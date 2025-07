Inghilterra - Italia 2-1 (dts): doppio colpo in extremis, Inghilterra in finale

L'Inghilterra raggiunge la finale di Women's EURO 2025 in modo ancora più rocambolesco rispetto ai quarti di finale, pareggiando con Michelle Agyemang in abbondante recupero e vincendo grazie a un gol di Chloe Kelly al 119'.

Le campionesse in carica dominano per gran parte dell'incontro ma rischiano l'eliminazione dopo il gol di Barbara Bonansea, che avvicina l'Italia alla sua prima finale dal 1997. Ma Agyemang, che aveva pareggiato ai quarti contro la Svezia, porta la gara ai supplementari, mentre Kelly scrive un altro capitolo di storia del calcio inglese segnando in ribattuta dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Domenica a Basilea ci sarà la vincente tra Germania e Spagna.

I momenti chiave 33' Italia in vantaggio a sorpresa con Bonansea

86' Doppia parata decisiva di Hampton 

90+6' Agyemang segna e manda la gara ai supplementari

117' Agyemang colpisce la traversa119' Kelly segna in ribattuta dopo un errore dal dischetto

La cronaca

Mentre la capitana inglese Leah Williamson recupera e parte titolare, Esme Morgan prende il posto di Jess Carter al centro della difesa dopo il suo ingresso contro la Svezia. L'Italia torna invece al 5-4-1 schierato nell'ultima gara del girone contro la Spagna, con Martina Lenzini al posto di Emma Severini nell'undici di partenza.

La partita minuto per minuto: Inghilterra - Italia 2-1 (dts)

L'Inghilterra, che contro la Svezia era passata in svantaggio dopo due minuti, parte lanciata e rimane spesso nella metà campo azzurra. La prima grande occasione arriva quando un cross di Lauren Hemp viene indirizzato di testa a Lauren James, ma Laura Giuliani si fa trovare sulla traiettoria, poi Alessia Russo crea un'occasione in area ma conclude a lato.

Ma è l'Italia, senza paura di allentare la pressione con pericolosi lanci lunghi, a colpire per prima. Il cross di Sofia Cantore dalla destra supera Lucy Bronze e finisce a Barbara Bonansea, che conclude sotto la traversa.

Barbara Bonansea porta l'Italia in vantaggio AFP via Getty Images

James sfiora subito il pareggio, ma Giuliano si oppone al suo potente tiro. Dopo un cross tagliato di Keira Walsh che rischia di insaccarsi, l'Italia chiude il primo tempo in attacco.

Sarina Wiegman, alla 16esima partita della fase finale di Women's EURO (record), inserisce Beth Mead al posto di James nell'intervallo. Un cross di Ella Toone viene incornato sopra la traversa da Lauren Hemp, che poi viene neutralizzata da Giuliani dopo un attacco innescato da un'azione in solitaria di Walsh.

L'Italia non si accontenta di difendere e si fa avanti con Cantore, che però non riesce a battere Hannah Hampton. L'Inghilterra aumenta il forcing e si rende pericolosa prima con Walsh e poi con Georgia Stanway, che vede respingersi una conclusione da Elena Linari.

Cristiana Girelli, autrice di due gol contro la Norvegia, è costretta a uscire in lacrime poco dopo il quarto d'ora di gioco e viene sostituita da Martina Piemonte. Per le inglesi entra Chloe Kelly, che ai quarti aveva avuto un impatto enorme con i suoi cross, mentre l'Italia difende in massa.

Un cross in profondità di Alex Greenwood viene intercettato da Bronze, ma Cecilia Salvai respinge sulla linea. Negli ultimi minuti, Agyemang e Aggie Beever-Jones vanno a rinforzare l'attacco inglese, ma sull'altro fronte Hampton è decisiva con doppia parata su Michela Cambiaghi ed Emma Severini. Il suo miracolo si rivela fondamentale perché, al sesto dei sette minuti di recupero, Giuliani riesce solo a respingere un cross alto di Kelly e Agyemang pareggia, proprio come aveva fatto contro la Svezia.

Michelle Agyemang (a destra) esulta dopo il pareggio con Ella Toone UEFA via Getty Images

Ai supplementari, l'Italia ha subito uno spauracchio quando Giuliani interviene su un cross di Toone ma la palla viene quasi deviata in rete da una compagna. Sul fronte opposto, Hampton respinge un tiro a giro di Giada Greggi.

Kelly tenta il dribbling in area ma il suo tiro sfila alto, mentre nel secondo tempo supplementare batte un calcio d'angolo che Giuliani è brava a neutralizzare. Al 117', Agyemang tenta il pallonetto dalla destra ai danni del portiere ma la palla batte sulla traversa.

Poco dopo, però, Beth Mead viene atterrata in area da Severin. Giuliani para il tiro dal dischetto di Kelly, che però è lesta nella ribattuta e insacca, mandando l'Inghilterra di nuovo in finale.

Player of the Match: Chloe Kelly (Inghilterra)

Chloe Kelly AFP via Getty Images

"Kelly è entrata in campo e ha messo sotto pressione la difesa italiana per il resto della partita. Ha avuto il coraggio di calciare il rigore decisivo e di portare il risultato sul 2-1 sulla ribattuta".

Osservatori tecnici UEFA

Storia della partita

L'opinione dei reporter

Faye Hackwell, reporter Inghilterra

Le Lionesses scrivono un altro capitolo epico nell'avvincente storia del loro cammino a Women's EURO 2025. Agyemang e Kelly sono ancora una volta protagoniste, mantenendo vivo il sogno dell'Inghilterra: difendere il titolo. Queste giocatrici hanno dimostrato carattere, resilienza e grinta e ora sono a una sola partita dalla gloria.

Francesco Corda, reporter Italia

Il sogno dell'Italia di andare in finale per la terza volta si infrange ai supplementari. La sconfitta non cambia il fatto che abbia disputato un torneo meraviglioso, restituendo spirito e identità alla squadra.

Guarda le statistiche della partita

Statistiche

L'Inghilterra è alla sua quarta finale ed eguaglia la Svezia: solo la Germania (nove) e la Norvegia (sei) ne hanno raggiunte di più.

Chloe Kelly diventa l'undicesima marcatrice diversa dell'Inghilterra a Women's EURO 2025, nuovo record nella fase finale del torneo. L'unico gol precedente di Kelly a Women's EURO risaliva alla vittoriosa finale del 2022.

Sarina Wiegman è diventata la prima Ct a disputare 16 partite della fase finale di Women's EURO, battendo il record di Hope Powell e Tina Theune. Wiegman ha guidato i Paesi Bassi in sei partite nel 2017 e l'Inghilterra in 10 partite complessive tra 2022 (ha saltato la partita contro l'Irlanda del Nord per malattia) e 2025.

L'Italia ha segnato per prima in tutte e cinque le partite della fase finale (oltre che in quattro partite di qualificazione su sei che non si sono concluse 0-0).

L'Italia era arrivata per l'ultima volta ai supplementari nella fase finale dell'Europeo femminile nel 1993, battendo la Germania ai rigori in semifinale.

Chloe Kelly segna il gol decisivo UEFA via Getty Images

Formazioni

Inghilterra: Hampton; Bronze, Williamson (Agyemang 85'), Morgan, Greenwood (Carter 120+1'); Toone, Walsh (Clinton 106'), Stanway; James (Mead 46'), Russo (Beever-Jones 85'), Hemp (Kelly 77')

Italia: Giuliani; Oliviero, Lenzini (Piga 89'), Salvai, Linari, Di Guglielmo; Cantore (Cambiaghi 73'), Caruso, Giugliano (Greggi 89'), Bonansea (Severini 73'); Girelli (Piemonte 64')