa

Barcellona (ESP)

Benfica (POR)

PSV Eindhoven (NED)

Stoccarda (GER) In trasferta

Inter (ITA)

AC Milan (ITA)

Young Boys (SUI)

Monaco (FRA)

Feyenoord In casa

Bayern München (GER)

Leverkusen (GER)

Salisburgo (AUT)

Sparta Praga (CZE) In trasferta

Manchester City (ENG)

Benfica (POR)

Lille (FRA)

Girona (ESP)

Girona In casa

Liverpool (ENG)

Arsenal (ENG)

Feyenoord (NED)

Slovan Bratislava (SVK) In trasferta

Paris Saint-Germain (FRA)

AC Milan (ITA)

PSV Eindhoven (NED)

Sturm Graz (AUT)

GNK Dinamo In casa

Dortmund (GER)

AC Milan (ITA)

Celtic (SCO)

Monaco (FRA) In trasferta

Bayern München (GER)

Arsenal (ENG)

Salisburgo (AUT)

Slovan Bratislava (SVK)

Inter In casa

Lipsia (GER)

Arsenal (ENG)

Crvena Zvezda (SRB)

Monaco (FRA) In trasferta

Manchester City (ENG)

Leverkusen (GER)

Young Boys (SUI)

Sparta Praga (CZE)

Juventus In casa

Manchester City (ENG)

Benfica (POR)

PSV Eindhoven (NED)

Stoccarda (GER) In trasferta

Lipsia (GER)

Club Brugge (BEL)

Lille (FRA)

Aston Villa (ENG)

Lipsia In casa

Liverpool (ENG)

Juventus (ITA)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ENG) In trasferta

Inter (ITA)

Atlético Madrid (ESP)

Celtic (SCO)

Sturm Graz (AUT)

Leverkusen In casa

Inter (ITA)

AC Milan (ITA)

Salisburgo (AUT)

Sparta Praga (CZE) In trasferta

Liverpool (ENG)

Atlético Madrid (ESP)

Feyenoord (NED)

Brest (FRA)

Lille In casa

Real Madrid (ESP)

Juventus (ITA)

Feyenoord (NED)

Sturm Graz (AUT) In trasferta

Liverpool (ENG)

Atlético Madrid (ESP)

Sporting CP (POR)

Bologna (ITA)

Liverpool In casa

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (GER)

Lille (FRA)

Bologna (ITA) In trasferta

Lipsia (GER)

AC Milan (ITA)

PSV Eindhoven (NED)

Girona (ESP)

Manchester City In casa

Inter (ITA)

Club Brugge (BEL)

Feyenoord (NED)

Sparta Praga (CZE) In trasferta

Paris Saint-Germain (FRA)

Juventus (ITA)

Sporting CP (POR)

Slovan Bratislava (SVK)

Milan In casa

Liverpool (ENG)

Club Brugge (BEL)

Crvena Zvezda (SRB)

Girona (ESP) In trasferta

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (GER)

GNK Dinamo (CRO)

Slovan Bratislava (SVK)

Monaco In casa

Barcellona (ESP)

Benfica (POR)

Crvena Zvezda (SRB)

Aston Villa (ENG) In trasferta

Inter (ITA)

Arsenal (ENG)

GNK Dinamo (CRO)

Bologna (ITA)

Paris Saint-Germain In casa

Manchester City (ENG)

Atlético Madrid (ESP)

PSV Eindhoven (NED)

Girona (ESP) In trasferta

Bayern München (GER)

Arsenal (ENG)

Salisburgo (AUT)

Stoccarda (GER)

PSV Eindhoven In casa

Liverpool (ENG)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Sporting CP (POR)

Girona (ESP) In trasferta

Paris Saint-Germain (FRA)

Juventus (ITA)

Crvena Zvezda (SRB)

Brest (FRA)

Real Madrid In casa

Dortmund (GER)

AC Milan (ITA)

Salisburgo (AUT)

Stoccarda (GER) In trasferta

Liverpool (ENG)

Atalanta (ITA)

Lille (FRA)

Brest (FRA)

Salisburgo In casa

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético Madrid (ESP)

GNK Dinamo (CRO)

Brest (FRA) In trasferta

Real Madrid (ESP)

Leverkusen (GER)

Feyenoord (NED)

Sparta Praga (CZE)

Shakhtar Donetsk In casa

Bayern München (GER)

Atalanta (ITA)

Young Boys (SUI)

Brest (FRA) In trasferta

Dortmund (GER)

Arsenal (ENG)

PSV Eindhoven (NED)

Bologna (ITA)

Slovan Bratislava In casa

Manchester City (ENG)

AC Milan (ITA)

GNK Dinamo (CRO)

Stoccarda (GER) In trasferta

Bayern München (GER)

Atlético Madrid (ESP)

Celtic (SCO)

Girona (ESP)

Sparta Praga In casa

Inter (ITA)

Atlético Madrid (ESP)

Salisburgo (AUT)

Brest (FRA) In trasferta

Manchester City (ENG)

Leverkusen (GER)

Feyenoord (NED)

Stoccarda (GER)

Sporting CP In casa

Manchester City (ENG)

Arsenal (ENG)

Lille (FRA)

Bologna (ITA) In trasferta

Lipsia (GER)

Club Brugge (BEL)

PSV Eindhoven (NED)

Sturm Graz (AUT)

Sturm Graz In casa

Lipsia (GER)

Club Brugge (BEL)

Sporting CP (POR)

Girona (ESP) In trasferta

Dortmund (GER)

Atalanta (ITA)

Lille (FRA)

Brest (FRA)

Stoccarda In casa

Paris Saint-Germain (FRA)

Atalanta (ITA)

Young Boys (SUI)

Sparta Praga (CZE) In trasferta

Real Madrid (ESP)

Juventus (ITA)

Crvena Zvezda (SRB)

Slovan Bratislava (SVK)

Young Boys In casa

Inter (ITA)

Atalanta (ITA)

Crvena Zvezda (SRB)

Aston Villa (ENG) In trasferta

Barcellona (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Celtic (SCO)

Stoccarda (GER)

Quando si gioca la fase campionato di Champions League?

Prima giornata: 17–19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 31 gennaio 2025

Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: 21 febbraio 2025

Scegli la tua squadra Fantasy

Come è stato effettuato il sorteggio?

Per determinare le otto avversarie, le squadre erano divise in quattro fasce in base al loro coefficiente a inizio stagione (l'unica eccezione era la detentrice della Champions League, testa di serie in Fascia 1). Ogni squadra è stata poi sorteggiata contro due avversarie per fascia, una in casa e una in trasferta.

Nella fase campionato, le squadre non potevano affrontare club dello stesso paese e potevano essere sorteggiate contro un massimo di due club connazionali.

Date delle partite e dei sorteggi 2024/25

Dove si gioca la finale di Champions League 2025? UEFA via Getty Images La finale di UEFA Champions League 2024/25 si giocherà sabato 31 maggio 2025 alla Fußball Arena München di Monaco.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito delle indagini e/o dei procedimenti legali in corso e alla conferma definitiva da parte della UEFA.