Chloe Kelly suona la carica per l'Inghilterra

Dimenticandosi di essere alla fine dei tempi supplementari, e subito dopo aver sbagliato un calcio di rigore, Chloe Kelly ha segnato il secondo gol contro l'Italia martedì sera: un momento di grande tensione, ma non per lei.

Tre anni dopo aver suggellato il trionfo inglese a vittoria di UEFA Women's EURO 2022 con un altro gol ai supplementari, la giocatrice si è ripetuta e ha mandato la sua squadra alla seconda finale consecutiva.

"Chloe Kelly è fatta per i momenti che contano", ha commentati la compagna Lucy Bronze a womenseuro.com dopo la semifinale di Ginevra. "Lo sapevamo già dagli altri tornei, ma ha fatto un altro passo avanti".

Highlights: Inghilterra - Italia 2-1

Kelly è entrata dalla panchina in tutte e cinque le partite in Svizzera, ma all'inizio dell'anno non era certa di partecipare al torneo. La 27enne non giocava regolarmente nel Manchester City, così a gennaio ha deciso di andare in prestito all'Arsenal; uno dei fattori chiave del suo trasferimento era la possibilità di giocare di più per poi rappresentare l'Inghilterra a Women's EURO.

Nella seconda metà della stagione, Kelly si è guadagnata un posto da titolare e ha vinto la finale di UEFA Women's Champions League contro il Barcellona.

Sempre decisiva

Entrata dalla panchina in tutte e sei le partite di Women's EURO 2022, Kelly è stata nuovamente utilizzata come arma in più da Sarina Wiegman in questo torneo.

Ai quarti di finale contro la Svezia, Kelly è entrata in campo al 77' con le Leonesse in svantaggio per 2-0. Quattro minuti dopo, due suoi cross hanno propiziato i gol di Lucy Bronze e Michelle Agyemang che hanno riportato l'Inghilterra in parità.

Quindi, Kelly dimostrato di avere nervi d'acciaio trasformando il quinto calcio di rigore dopo i tempi supplementari, quando la svedese Jennifer Falk aveva già parato i tiri dal dischetto di tre sue compagne.

Nella semifinale di martedì, Kelly è entrata al 77' e, dopo il pareggio di Agyemg al 96', si è fatta avanti per calciare un rigore al 119'.

Anche se Laura Giuliani ha parato il suo tiro dagli 11 metri, Kelly ha insaccato sulla ribattuta e poi è stata votata Player of the Match. "Non volevo tirare così quel rigore", ha detto la giocatrice dopo la partita. "Ma sono stata pronta sul rimpallo, così come sono pronta per qualsiasi opportunità che mi venga data con la maglia dell'Inghilterra".

Player of the Match: Chloe Kelly

Mentre tre anni fa Kelly ha festeggiato il gol sventolando la maglietta, contro l'Italia ha fatto un gesto come a dire "calma, sapevo che avrei segnato".

"Dà il meglio di sé quando tutti gli occhi sono puntati su di lei". Esme Morgan su Chloe Kelly

Dopo la partita, il difensore Esme Morgan ha dichiarato: "Chloe dà il meglio di sé quando tutti gli occhi sono puntati su di lei. Sa che deve fare qualcosa di importante e ha molta fiducia in se stessa". La Ct Sarina Wiegman è d'accordo: "In quei momenti è entusiasta, si vede".

Ora, l'attaccante dell'Arsenal assapora la prospettiva di scrivere un altro capitolo di storia con l'Inghilterra a Basilea: "Sono tre finali di seguito, ma ne vogliamo ancora", commenta.