Khvicha Kvaratskhelia nominato Giocatore della Stagione 2025/26 di UEFA Champions League

Il Gruppo di osservatori tecnici della UEFA ha nominato Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain "Giocatore della Stagione" della UEFA Champions League 2025/26.

Le statistiche di Khvicha Kvaratskhelia nella Champions League 2025/26 Presenze: 16

Minuti giocati: 1.141

Gol: 10

Assist: 6

Distanza coperta: 124,17km

Velocità massima: 33,7km/h

Il brillante esterno georgiano ha giocato un ruolo fondamentale nella conquista del secondo titolo consecutivo da parte del Paris, segnando dieci gol e fornendo sei assist nel corso della competizione.

È stato determinante anche nella vittoria in finale contro l'Arsenal, conquistando il rigore che Ousmane Dembélé ha trasformato nell'1-1 dopo un fallo in area di Cristhian Mosquera.

Probabilmente la migliore prestazione di Kvaratskhelia è arrivata nell'indimenticabile vittoria per 5-4 nell'andata della semifinale contro il Bayern, quando ha segnato un fantastico gol a giro portando la sua squadra sul 1-1, prima di siglare il suo secondo gol personale nel secondo tempo con una conclusione potente.