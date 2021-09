Tutti i Player of the Match della UEFA Champions League

La UEFA assegna il premio ufficiale Player of the Match dopo ogni partita della fase a gironi di UEFA Champions League 2021/22 come riconoscimento ai migliori giocatori della più importante competizione europea per club.

In ogni partita, gli osservatori tecnici UEFA decidono chi merita il premio di Player of the Match. Il trofeo ufficiale viene consegnato al miglior giocatore al termine della gara. Le squadre in grassetto sono quelle del giocatore scelto.

Prima giornata

14/09: Barcelona - Bayern 0-3 – Robert Lewandowski

14/09: Dynamo Kyiv - Benfica 0-0 – Nicolás Otamendi

14/09: Young Boys - Man. United 2-1 – Christian Fassnacht

14/09: Villarreal - Atalanta 2-2 – Daniel Parejo

14/09: Sevilla - Salzburg 1-1 – Karim Adeyemi

14/09: LOSC - Wolfsburg 0-0 – Jonathan David

14/09: Chelsea - Zenit 1-0 – Romelu Lukaku

14/09: Malmö - Juventus 0-3 – Paulo Dybala

15/09: Man. City - Leipzig

15/09: Club Brugge - Paris

15/09: Atlético de Madrid - Porto

15/09: Liverpool - AC Milan

15/09: Beşiktaş - Dortmund

15/09: Sporting CP - Ajax

15/09: Sheriff - Shakhtar Donetsk

15/09: Inter - Real Madrid

Seconda giornata

28/09: Paris - Man. City

28/09: Leipzig - Club Brugge

28/09: AC Milan - Atlético de Madrid

28/09: Porto - Liverpool

28/09: Ajax - Beşiktaş

28/09: Dortmund - Sporting CP

28/09: Shakhtar Donetsk - Inter

28/09: Real Madrid - Sheriff

29/09: Bayern - Dynamo Kyiv

29/09: Benfica - Barcelona

29/09: Atalanta - Young Boys

29/09: Man. United - Villarreal

29/09: Salzburg - LOSC

29/09: Wolfsburg - Sevilla

29/09: Zenit - Malmö

29/09: Juventus - Chelsea

Terza giornata

19/10: Club Brugge - Man. City

19/10: Paris - Leipzig

19/10: Atlético de Madrid - Liverpool

19/10: Porto - AC Milan

19/10: Beşiktaş - Sporting CP

19/10: Ajax - Dortmund

19/10: Shakhtar Donetsk - Real Madrid

19/10: Inter - Sheriff

20/10: Barcelona - Dynamo Kyiv

20/10: Benfica - Bayern

20/10: Young Boys - Villarreal

20/10: Man. United - Atalanta

20/10: Salzburg - Wolfsburg

20/10: LOSC - Sevilla

20/10: Chelsea - Malmö

20/10: Zenit - Juventus

Quarta giornata

02/11: Dynamo Kyiv - Barcelona

02/11: Bayern - Benfica

02/11: Villarreal - Young Boys

02/11: Atalanta - Man. United

02/11: Wolfsburg - Salzburg

02/11: Sevilla - LOSC

02/11: Malmö - Chelsea

02/11: Juventus - Zenit

03/11: Man. City - Club Brugge

03/11: Leipzig - Paris

03/11: AC Milan - Porto

03/11: Liverpool - Atlético de Madrid

03/11: Sporting CP - Beşiktaş

03/11: Dortmund - Ajax

03/11: Real Madrid - Shakhtar Donetsk

03/11: Sheriff - Inter

Quinta giornata

23/11: Dynamo Kyiv - Bayern

23/11: Barcelona - Benfica

23/11: Villarreal - Man. United

23/11: Young Boys - Atalanta

23/11: Sevilla - Wolfsburg

23/11: LOSC - Salzburg

23/11: Malmö - Zenit

23/11: Chelsea - Juventus

24/11: Man. City - Paris

24/11: Club Brugge - Leipzig

24/11: Atlético de Madrid - AC Milan

24/11: Liverpool - Porto

24/11: Beşiktaş - Ajax

24/11: Sporting CP - Dortmund

24/11: Inter - Shakhtar Donetsk

24/11: Sheriff - Real Madrid

Sesta giornata

07/12: Paris - Club Brugge

07/12: Leipzig - Man. City

07/12: Porto - Atlético de Madrid

07/12: AC Milan - Liverpool

07/12: Dortmund - Beşiktaş

07/12: Ajax - Sporting CP

07/12: Real Madrid - Inter

07/12: Shakhtar Donetsk - Sheriff

08/12: Benfica - Dynamo Kyiv

08/12: Bayern - Barcelona

08/12: Man. United - Young Boys

08/12: Atalanta - Villarreal

08/12: Salzburg - Sevilla

08/12: Wolfsburg - LOSC

08/12: Juventus - Malmö

08/12: Zenit - Chelsea