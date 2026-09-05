Women's Champions League: le sfide della fase campionato squadra per squadra
sabato 5 settembre 2026
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Tutti gli impegni delle 18 squadre partecipanti alla fase campionato della UEFA Women's Champions League 2026/27.
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La seconda edizione della UEFA Women’s Champions League con il format a fase campionato prenderà il via il 22 settembre. La fase campionato si concluderà il 16 dicembre, con le nove partite dell’ultima giornata disputate contemporaneamente.
Ecco una panoramica delle partite di ciascuna delle 18 squadre.
Arsenal
22/09/2026 Arsenal - HB Køge30/09/2026 Paris FC - Arsenal (18:45)28/10/2026 Arsenal - Benfica11/11/2026 Barcelona - Arsenal (18:45)19/11/2026 Arsenal - OL Lyonnes16/12/2026 Inter - Arsenal
Austria Wien
23/09/2026 Chelsea - Austria Wien01/10/2026 Austria Wien - Inter (18:45)29/10/2026 Austria Wien - Juventus (18:45)11/11/2026 Benfica - Austria Wien19/11/2026 Austria Wien - Bayern München (18:45)16/12/2026 Manchester City - Austria Wien
Barcelona
23/09/2026 Barcelona - Paris FC30/09/2026 Roma - Barcelona (18:45)29/10/2026 HB Køge - Barcelona11/11/2026 Barcelona - Arsenal (18:45)19/11/2026 Barcelona - Servette16/12/2026 Bayern München - Barcelona
Bayern München
22/09/2026 Bayern München - Manchester City (18:45)30/09/2026 Benfica - Bayern München28/10/2026 Bayern München - Real Madrid (18:45)10/11/2026 Paris Saint-Germain - Bayern München19/11/2026 Austria Wien - Bayern München (18:45)16/12/2026 Bayern München - Barcelona
Benfica
22/09/2026 Juventus - Benfica30/09/2026 Benfica - Bayern München28/10/2026 Arsenal - Benfica11/11/2026 Benfica - Austria Wien19/11/2026 Benfica - Roma16/12/2026 HB Køge - Benfica
Chelsea
23/09/2026 Chelsea - Austria Wien30/09/2026 OL Lyonnes - Chelsea28/10/2026 Chelsea - Roma (18:45)10/11/2026 Häcken - Chelsea (18:45)18/11/2026 Chelsea - Paris Saint-Germain16/12/2026 OH Leuven - Chelsea
Häcken
22/09/2026 Inter - Häcken (18:45)30/09/2026 Häcken - Juventus (18:45)29/10/2026 Paris FC - Häcken (18:45)10/11/2026 Häcken - Chelsea (18:45)18/11/2026 Häcken - Manchester City (18:45)16/12/2026 OL Lyonnes - Häcken
HB Køge
22/09/2026 Arsenal - HB Køge01/10/2026 HB Køge - Servette (18:45)29/10/2026 HB Køge - Barcelona11/11/2026 OH Leuven - HB Køge (18:45)19/11/2026 Paris FC - HB Køge (18:45)16/12/2026 HB Køge - Benfica
Inter
22/09/2026 Inter - Häcken (18:45)01/10/2026 Austria Wien - Inter (18:45)28/10/2026 OL Lyonnes - Inter10/11/2026 Inter - Manchester City18/11/2026 Real Madrid - Inter (18:45)16/12/2026 Inter - Arsenal
Juventus
22/09/2026 Juventus - Benfica30/09/2026 Häcken - Juventus (18:45)29/10/2026 Austria Wien - Juventus (18:45)11/11/2026 Juventus - OL Lyonnes18/11/2026 Juventus - OH Leuven16/12/2026 Paris Saint-Germain - Juventus
Manchester City
22/09/2026 Bayern München - Manchester City (18:45)01/10/2026 Manchester City - Real Madrid29/10/2026 Manchester City - Paris Saint-Germain10/11/2026 Inter - Manchester City18/11/2026 Häcken - Manchester City (18:45)16/12/2026 Manchester City - Austria Wien
OH Leuven
23/09/2026 OH Leuven - Roma (18:45)01/10/2026 Paris Saint-Germain - OH Leuven28/10/2026 Servette - OH Leuven (18:45)11/11/2026 OH Leuven - HB Køge (18:45)18/11/2026 Juventus - OH Leuven16/12/2026 OH Leuven - Chelsea
OL Lyonnes
23/09/2026 Servette - OL Lyonnes (18:45)30/09/2026 OL Lyonnes - Chelsea28/10/2026 OL Lyonnes - Inter11/11/2026 Juventus - OL Lyonnes19/11/2026 Arsenal - OL Lyonnes16/12/2026 OL Lyonnes - Häcken
Paris FC
23/09/2026 Barcelona - Paris FC30/09/2026 Paris FC - Arsenal (18:45)29/10/2026 Paris FC - Häcken (18:45)10/11/2026 Real Madrid - Paris FC (18:45)19/11/2026 Paris FC - HB Køge (18:45)16/12/2026 Servette - Paris FC
Paris Saint-Germain
22/09/2026 Real Madrid - Paris Saint-Germain01/10/2026 Paris Saint-Germain - OH Leuven29/10/2026 Manchester City - Paris Saint-Germain10/11/2026 Paris Saint-Germain - Bayern München18/11/2026 Chelsea - Paris Saint-Germain16/12/2026 Paris Saint-Germain - Juventus
Real Madrid
22/09/2026 Real Madrid - Paris Saint-Germain01/10/2026 Manchester City - Real Madrid28/10/2026 Bayern München - Real Madrid (18:45)10/11/2026 Real Madrid - Paris FC (18:45)18/11/2026 Real Madrid - Inter (18:45)16/12/2026 Roma - Real Madrid
Roma
23/09/2026 OH Leuven - Roma (18:45)30/09/2026 Roma - Barcelona (18:45)28/10/2026 Chelsea - Roma (18:45)10/11/2026 Roma - Servette19/11/2026 Benfica - Roma16/12/2026 Roma - Real Madrid
Servette
23/09/2026 Servette - OL Lyonnes (18:45)01/10/2026 HB Køge - Servette (18:45)28/10/2026 Servette - OH Leuven (18:45)10/11/2026 Roma - Servette19/11/2026 Barcelona - Servette16/12/2026 Servette - Paris FC