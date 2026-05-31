Khvicha Kvaratskhelia nominato Giocatore della Stagione 2025/26 di UEFA Champions League
domenica 31 maggio 2026
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Khvicha Kvaratskhelia si è aggiudicato il premio grazie al ruolo da protagonista assoluto nel percorso trionfale del Paris Saint-Germain in UEFA Champions League.
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Il Gruppo di osservatori tecnici della UEFA ha nominato Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain "Giocatore della Stagione" della UEFA Champions League 2025/26.
Le statistiche di Khvicha Kvaratskhelia nella Champions League 2025/26
Presenze: 16
Minuti giocati: 1.141
Gol: 10
Assist: 6
Distanza coperta: 124,17km
Velocità massima: 33,7km/h
Il brillante esterno georgiano ha giocato un ruolo fondamentale nella conquista del secondo titolo consecutivo da parte del Paris, segnando dieci gol e fornendo sei assist nel corso della competizione.
È stato determinante anche nella vittoria in finale contro l'Arsenal, conquistando il rigore che Ousmane Dembélé ha trasformato nell'1-1 dopo un fallo in area di Cristhian Mosquera.
Probabilmente la migliore prestazione di Kvaratskhelia è arrivata nell'indimenticabile vittoria per 5-4 nell'andata della semifinale contro il Bayern, quando ha segnato un fantastico gol a giro portando la sua squadra sul 1-1, prima di siglare il suo secondo gol personale nel secondo tempo con una conclusione potente.
Albo d'oro
2024/25: Ousmane Dembélé (Paris)
2023/24: Vinícius Júnior (Real Madrid)
2022/23: Rodri (Manchester City)
2021/22: Karim Benzema (Real Madrid)