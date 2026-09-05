UEFA Women's Champions League Risultati e statistiche live
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Women's Champions League: le sfide della fase campionato squadra per squadra

sabato 5 settembre 2026

Tutti gli impegni delle 18 squadre partecipanti alla fase campionato della UEFA Women's Champions League 2026/27.

Il Barcelona comincerà la difesa del titolo alla Giornata 1
Il Barcelona comincerà la difesa del titolo alla Giornata 1 Getty Images

La seconda edizione della UEFA Women’s Champions League con il format a fase campionato prenderà il via il 22 settembre. La fase campionato si concluderà il 16 dicembre, con le nove partite dell’ultima giornata disputate contemporaneamente.

Ecco una panoramica delle partite di ciascuna delle 18 squadre.

Le partite per data

﻿Arsenal

22/09/2026 Arsenal - HB Køge30/09/2026 Paris FC - Arsenal (18:45)28/10/2026 Arsenal - Benfica11/11/2026 Barcelona - Arsenal (18:45)19/11/2026 Arsenal - OL Lyonnes16/12/2026 Inter - Arsenal

Austria Wien

23/09/2026 Chelsea - Austria Wien01/10/2026 Austria Wien - Inter (18:45)29/10/2026 Austria Wien - Juventus (18:45)11/11/2026 Benfica - Austria Wien19/11/2026 Austria Wien - Bayern München (18:45)16/12/2026 Manchester City - Austria Wien

Barcelona

23/09/2026 Barcelona - Paris FC30/09/2026 Roma - Barcelona (18:45)29/10/2026 HB Køge - Barcelona11/11/2026 Barcelona - Arsenal (18:45)19/11/2026 Barcelona - Servette16/12/2026 Bayern München - Barcelona

Bayern München

22/09/2026 Bayern München - Manchester City (18:45)30/09/2026 Benfica - Bayern München28/10/2026 Bayern München - Real Madrid (18:45)10/11/2026 Paris Saint-Germain - Bayern München19/11/2026 Austria Wien - Bayern München (18:45)16/12/2026 Bayern München - Barcelona

Benfica

22/09/2026 Juventus - Benfica30/09/2026 Benfica - Bayern München28/10/2026 Arsenal - Benfica11/11/2026 Benfica - Austria Wien19/11/2026 Benfica - Roma16/12/2026 HB Køge - Benfica

Chelsea

23/09/2026 Chelsea - Austria Wien30/09/2026 OL Lyonnes - Chelsea28/10/2026 Chelsea - Roma (18:45)10/11/2026 Häcken - Chelsea (18:45)18/11/2026 Chelsea - Paris Saint-Germain16/12/2026 OH Leuven - Chelsea

Häcken

22/09/2026 Inter - Häcken (18:45)30/09/2026 Häcken - Juventus (18:45)29/10/2026 Paris FC - Häcken (18:45)10/11/2026 Häcken - Chelsea (18:45)18/11/2026 Häcken - Manchester City (18:45)16/12/2026 OL Lyonnes - Häcken

HB Køge

22/09/2026 Arsenal - HB Køge01/10/2026 HB Køge - Servette (18:45)29/10/2026 HB Køge - Barcelona11/11/2026 OH Leuven - HB Køge (18:45)19/11/2026 Paris FC - HB Køge (18:45)16/12/2026 HB Køge - Benfica

Inter

22/09/2026 Inter - Häcken (18:45)01/10/2026 Austria Wien - Inter (18:45)28/10/2026 OL Lyonnes - Inter10/11/2026 Inter - Manchester City18/11/2026 Real Madrid - Inter (18:45)16/12/2026 Inter - Arsenal

Juventus

22/09/2026 Juventus - Benfica30/09/2026 Häcken - Juventus (18:45)29/10/2026 Austria Wien - Juventus (18:45)11/11/2026 Juventus - OL Lyonnes18/11/2026 Juventus - OH Leuven16/12/2026 Paris Saint-Germain - Juventus

Manchester City

22/09/2026 Bayern München - Manchester City (18:45)01/10/2026 Manchester City - Real Madrid29/10/2026 Manchester City - Paris Saint-Germain10/11/2026 Inter - Manchester City18/11/2026 Häcken - Manchester City (18:45)16/12/2026 Manchester City - Austria Wien

OH Leuven

23/09/2026 OH Leuven - Roma (18:45)01/10/2026 Paris Saint-Germain - OH Leuven28/10/2026 Servette - OH Leuven (18:45)11/11/2026 OH Leuven - HB Køge (18:45)18/11/2026 Juventus - OH Leuven16/12/2026 OH Leuven - Chelsea

OL Lyonnes

23/09/2026 Servette - OL Lyonnes (18:45)30/09/2026 OL Lyonnes - Chelsea28/10/2026 OL Lyonnes - Inter11/11/2026 Juventus - OL Lyonnes19/11/2026 Arsenal - OL Lyonnes16/12/2026 OL Lyonnes - Häcken

Paris FC

23/09/2026 Barcelona - Paris FC30/09/2026 Paris FC - Arsenal (18:45)29/10/2026 Paris FC - Häcken (18:45)10/11/2026 Real Madrid - Paris FC (18:45)19/11/2026 Paris FC - HB Køge (18:45)16/12/2026 Servette - Paris FC

Paris Saint-Germain

22/09/2026 Real Madrid - Paris Saint-Germain01/10/2026 Paris Saint-Germain - OH Leuven29/10/2026 Manchester City - Paris Saint-Germain10/11/2026 Paris Saint-Germain - Bayern München18/11/2026 Chelsea - Paris Saint-Germain16/12/2026 Paris Saint-Germain - Juventus

Real Madrid

22/09/2026 Real Madrid - Paris Saint-Germain01/10/2026 Manchester City - Real Madrid28/10/2026 Bayern München - Real Madrid (18:45)10/11/2026 Real Madrid - Paris FC (18:45)18/11/2026 Real Madrid - Inter (18:45)16/12/2026 Roma - Real Madrid

Roma

23/09/2026 OH Leuven - Roma (18:45)30/09/2026 Roma - Barcelona (18:45)28/10/2026 Chelsea - Roma (18:45)10/11/2026 Roma - Servette19/11/2026 Benfica - Roma16/12/2026 Roma - Real Madrid

Servette

23/09/2026 Servette - OL Lyonnes (18:45)01/10/2026 HB Køge - Servette (18:45)28/10/2026 Servette - OH Leuven (18:45)10/11/2026 Roma - Servette19/11/2026 Barcelona - Servette16/12/2026 Servette - Paris FC

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