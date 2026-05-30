Finale di Champions: le parole dei protagonisti

Ecco le dichiarazioni dei protagonisti dopo la vittoria del Paris Saint-Germain contro l'Arsenal nella finale di UEFA Champions League 2026.

Désiré Doué, attaccante Paris: "Siamo davvero orgogliosi per questa sera. Siamo felicissimi e grati, anche perché è stata una partita difficile contro una squadra di grande valore. Voglio fare i complimenti ai nostri avversari per la splendida stagione. Adesso, però, vogliamo goderci questo momento, come squadra e come famiglia, perché credo che ce lo siamo meritato. Prima festeggeremo questo traguardo, poi torneremo a lavorare con ancora più determinazione, perché vogliamo continuare a vincere. Siamo una squadra giovane, affamata e molto ambiziosa. Per questo, dalla prossima stagione ripartiremo con lo stesso entusiasmo".

Gonçalo Ramos, attaccante Paris: "È stata una partita molto difficile. Abbiamo dimostrato grande personalità e fatto vedere che siamo pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Sono un attaccante e sono sempre pronto a prendermi la responsabilità di calciare un rigore. Voglio esserci nei momenti che contano davvero".

Declan Rice, centrocampista Arsenal: "Perdere una finale di Champions League ai rigori è davvero devastante. Abbiamo cercato di guardare il percorso che abbiamo fatto come squadra e di dargli il giusto valore: è stata una stagione straordinaria e quella di stasera era la nostra 63° partita. Abbiamo dato tutto, fino all'ultima energia, e poi i rigori sono una sorta di lotteria: puoi vincere oppure perdere. Anche alcune delle migliori squadre della storia sono state sconfitte ai rigori".

Declan Rice durante la premiazione PA Images via Getty Images

Luis Enrique, allenatore Paris: "La partita è iniziata nel migliore dei modi per loro. Dopo il gol, hanno saputo difendersi molto bene. Siamo abituati ad affrontare squadre che si chiudono con tanti uomini dietro la linea della palla, ma contro di loro è stato particolarmente difficile. Credo che meritassimo questo trofeo; forse oggi entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere. Anche noi, per quanto abbiamo mostrato durante tutta la stagione, abbiamo meritato di conquistare la Champions League. Siamo felicissimi e ora vogliamo tornare qui anche l'anno prossimo. Perché no?"

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "È davvero dura quando arrivi fino alla finale e poi perdi il trofeo ai calci di rigore. Fa male, è difficile da accettare. Però sono tanto orgoglioso di questi ragazzi. Per me è un privilegio allenare questo gruppo e questa squadra. Sono orgoglioso del modo in cui rappresentano questa maglia ogni giorno".

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante Paris: "È qualcosa di incredibile. Le emozioni che provo sono difficili da descrivere. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Abbiamo vissuto una stagione complicata, ma abbiamo dimostrato di avere le qualità e la forza per arrivare fino in fondo. Oggi siamo campioni per il secondo anno consecutivo".