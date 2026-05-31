Arda Güler nominato Rivelazione della Stagione 2025/26 di UEFA Champions League

Il centrocampista del Real Madrid, Arda Güler, è stato nominato "Rivelazione della Stagione" della UEFA Champions League dal Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA.

Questo nuovo premio è un riconoscimento per quei giovani calciatori che hanno vissuto la loro prima grande stagione da protagonisti in Champions League.

Mentre nella stagione precedente aveva disputato solo una partita da titolare nella competizione – su un totale di sette presenze – questa volta il 21enne ha collezionato 13 presenze da titolare, per un totale di 14 presenze. Inoltre, in termini di minuti giocati, è passato dai 142 nel 2024/25 ai 1.030 nella stagione appena conclusa.

La UEFA ha creato questo premio per sostituire il riconoscimento di Giovane della Stagione, con lo scopo di premiare quei giocatori che compiono progressi impressionanti nel corso di una determinata stagione, piuttosto che quelli che, sebbene ancora giovani, sono già affermati come talenti di livello mondiale.

Nel caso di Arda Güler, su tutte spicca la grande prestazione da trascinatore assoluto nella vittoria del Real Madrid contro la Juventus a ottobre nella fase campionato, quando è stato anche scelto come Player of the Match.

Il calciatore della nazionale turca ha chiuso la stagione europea con quattro assist e i suoi primi due gol in Champions League, entrambi segnati nella partita di ritorno dei quarti di finale del Real Madrid in casa del Bayern.

Le statistiche di Arda Güler nella Champions League 2025/26 Presenze: 14

Minuti giocati: 1.030

Gol: 2

Assist: 4

Distanza coperta: 126,12km

Velocità massima: 32,12km/h

Chi può vincere il premio?

I candidati idonei non devono avere più di 21 anni all'inizio della stagione e possono vincere il premio una sola volta nella loro carriera; sono inoltre esclusi dalla selezione i precedenti vincitori del premio "Giovane della Stagione".

Il vincitore viene selezionato in base a eccezionali doti individuali, a un impatto chiaro e misurabile sulle prestazioni della squadra, nonché a notevoli progressi, maturità e costanza rispetto alla propria età. Il premio è pensato per celebrare la stagione di vera svolta di una carriera, mettendo in luce un giocatore le cui prestazioni lo distinguono come uno dei talenti più promettenti della sua generazione e una potenziale futura stella del calcio mondiale.