Squadra della Stagione della UEFA Champions League 2025/26
domenica 31 maggio 2026
Intro articolo
Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha selezionato la Squadra della Stagione della UEFA Champions League 2025/26.
Corpo articolo
I campioni d'Europa del Paris Saint-Germain hanno cinque giocatori nella Squadra ufficiale della Stagione della UEFA Champions League, selezionata dal Gruppo di osservatori tecnici della UEFA.
Il Giocatore della Stagione, Khvicha Kvaratskhelia, occupa la fascia sinistra, mentre al centro si posiziona Vitinha, eletto Player of the Match della finale. A loro si aggiungono i compagni di squadra Marquinhos e Nuno Mendes in difesa e Ousmane Dembélé in attacco.
Nella squadra figurano inoltre tre giocatori dell'Arsenal, due del Bayern München e uno dell'Atlético Madrid.
Portiere
David Raya (Arsenal)
Difensori
Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Gabriel (Arsenal)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
Centrocampisti
Michael Olise (Bayern München)
Declan Rice (Arsenal)
Vitinha (Paris Saint-Germain)
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
Attaccanti
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Bayern München)