Le squadre degli ottavi di Champions League

Tra le 11 squadre già qualificate agli ottavi di finale di UEFA Champions League, otto sono già salite sul trono d'Europa. UEFA.com traccia il loro profilo.

Sorteggio ottavi di Champions League Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su UEFA.com e sull'app ufficiale della UEFA Champions League lunedì 13 dicembre dalle 12:00 CET. Sono previste due fasce, una per le otto vincitrici dei gironi (teste di serie) e l'altra per le otto seconde classificate (non teste di serie). Le squadre non possono affrontarne una della stessa nazionalità o già incontrata nella fase a gironi.

Ranking UEFA: 17°

Gruppo C: primo posto (V5 P0 S0 GF16 GS3)

Scorsa stagione: fase a gironi (quarti di UEFA Europa League)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)

La stagione in breve: una squadra indomita, dinamica, creativa e sempre offensiva, in casa e fuori.

Highlights: Sporting CP - Ajax 1-5

Allenatore: Erik ten Hag



Giocatore chiave: Sébastien Haller



Lo sapevi?

L'Ajax ha vinto le prime cinque partite della fase a gironi di UEFA Champions League per la prima volta nella sua storia.

Ranking UEFA: 1°

Gruppo E: primo posto (V5 P0 S0 GF19 GS3)

Scorsa stagione: quarti di finale (S ai gol in trasferta contro il Paris)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

La stagione in breve: il Bayern ha fame, segna molto e vuole assolutamente il settimo titolo.

I gol più belli di Lewandowski in Champions League

Allenatore: Julian Nagelsmann



Giocatore chiave: Robert Lewandowski



Lo sapevi?

Il Bayern ha prolungato a 21 partite il suo record di imbattibilità fuori casa in Champions League.

Ranking UEFA: 4°

Gruppo H: posizione da confermare (V4 P0 S1 GF10 GS1)

Scorsa stagione: campione (V 1-0 contro Man. City)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (2011/12, 2020/21)

La stagione in breve: straordinario in difesa, il Chelsea ha anche molta varietà in attacco per impensierire le squadre più forti.

Tutti i gol del Chelsea in Champions League 2020/21

Allenatore: Thomas Tuchel



Giocatore chiave: Jorginho



Lo sapevi?

I Blues hanno subito appena tre gol in 12 partite di UEFA Champions League da quando è arrivato Tuchel.

Ranking UEFA: 24°

Gruppo D: posizione da confermare (V3 P1 S1 GF8 GS3)

Scorsa stagione: fase a gironi

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)

La stagione in breve: molto compatta in difesa, l'Inter crea molte occasioni in attacco ma non è sempre concreta.

Reporter Inter di UEFA.com: la squadra di Simone Inzaghi sarà anche meno solida di quella di Antonio Conte, nonostante schieri lo stesso 3-5-2, ma è certamente più offensiva. Finora ha mancato un numero incredibile di occasioni, soprattutto contro Real Madrid Shakhtar: se riuscirà ad essere più concreta, potrà andare molto lontano.

Highlights: Inter - Shakhtar Donetsk 2-0

Allenatore: Simone Inzaghi

Vincitore di uno scudetto e di tre Coppe Italia da giocatore della Lazio, il tecnico ha anche vinto una coppa nazionale nelle cinque stagioni da allenatore dei biancocelesti. Dal punto di vista tattico è un altro maestro del 3-5-2, come il suo predecessore.

Giocatore chiave: Nicolò Barella

Miglior centrocampista della Serie A la scorsa stagione, l'ex Cagliari sembra già un giocatore completo. In posizione più avanzata, più arretrata o a tutto campo, Barella continua a crescere dopo aver dato un grande contributo allo scudetto del 2020/21 e al successo dell'Italia a UEFA EURO 2020.

Lo sapevi?

Campione d'Europa nel 2010, l'Inter è tornata agli ottavi di finale dopo 10 anni.

Ranking UEFA: 8°

Gruppo H: posizione da confermare (V4 P0 S1 GF9 GS6)

Scorsa stagione: ottavi di finale (S ai gol in trasferta contro il Porto)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1984/85, 1995/96)

La stagione in breve: nonostante un buon mix di giocatori esperti e giovani, la Juventus manca soprattutto di costanza.

UEFA.com Juventus reporter: Massimiliano Allegri è tornato a maggio ma vuole ritrovare il tocco magico che gli ha permesso di portare la Juventus in finale due volte nel suo primo periodo in panchina. Molto incostante in campionato, la Juve ha fatto meglio in Europa, con quattro vittorie in altrettante partite, ma la sconfitta per 4-0 contro il Chelsea alla quinta giornata l'ha riportata con i piedi per terra.

Highlights: Juventus - Zenit 4-2

Allenatore: Massimiliano Allegri

Il tecnico, 54 anni, è tornato in panchina con un'importante missione dopo due anni sabbatici. Con la Juventus ha raggiunto la finale di Champions League nel 2015 e nel 2017, ma ha sempre perso.

Giocatore chiave: Federico Chiesa

Dopo il trionfo a EURO con l'Italia, l'attaccante continua a crescere e diventa pian piano il leader di questa Juve. Ha segnato il gol che ha deciso la gara contro il Chelsea a Torino.

Lo sapevi?

I bianconeri sono arrivati cinque volte in finale dopo l'ultimo trionfo del 1996, ma hanno sempre perso. Nessuna squadra ha perso più finali di loro, sette.

Ranking UEFA: 3°

Gruppo B: primo posto (V5 P0 S0 GF15 GS5)

Scorsa stagione: quarti di finale (S 1-3 tot. contro Real Madrid)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

La stagione in breve: una partenza perfetta grazie a un attacco in splendida forma.

Allenatore: Jürgen Klopp



Il sensazionale gol di Thiago

Giocatore chiave: Mohamed Salah



Lo sapevi?

Il Liverpool è stato sei volte campione d'Europa, più di ogni altra squadra inglese. Ha gli stessi titoli del Bayern: solo Milan e ne Real Madrid ne hanno vinti di più.

Ranking UEFA: 2°

Gruppo A: primo posto (V4 P0 S1 GF17 GS8)

Scorsa stagione: vicecampione (S 0-1 contro Chelsea)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: vicecampione (2020/21)

La stagione in breve: la macchina perfetta di Guardiola è stata letteralmente ipnotica in qualche occasione.

Guarda il gol della vittoria del Man. City contro il Paris

Allenatore: Josep Guardiola

Giocatore chiave: Kevin De Bruyne

Lo sapevi?

Guardiola ha raggiunto le semifinali di Champions League per l'ottava volta la scorsa stagione: si tratta del record nella competizione a pari merito con José Mourinho.

Ranking UEFA: 9°

Gruppo F: primo posto (V3 P1 S1 GF10 GS7)

Scorsa stagione: fase a gironi (vicecampione UEFA Europa League)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1967/68, 1998/99, 2007/08)

La stagione in breve: Ronaldo ha salvato diverse volte una squadra non sempre brillante.

I gol allo scadere di Cristiano Ronaldo

Allenatore: da confermare



Giocatore chiave: Cristiano Ronaldo



Lo sapevi?

Lo United è stato campione d'Inghilterra 20 volte (record) ma ha vinto solo due titoli – la FA Cup 2015/16 e la UEFA Europa League 2016/17 – dal 2013, quando Sir Alex Ferguson ha lasciato il club dopo 27 anni in panchina.

Ranking UEFA: 7°

Gruppo A: secondo posto (V4 P0 S1 GF17 GS8)

Scorsa stagione: semifinale (S 1-4 tot. contro Man. City)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: vicecampione (2019/20)

La stagione in breve: una squadra costellata di campioni cerca ancora il giusto equilibrio.