Inghilterra - anteprima finale Women's EURO 2025: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Tutto quello che c'è da sapere sulla finale di UEFA Women's EURO 2025 tra Inghilterra e Spagna.

La partita in breve Quando: domenica 27 luglio (18:00 CET)

Dove: St. Jakob-Park, Basilea

Cosa: finale UEFA Women's EURO 2025

Dove guardare Inghilterra - Spagna in TV

Scopri dove guardare la finale di UEFA Women's EURO 2025 nella tua nazione.

Probabili formazioni

Inghilterra: Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp

Spagna: Cata Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Olga; Bonmatí, Patri, Alexia; Mariona, Pina, Esther González

Le dichiarazioni

Sarina Wiegman, Ct Inghilterra: "Penso che entrambe le squadre abbiano molto rispetto l'una per l'altra. Loro sono brave con la palla, quindi mi aspetto che avranno un po' più di possesso rispetto a noi. Ci stiamo preparando al meglio. Dobbiamo difendere molto bene e cercare di colpirle nei momenti giusti".

Leah Williamson, capitana Inghilterra: "Non abbiamo fatto esattamente quello che avremmo dovuto fare in semifinale, non c'è più tempo per farlo ora [in finale]. Amiamo il sostegno dei nostri tifosi e vogliamo che si divertano".

Montse Tomé, Ct Spagna: "Durante tutto il torneo abbiamo fatto la storia, arrivando in finale per la prima volta e vincendo contro la Germania per la prima volta, ed è per questo che siamo qui oggi. Quando abbiamo iniziato volevamo giocare sei partite e ora è così. L'Inghilterra è la detentrice del titolo, ci divertiremo ad affrontarla e speriamo di vincere".

Irene Paredes, capitana Spagna: "Penso che stiamo diventando una squadra più matura, con più strumenti. Ma credo che quello che abbiamo fatto finora non conti più nulla. Domani è una nuova partita contro una nuova squadra che rispettiamo molto. Siamo pronte ad affrontarle e cercheremo di mostrare la nostra versione migliore".