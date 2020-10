Tutti i gol di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Una delle sottotrame più interessanti della UEFA Champions League riguarda il duello a distanza tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nella corsa al primo posto della classifica marcatori di tutti i tempi della competizione.

I due avevano chiuso la stagione 2014/15 in pareggio con 77 gol a testa ma Ronaldo da allora ha allungato sull'asso argentino. La stella della Juventus è a quota 128 contro i 116 della Pulce in UEFA Champions League, mentre considerando tutte le competizione UEFA il punteggio è 131-119 in favore del portoghese.

UEFA.com elenca tutte le reti di Messi e Ronaldo in UEFA Champions League, e vi racconta alcune statistiche degne di nota.

Ronaldo è stato il primo giocatore a segnare 100 gol con un singolo club, raggiungendo questo traguardo con il Real Madrid il 14 febbraio 2018; Messi è arrivato a quota 100, tutti con il Barcellona, esattamente un mese dopo

Quando Messi ha segnato, la sua squadra ha perso in appena tre occasioni

Nel 2017/18, Ronaldo per la settima stagione consecutiva ha realizzato dieci o più gol in UEFA Champions League

Messi ha segnato in 15 stagioni di UEFA Champions League, una in meno del record di Ryan Giggs

Ronaldo ha segnato due o più gol in 35 occasioni

Entrambi hanno realizzato 8 triplette

Ronaldo ha dovuto aspettare 30 partite per segnare il suo primo gol nel torneo

Ronaldo è il primo giocatore ad aver segnato 50 gol nelle fasi a eliminazione diretta e ora ha superato i 60 gol

Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato in tre finali di UEFA Champions League

Ronaldo è l'unico giocatore ad aver segnato in 11 gare consecutive nella competizione vera e propria

I dieci gol segnati da Ronaldo contro la Juventus - suo attuale club - non hanno eguali. Nessun giocatore è mai riuscito a segnare così tanto contro una singola avversaria

Nella fase a gironi Messi ha segnato 69 gol contro i 63 di Ronaldo

Ronaldo ha impiegato 144 gare per fare 100 reti, Messi 123.

Le statistiche comprendono solo i gol dalla fase a gironi alla finale.

Il club di appartenenza dei due giocatori è sempre menzionato per primo nei tabellini, anche per le sfide in trasferta.

Altri gol in competizioni UEFA per club:

Messi: Porto 2-0 (n), 26/08/2011, Supercoppa UEFA; Sevilla 5-4dts x 2 (n), 11/08/2015, Supercoppa UEFA

Ronaldo: Debreceni 3-0 (c) 09/08/05, terzo turno di qualificazione UEFA Champions League; Sevilla 2-0 x 2 (n), 12/08/2014, Supercoppa UEFA