Le storie da seguire nella fase campionato di Women's Champions League

È pronto il calendario della fase campionato di UEFA Women's Champions League, che inizia il 22 e 23 settembre e si conclude il 16 dicembre.

UEFA.com seleziona gli spunti più interessanti da seguire sui 18 club, che si contendono quattro posti ai quarti di finale e altri otto nella fase a eliminazione diretta.

Orari CET

Calendario della fase campionato

La supremazia del Barcellona alla prova

La scorsa stagione, il Barcellona ha dominato la nuova fase campionato ed è approdato alla sesta finale (record), conquistando il quarto titolo con un 4-0 sull'OL Lyonnes in finale a Oslo con gol di Ewa Pajor e Salma Paralluelo. Da allora, però. Paralluelo è andata all'OL Lyonnes e Ona Batlle ha firmato per l'Arsenal, mentre le London City Lionesses si sono assicurate Mapi León e soprattutto Alexia Putellas.

Alexia, nominata miglior giocatrice della Women's Champions League 2025/26, ha partecipato a tutte le 14 avventure stagioni europee del Barcellona. Le detentrici del titolo si sono comunque rinforzate con l'attaccante Kerolin e i promettenti difensori Martina Fernández e Renee van Asten, oltre a poter contare ancora su stelle come Pajor, Caroline Graham Hansen e Aitana Bonmatí. La visita dell'Arsenal e la trasferta sul campo del Bayern metteranno alla prova il carattere delle blaugrana.

Partite da non perdere

30 settembre: Roma - Barcelona (18:45)

11 novembre: Barcelona - Arsenal (18:45)

16 dicembre: Bayern München - Barcelona (21:00)

Tutti i gol del Barcellona in Women's Champions League 2025/26

OL e Arsenal ci riprovano

La sconfitta per 4-0 nella scorsa finale è stata severa per l'OL Lyonnes, ma il suo sogno di conquistare il nono titolo continua e sarà rafforzato dagli arrivi di Paralluelo, Caroline Weir, Wassa Sangaré e Maria Luisa Grohs, anche se Johanna Rytting Kaneryd salterà l'intera stagione per infortunio. il tecnico Jonatan Giráldez poteva già contare su un mix vincente di veterane come Wendie Renard e Ada Hegerberg e promesse come Tabitha Chawinga e Melchie Dumornay; ora attenderà con impazienza la visita dell'ex allenatrice dell'OL, Sonia Bompastor, e di diverse ex giocatrici.

L'Arsenal, unica altra ex vincitrice in gara, è stato anche l'ultimo club a detronizzare il Barcelona e la scorsa stagione si è arreso in semifinale all'OL. Nonostante le partenze di Beth Mead e Katie McCabe, si è rinforzato con una serie di acquisti estivi come Batlle e Georgia Stanway; il calendario gli offre un'ottima opportunità per sfidare sia l'OL che il Barcellona.

﻿Partite da non perdere

30 settembre: Paris FC - Arsenal (18:45)

30 settembre: OL Lyonnes - Chelsea (21:00)

19 novembre: Arsenal - OL Lyonnes (21:00)

Highlights semifinale ritorno 2025/26: OL Lyonnes - Arsenal 3-1 (4-3 tot.)

Bayern e Chelsea cercano il prossimo passo

Chelsea e Bayern hanno affiancato Barcellona e OL tra le prime quattro della scorsa fase campionato, con la squadra tedesca che è approdata in semifinale. Il Bayern ha avuto un'estate tranquilla sul mercato e affronta subito il Barcellona, vincitore sia alla prima giornata che in semifinale nel 2025/26.

Il Chelsea ha invece perso per la prima volta ai quarti di finale contro l'Arsenal ed è qui dopo la vittoria nelle qualificazioni contro la Real Sociedad, anche grazie ai gol del neoacquisto Melvine Malard. Il suo arrivo, insieme a quello di McCabe, compensa la partenza di Sam Kerr, Niamh Charles e Rytting Kaneryd e il ritiro di Millie Bright. L'allenatrice Bompastor e le ex dell'OL e del Paris Saint-Germain non vedranno l'ora di affrontare la squadra francese.

Partite da non perdere

30 settembre: Benfica - Bayern München (21:00)

28 ottobre: Bayern München - Real Madrid (18:45)

18 novembre: Chelsea - Paris Saint-Germain (21:00)

Highlights semifinale d'andata 2025/26: Bayern - Barcellona 1-1

Squadre da non sottovalutare

Tornano in gara anche quattro squadre che hanno chiuso la scorsa fase campionato tra le prime 12: Real Madrid, Juventus, Paris FC e OH Leuven. Il Real Madrid ha poi battuto il Paris FC nella fase a eliminazione diretta (e lo riaffronterà alla quarta giornata) e sarà un'altra squadra da tenere d'occhio soprattutto dopo l'arrivo di Felicia Schröder, vincitrice della UEFA Women's Europa Cup con l'Häcken.

Anche il Paris FC ha dimostrato il suo valore la scorsa stagione, finendo davanti al PSG non solo in campionato ma anche in Première League e guadagnandosi la qualificazione diretta. Quanto alla Juventus, è in fase di ricostruzione dopo il terzo posto in Serie A: tra le sue avversarie nella fase campionato figura l'OHL, protagonista di uno spettacolare debutto europeo nel 2025/26 con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta davanti a squadre come Roma, Benfica e PSG.

Partite da non perdere

10 novembre: Real Madrid - Paris FC (18:45)

11 novembre: Juventus - OL Lyonnes (21:00)

16 dicembre: OH Leuven - Chelsea (21:00)

2025/26 play-off highlights: Paris FC 2-3 Real Madrid

Tre club cercano di migliorare

Roma, Benfica e PSG sperano di piazzarsi almeno tra le prime 12 in questa stagione. Nonostante un'estate tranquilla per il PSG, con le partenze di Mary Earps ed Élisa de Almeida, la squadra può trarre fiducia dal finale del terzo turno di qualificazione contro l'Eintracht Francoforte, con quattro gol segnati ai supplementari e una striscia interrotta di 11 partite europee senza vittorie.

La Roma ha superato l'eliminazione dalle competizioni europee vincendo campionato e Coppa Italia. Le visite di Barcellona e Madrid saranno cruciali per capire se riuscirà almeno ad arrivare ai quarti come nel 2022/23. Dal canto suo, il Benfica ha raggiunto i quarti di finale la stagione successiva e potrebbe considerare la trasferta contro la Juventus alla prima giornata e quella contro la Roma due appuntamenti decisivi.

Partite da non perdere

22 settembre: Real Madrid - Paris Saint-Germain (21:00)

22 settembre: Juventus - Benfica (21:00)

28 ottobre: Chelsea - Roma (18:45)

2025/26 highlights: Roma 6-1 St. Pölten

Häcken e Man City costruiscono sul successo

In questa edizione ci sono anche due squadre che non hanno partecipato alla scorsa fase campionato ma che hanno vinto in modo eclatante altrove. L'Häcken è uscito nelle scorse qualificazioni contro l'Atlético Madrid ma poi ha vinto la prima Women's Europa Cup: ora dovrà dimostrare di essere ancora competitivo dopo le partenze di Felicia Schröder per il Real Madrid e Monica Jusu Bah per il Manchester United.

Il Manchester City torna nella competizione dopo aver interrotto sei anni di dominio del Chelsea in Inghilterra. Con l'arrivo di Beth Mead e la decisione di Khadija Shaw di rimanere, la squadra si candida seriamente alla vittoria finale e potrebbe accogliere con favore la visita del Real Madrid, che l'ha eliminata due volte nelle qualificazioni.

Partite da non perdere

29 ottobre: Manchester City - Paris Saint-Germain (21:00)

18 novembre: Häcken - Manchester City (18:45)

16 dicembre: OL Lyonnes - Häcken (21:00)

Highlights finale Women's Europa Cup 2026: Häcken - Hammarby 3-2 (4-2 tot.)

HB Køge e Servette ritornano

Ritroviamo anche HB Køge e Servette, che hanno partecipato alla prima fase a gironi nel 2021/22. Forte del quarto titolo danese in sei stagioni, il Køge ha dimostrato nervi saldi battendo Hearts e PSV Eindhoven nelle qualificazioni e, come cinque anni fa, affronterà Barcellona e Arsenal.

Il Servette FCCF ha rimontato nella gara di ritorno, superando lo Sparta Praha e accedendo alla fase campionato. Il sorteggio, però, non gli è stato favorevole, con Barcellona e OL Lyonnes tra le avversarie e una trasferta sul campo del Køge dopo la visita dell'OL alla prima giornata.

Partite da non perdere

23 settembre: Servette - OL Lyonnes (18:45)

1 ottobre: HB Køge - Servette (18:45)

29 ottobre: HB Køge - Barcelona (21:00)

Austria Wien e Inter all'esordio

Due club sono al debutto nella fase a gironi/campionato dopo un successo ragguardevole al terzo turno di qualificazione. L'Inter è qui solo per la seconda volta dopo aver battuto il Wolfsburg, ribaltando lo svantaggio di 2-0 dell'andata e pareggiando nel recupero dei supplementari prima di imporsi ai rigori. Le nerazzurre dovranno mantenere questo spirito in un calendario che, a partire dalla terza giornata, prevede partite contro OL, Man City, Real Madrid e Arsenal.

L'Austria Vienna ha raggiunto i quarti di Women's Europa Cup la scorsa stagione e ha interrotto la serie di dieci titoli nazionali consecutivi del St. Pölten grazie a un pareggio all'ultimo respiro all'ultima giornata di campionato. La squadra ha guadagnato il posto nella fase campionato vincendo in rimonta al ritorno contro il Brann, con una tripletta di Modesta Uka. Alla quinta giornata, Carina Wenninger ritroverà invece il Bayern, di cui ha vestito la maglia per 15 anni.

Partite da non perdere

1 ottobre: Austria Wien - Inter (18:45)

19 novembre: Austria Wien - Bayern München (18:45)

16 dicembre: Inter - Arsenal (21:00)