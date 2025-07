Sarina Wiegman è l'arma in più dell'Inghilterra a Women's EURO 2025

"Quando l'ho sentita per la prima volta, sono rimasta molto sorpresa, ma questo è la dimostrazione del legame tra noi e i nostri tifosi". Sarina Wiegman si riferisce alla canzone 'Tequila' dei Champs, riadattata col suo nome (Sarina) dai tifosi dell'Inghilterra, e che ha riecheggiato negli stadi e per le strade della Svizzera durante l'intero torneo.

L'allenatrice dell'Inghilterra si è persino unita al coro a lei dedicato, quando le sue calciatrici l'hanno cantata in cerchio festeggiando la vittoria ai supplementari per 2-1 sull'Italia in semifinale. Il coro esprime in un certo senso tutta la gratitudine dei tifosi per una allenatrice che ha condotto le Leonesse per la prima volta tre anni fa al successo a Women's EURO, oltre che ad altre due finali di tornei importanti (Mondiale 2023 e WEURO 2025).

Women's EURO: Inghilterra-Italia 2-1 (dts)

UEFA Women's EURO 2025 non è stato facile per la squadra di Wiegman. L'Inghilterra, infatti, ha perso la partita d'esordio contro la Francia e ha dovuto rimontare lo svantaggio sia nei quarti che in semifinale.

"È stato emozionante, intenso e mi è piaciuto molto lavorare con la squadra", ha detto a womenseuro.com. "Penso che la squadra sia stata straordinaria. L'unione, il duro lavoro, la reazione delle ragazze, le rimonte... è stato tutto fantastico. E anche se è stato molto intenso, mi sono divertita molto".

Il messaggio di Women's EURO 2025 è il "Vertice delle Emozioni", che incorpora sia il paesaggio montuoso della Svizzera sia la capacità del calcio di trasmettere l'intero spettro delle emozioni umane. Wiegman ha certamente sperimentato questa gamma completa durante il viaggio sulle montagne russe dell'Inghilterra verso la finale, affermando di aver provato "tutto: gioia, tristezza, delusione, entusiasmo. Ci ho sempre creduto, ma ci sono stati momenti dove è stato più difficile crederci".

Inghilterra-Spagna: i precedenti a Women's EURO

Il CEO della federcalcio inglese, Mark Bullingham, ha detto che Wiegman "sembra sempre la persona più fredda dello stadio, e non ho dubbi che questo aiuti nei momenti critici". In effetti, le sue sostituzioni oculate hanno dato una svolta alle partite in questo torneo. Michelle Agyemang è entrata due volte dalla panchina per segnare il pareggio quando le Leonesse erano sull'orlo dell'eliminazione, così come gli ingressi di Chloe Kelly hanno portato assist e freddezza dal dischetto.

Ora le Leonesse affronteranno in finale la Spagna, la squadra che le ha battute nella finale della Coppa del Mondo femminile FIFA due anni fa. "Penso che entrambe le squadre abbiano molto rispetto l'una dell'altra", ha detto l'allenatrice dell'Inghilterra.

"Loro sono brave in fase di possesso, quindi mi aspetto che avranno la palla un po' più di noi, ma anche noi abbiamo giocato partite in cui abbiamo avuto maggiore possesso palla. Ci stiamo preparando al meglio. Dobbiamo difendere molto bene e cercare di colpirle in altri momenti".

Women's EURO 2025: la finale tra Inghilterra e Spagna

Le finali sono delle tappe quasi normali per Wiegman, le cui squadre hanno partecipato alle ultime cinque finali tra Women's EURO e Mondiale - una di queste con i suoi Paesi Bassi, che ha guidato al titolo europeo nel 2017, prima di trasferirsi sulla panchina dell'Inghilterra nel 2021 e ripetere l'impresa un anno più tardi.

In Svizzera, l'allenatrice olandese ha toccato nuove vette: è stata la prima ad allenare in 16 partite di Women's EURO e, se l'Inghilterra vincerà la finale di domenica, diventerà l'unica allenatrice ad aver vinto 14 partite nella competizione.

Cosa significherebbe per lei sollevare il trofeo di Women's EURO per il terzo torneo consecutivo? "Significa molto per l'Inghilterra, significa molto per la squadra, significa molto per tutti coloro che sono coinvolti, quindi significa molto anche per me".