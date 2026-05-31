Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Squadra della Stagione della UEFA Champions League 2025/26

domenica 31 maggio 2026

Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha selezionato la Squadra della Stagione della UEFA Champions League 2025/26.

I campioni d'Europa del Paris Saint-Germain hanno cinque giocatori nella Squadra ufficiale della Stagione della UEFA Champions League, selezionata dal Gruppo di osservatori tecnici della UEFA.

Il Giocatore della Stagione, Khvicha Kvaratskhelia, occupa la fascia sinistra, mentre al centro si posiziona Vitinha, eletto Player of the Match della finale. A loro si aggiungono i compagni di squadra Marquinhos e Nuno Mendes in difesa e Ousmane Dembélé in attacco.

Nella squadra figurano inoltre tre giocatori dell'Arsenal, due del Bayern München e uno dell'Atlético Madrid.

Portiere

David Raya (Arsenal)

Difensori

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Gabriel (Arsenal)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Centrocampisti

Michael Olise (Bayern München)
Declan Rice (Arsenal)
Vitinha (Paris Saint-Germain)
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Attaccanti

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Bayern München)

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: domenica 31 maggio 2026