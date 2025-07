Dopo il successo a UEFA Women's EURO 2022, l'Inghilterra vuole riconfermarsi campione d'Europa battendo la Spagna

Nella spedizione dell'Inghilterra a UEFA Women's EURO 2025, ci sono 13 calciatrici che tre anni fa hanno vinto il titolo europeo in casa. Domenica le inglesi avranno occasione di riconfermarsi campionesse d'Europa quando affronteranno la Spagna in finale.

Quattro leonesse, scese in campo nella trionfale finale del 2022 contro la Germania, hanno spiegato a womenseuro.com nel corso della fase finale in Svizzera cosa significherebbe per loro sollevare il trofeo per la seconda volta consecutiva.

Lauren Hemp, attaccante

Lauren Hemp contro i Paesi Bassi nella fase a gironi DeFodi Images via Getty Images

"Mi piacerebbe vincere un altro trofeo; finora ho vissuto delle emozioni ed esperienze incredibili".

"A prescindere dal ruolo che ognuno di noi ricopre in campo, sento che siamo un gruppo molto unito. Non importa chi parte titolare, chi gioca di più e chi meno, la squadra viene prima di tutto. Questa è la nostra forza".

"Queste esperienze, maturate nel corso degli anni, ti permettono di sapere a cosa andrai incontro, quindi siamo ben consapevoli di cosa c'è in palio. Faremo tutto il possibile per riuscirci".

Keira Walsh, centrocampista

Keira Walsh contro l'Italia NurPhoto via Getty Images

"Women's EURO è una competizione incredibile; quando l'abbiamo vinto è stato probabilmente uno dei giorni più belli della mia vita".

Quando giochi per l'Inghilterra c'è sempre tanta pressione perché la gente vuole che tu vinca. Quindi chiunque indossi questa maglia, è abituato a questa pressione".

"Avendo già vissuto la gioia di vincere l’Europeo in casa, sappiamo bene cosa vogliamo: conquistare di nuovo il titolo e rendere felici e orgogliosi i tifosi che ci sostengono qui e tutti quelli che ci seguono da casa".

Alessia Russo, attaccante

Alessia Russo dopo il successo dell'Inghilterra contro il Galles Getty Images

"Vogliamo continuare a crescere fino alla fine. Sappiamo che non siamo partiti come volevamo, ma l'inversione di tendenza e la resilienza che abbiamo dimostrato come squadra sono state davvero entusiasmanti".

"Voglio aiutare il più possibile la squadra, che si tratti di gol, di assist, di creare occasioni, di essere la prima linea del pressing, qualunque cosa sia. Voglio continuare a farlo".

"Mi sto divertendo e voglio continuare a vincere".

Ella Toone, centrocampista

L'esultanza di Ella Toone dopo un gol al Galles Getty Images

"Da calciatrice vuoi vincere tutto quello che c'è da vincere. Noi però sappiamo come ci si sente a vincere, e questo te lo fa desiderare ancora di più".

"Bisogna però concentrarsi su ogni partita, e cercare di essere d'ispirazione per la prossima generazione di ragazze. Vogliamo rendere orgogliosa l'intera nazione".

"In ogni caso, ci proveremo".