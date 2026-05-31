Gol della Stagione 2025/26 di UEFA Champions League: la rete di Federico Valverde al primo posto per gli osservatori tecnici

Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha selezionato i dieci migliori gol della UEFA Champions League 2025/26: al primo posto si è classificato il gol del centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, che con un abile tocco di tacco seguito da un tiro al volo ha completato la sua tripletta nella vittoria per 3-0 della sua squadra nella partita di andata degli ottavi di finale contro il Manchester City.

Al secondo posto si è classificato il fantastico dribbling e tiro del difensore del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven, contro il Copenhagen nella fase campionato, mentre al terzo posto è stato scelto il grande controllo e tiro a giro di Luis Díaz del Bayern nella storica semifinale di andata vinta per 5-4 dal Paris Saint-Germain.

Gol della Stagione 2025/26 di UEFA Champions League

1° Federico Valverde* (Real Madrid - Man City 3-0) – andata ottavi di finale, 11/03/2026

2° Micky van de Ven (Tottenham - Copenhagen 4-0) – fase campionato, 4/11/2025

3° Luis Díaz (Paris - Bayern 5-4) – andata semifinale, 28/04/2026

4° Khvicha Kvaratskhelia (Paris - Atalanta 4-0) – fase campionato, 17/09/2025

5° Harry Kane** (Bayern - Atalanta 4-1) – ritorno ottavi di finale, 18/03/2026

6° Lamine Yamal (Club Brugge - Barcelona 3-3) – fase campionato, 5/11/2025

7° Vitinha*** (Paris - Tottenham 5-3) – fase campionato, 26/11/2025

8° Anatoliy Trubin (Benfica - Real Madrid 4-2) – fase campionato, 28/01/2026

9° Vlad Dragomir (Pafos - Slavia Praha 4-1) – fase campionato, 28/01/2026

10° Noni Madueke**** (Club Brugge - Arsenal 0-3) – fase campionato, 10/12/2025

* Terzo gol personale

** Secondo gol personale

*** Primo gol personale

**** Primo gol personale