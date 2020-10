Joshua Kimmich: Difensore della Stagione di Champions League

Joshua Kimmich ha vinto il premio di Difensore della Stagione per la UEFA Champions League 2019/20.

Kimmich, 25 anni, ha disputato una stagione esaltante col Bayern che ha vinto il triplete aggiudicandosi UEFA Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania. Il duttile terzino è partito titolare in dieci partite su 11 in questa vittoriosa cavalcata europea dei bavaresi, ed è stato l’autore dell’assist per il gol decisivo di Kingsley Coman nella finale vinta contro il Paris a Lisbona. Il premio è stato consegnato a Ginevra durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi 2020/21 di UEFA Champions League.

Votazioni dei Difensori della Stagione

1 Joshua Kimmich (Bayern) – 161 punti

2 Alphonso Davies (Bayern) – 138 punti

3 David Alaba (Bayern) – 119 punti

4 Virgil van Dijk (Liverpool) – 79 punti

5 Thiago Silva (Paris Saint-Germain) – 54 punti

6 Dayot Upamecano (RB Leipzig) – 46 punti

7 Sergio Ramos (Real Madrid) – 35 punti

8 Marquinhos (Paris Saint-Germain) – 21 punti

9 Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 10 punti

10 Matthijs de Ligt (Juventus) – 8 punti

I numeri di Kimmich nel 2019/20

Joshua Kimmich con il trofeo UEFA via Getty Images

Trofei vinti: UEFA Champions League, Bundesliga, Coppa di Germania, Squadra della Stagione di UEFA Champions League

UEFA Champions League

Presenze: 11

Gol: 2

Assist: 3

Campionato

Presenze: 33

Gol: 4

Assist: 9

Dicono di Kimmich

"La personificazione del calciatore professionista. Incarna anche alla perfezione la filosofia del Bayern. Il calcio è il suo hobby, il suo lavoro, la sua linfa vitale”.

Jupp Heynckes, ex allenatore Bayern

“Ha imparato molto in fretta. Ha trovato il suo ruolo nella squadra ed è maturato. Ora è a un livello tale da poter giocare per qualsiasi squadra del mondo”.

Xabi Alonso, ex centrocampista Bayern

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights finale 2020: Paris 0-1 Bayern

"Lo vedo come un terzino destro, sinistro o anche centrale, un numero 6, 8 o 10… di sicuro ha le qualità per ricoprire qualsiasi ruolo. È intelligente e capisce cosa deve fare in qualsiasi zona del campo. Penso che sia un giocatore fenomenale - assolutamente fenomenale”

José Mourinho, allenatore Tottenham



Perchè è stato scelto Kimmich

La giuria è stata composta dagli allenatori dei 32 club presenti nella fase a gironi di UEFA Champions League 2019/20 e da 55 giornalisti scelti dal gruppo European Sports Media (ESM), uno per ciascuna federazione UEFA. Agli allenatori non è stato permesso di votare i calciatori della propria squadra.

Ogni giurato ha scelto tre giocatori per ruolo ai quali ha assegnato cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. I giocatori che hanno ricevuto più punti per ciascuna categoria, sono stati nominate vincitori dei rispettivi premi per ruolo.