Chi ha vinto Champions League e Coppa del Mondo nella stessa stagione?

Solo nove giocatori fanno parte del club esclusivo formato da coloro che hanno vinto la Coppa dei Campioni/Champions League e la Coppa del Mondo FIFA nella stessa stagione.

Per far parte di questo gruppo, i giocatori devono essere scesi in campo in entrambe le finali vinte.

Quali giocatori hanno vinto la Coppa dei Campioni e il Mondiale nella stessa stagione?

Un club d'élite composto da nove giocatori ha vinto la Coppa dei Campioni/Champions League e i Mondiali nella stessa stagione. Sei di loro ci sono riusciti insieme. Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Uli Hoeness hanno portato il Bayern alla sua prima Coppa dei Campioni nel maggio 1974, prima di costituire la spina dorsale della nazionale della Germania Ovest che ha battuto i Paesi Bassi nella finale dei Mondiali a Monaco di Baviera sette settimane dopo. In entrambe le finali sono riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale.

Gli altri tre giocatori hanno tutti raggiunto questo traguardo dopo aver vinto la Champions League con il Real Madrid: Christian Karembeu nel 1998, Roberto Carlos nel 2002 e, più recentemente, Raphaël Varane nel 2018.

Sami Khedira del Real Madrid è andato vicinissimo a entrare in questo prestigioso club nel 2014, quando un infortunio durante il riscaldamento gli ha impedito di scendere in campo con la Germania nella vittoria in finale di Coppa del Mondo contro l'Argentina. Julián Álvarez si sarebbe aggiunto alla lista se fosse subentrato nella vittoriosa finale di Champions League 2022/23 contro l'Inter, dopo aver vinto la Coppa del Mondo con l'Argentina.

Il Bayern con la Coppa dei Campioni nel 1974 AFP via Getty Images

Doppiette Coppa dei Campioni/Mondiali

1974: Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness (Bayern e Germania Ovest)

1998: Christian Karembeu (Real Madrid e Francia)

2002: Roberto Carlos (Real Madrid e Brasile)

2018: Raphaël Varane (Real Madrid e Francia)

Chi può conquistare la doppietta Champions League-Mondiali quest'estate?

Dodici giocatori che hanno contribuito alla vittoria ai rigori del Paris Saint-Germain contro l'Arsenal nella finale di UEFA Champions League potrebbero conquistare la doppietta vincendo i Mondiali di quest'estate: Marquinhos (Brasile), Willian Pacho (Ecuador), Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery (Francia), Achraf Hakimi (Marocco), Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes, Vitinha (Portogallo), Fabián Ruiz (Spagna).

Quali giocatori hanno vinto la Coppa dei Campioni/Champions League e gli Europei nella stessa stagione?

Dieci giocatori hanno vinto la Coppa dei Campioni/Champions League e UEFA EURO nella stessa stagione. Il grande Luis Suárez è stato il primo, conquistando il primo titolo continentale a livello di club con l'Inter e poi con la nazionale spagnola nel 1964 insieme a due giocatori del Real Madrid che persero la finale proprio contro l'Inter.

I ﻿giocatori successivi a compiere l'impresa sono stati Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle e Gerald Vanenburg. Il quartetto ha svolto un ruolo fondamentale nella vittoria del PSV sul Benfica ai rigori nella finale di Coppa dei Campioni del 1988 a Stoccarda e, esattamente un mese dopo, sempre nella Germania Ovest, ha conquistato il primo titolo importante della storia del proprio Paese. Un altro giocatore del PSV, Wim Kieft, non è mai sceso in campo nella finale degli Europei del 1988 e non rientra nella statistica.

Fernando Torres e Juan Mata hanno vissuto un'estate memorabile nel 2012, trionfando in Champions League con il Chelsea e segnando nella finale di EURO dello stesso anno contro l'Italia. Quattro anni dopo, Cristiano Ronaldo e Pepe hanno fatto altrettanto con il Real Madrid e il Portogallo. Jorginho è l'unico giocatore ad aver vinto EURO/Coppa del Mondo e Coppa dei Campioni in un anno dispari perché EURO 2020 era stato rinviato di 12 mesi per la pandemia di COVID-19.

Gli spagnoli Juan Mata e Fernando Torres dopo la doppietta Champions League EURO nel 2012 AFP via Getty Images

Doppietta Coppa dei Campioni/EURO

1964: Luis Suarez (Inter e Spagna)

1988: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg (PSV Eindhoven e Olanda)

2012: Fernando Torres, Juan Mata (Chelsea e Spagna)

2016: Cristiano Ronaldo, Pepe (Real Madrid e Portogallo)

2020*: Jorginho (Chelsea e Italia)

*Fase finale giocata nel 2021

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